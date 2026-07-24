Decyzja RDOŚ - natychmiastowy start inwestycji na Okęciu

Wydana 22 lipca 2026 roku decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie to dokument, który formalnie kończy wielomiesięczny okres niepewności i analiz. Nadanie jej rygoru natychmiastowej wykonalności pozwala Polskim Portom Lotniczym (PPL) na bezzwłoczne wejście w fazę realizacyjną programu modernizacyjnego.

Jak podkreśla Łukasz Chaberski, prezes zarządu PPL S.A., jest to jeden z najistotniejszych kamieni milowych, który otwiera drogę do realnej rozbudowy infrastruktury. Inwestycja nie jest przy tym odosobnionym działaniem, lecz strategicznym pomostem do powstającego Portu Polska. Celem jest płynne przejęcie rosnącego ruchu lotniczego, który w samym pierwszym półroczu 2026 roku sięgnął niemal 12 milionów pasażerów.

Rozbudowa Lotniska Chopina to projekt krytyczny, który musi zostać zrealizowany precyzyjnie i szybko. Dzięki decyzji RDOŚ z rygorem natychmiastowej wykonalności, inżynierowie mogą przystąpić do pracy bez zbędnej zwłoki. Polska wkracza w nową erę mobilności, w której modernizowane Okęcie przygotuje grunt pod przyszły hub Portu Polska, a po 2032 roku stanie się jedną z najciekawszych przestrzeni inwestycyjnych w Europie.

Dzięki tej decyzji Polskie Porty Lotnicze S.A. mogą przejść do kolejnych etapów inwestycji, których celem jest zwiększenie przepustowości lotniska do ponad 30 milionów pasażerów rocznie, poprawa jakości obsługi oraz przygotowanie portu na wyzwania najbliższych lat. Dla mnie to moment szczególnej satysfakcji, gdyż prowadzę ten projekt od strony przygotowania i prowadzenia procesu. Wiem, ile pracy, determinacji i osobistego zaangażowania wielu osób kosztowało doprowadzenie do tego etapu. Tym bardziej cieszy mnie, że wspólny wysiłek przyniósł tak ważny efekt, który formalnie pozwala nam kontynuować ten kluczowy dla polskiego lotnictwa Program Inwestycyjny- napisał w mediach społecznościowych Łukasz Chaberski, prezes zarządu PPL S.A.

Modernizacja za miliard to więcej miejsca dla pasażerów i gigantów

Potrzeby Lotniska Chopina są palące. Obecny terminal został zaprojektowany dla maksymalnie 16 milionów podróżnych, podczas gdy realne zapotrzebowanie już dawno przekroczyło te wartości. Program inwestycyjny, którego koszt szacuje się na 940 milionów złotych, zakłada zwiększenie wydolności portu do 30 milionów pasażerów w 2029 roku i blisko 35 milionów do roku 2032.

Z perspektywy inżynieryjnej i architektonicznej planowane zmiany robią wrażenie, bo rozbudowa terminala oznacza, że powierzchnia obiektu powiększy się o 15 proc., co oznacza ponad 24 000 m² nowej kubatury. Planowane jest także wydłużenie pirsu południowego, co jest ważnym elementem dla poprawy komfortu obsługi podróżnych. Jeśli chodzi o płyty postojowe, to liczba stanowisk dla maszyn szerokokadłubowych wzrośnie z 15 do 24, a dla wąskokadłubowych z 64 do 83.

Jak informują Polskie Porty Lotnicze dialog konkurencyjny, dotyczący projektu już trwa, a bierze w nim udział pięć czołowych europejskich firm architektonicznych, co gwarantuje wdrożenie najnowocześniejszych światowych standardów przy udziale rodzimego kapitału (koncepcja Local Content).

Rok 2032 to koniec lotniska, początek nowej dzielnicy

Najbardziej elektryzującą informacją dla świata architektury jest jednak pewnie wizja zagospodarowania terenów Okęcia po przeniesieniu ruchu komercyjnego do nowej lokalizacji hubowej. Mowa o blisko 800 hektarach, które dziś pracują jako pasy startowe i płyty postojowe. Prezes PPL sugeruje, że sam terminal – świetnie skomunikowany z siecią kolejową i hotelową - może zostać zaadaptowany na gigantyczne centrum konferencyjno-wystawiennicze o powierzchni 200 tysięcy metrów kwadratowych.

Dla urbanistów zamknięcie lotniska cywilnego oznacza przełom w planowaniu przestrzennym Warszawy. Likwidacja Obszaru Ograniczonego Użytkowania (OOU) zniesie rygory akustyczne i, co najważniejsze, limity wysokościowe dla zabudowy. Może to oznaczać prawdziwy boom na wieżowce w miejscach, gdzie dotychczas ich budowa była niemożliwa ze względu na ścieżki podejścia samolotów.

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Regiony nie zostają w tyle za Okęciem

Choć Warszawa skupia na sobie uwagę, strategia PPL zakłada zrównoważony rozwój lotnictwa w całej Polsce. W infrastrukturę lotniskową w całym kraju zostanie wpompowane łącznie 50 miliardów złotych.

Kraków - otrzyma ponad 3 miliardy złotych na rozwój, w tym na budowę nowej drogi startowej i terminala.Poznań - inwestycje przekroczą miliard złotych.Radom - ma pełnić funkcję lotniska wspomagającego dla Mazowsza i świętokrzyskiego, stając się jednocześnie centrum serwisowym (MRO) dla nowej floty narodowego przewoźnika.Jak zauważał wiwlokrotnie Łukasz Chaberski, przepustowość lotnisk na Mazowszu jest na wyczerpaniu, dlatego inwestycje w Radomiu czy modernizacja Chopina to wyścig z czasem, w którym stawką jest wydolność całej polskiej gospodarki.

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