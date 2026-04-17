Zwycięzca i finansowe ramy projektu

Zwycięzcą prestiżowego postępowania zostało konsorcjum, którego liderem jest spółka Hill International sp. z o.o., a w jego skład weszły także podmioty Hill International Inc., Hill International N.V. oraz Egis Poland sp. z o.o.. Wybrany podmiot zaproponował ofertę opiewającą na kwotę 1 585 136 163,58 zł.

Wybór ten nie był jednak podyktowany wyłącznie najniższą ceną, choć stanowiła ona 50 proc. wagi oceny. Spółka postawiła na twarde kryteria jakościowe, które w nowoczesnym budownictwie infrastrukturalnym mają znaczenie. Aż 20 proc. punktów można było zdobyć za doświadczenie personelu, kolejne 20 proc. za metodykę realizacji usług, a ostatnie 10 proc. za precyzyjny plan organizacji projektu. Taki model oceny gwarantuje, że nadzór nad inwestycją trafił w ręce specjalistów dysponujących nie tylko budżetem, ale przede wszystkim sprawdzonym know-how.

Międzynarodowa konkurencja o polskie niebo

Skala projektu przyciągnęła najpoważniejszych graczy z rynku inżynieryjnego. W szranki stanęło pięć potężnych konsorcjów, których oferty ukazywały ogromny rozpiętość kosztową i merytoryczną:

Konsorcjum Jacobs (z liderem CH2M Hill Polska) – oferta na poziomie 2,126 mld zł.

(z liderem CH2M Hill Polska) – oferta na poziomie 2,126 mld zł. Konsorcjum Hill International (zwycięzca) – 1,585 mld zł.

(zwycięzca) – 1,585 mld zł. Konsorcjum Dar Al-Handasah Poland (wraz z PIG Architekci) – 1,762 mld zł.

(wraz z PIG Architekci) – 1,762 mld zł. Konsorcjum MGGP S.A. (z partnerami Drees & Sommer) – najwyższa oferta opiewająca na 3,483 mld zł.

(z partnerami Drees & Sommer) – najwyższa oferta opiewająca na 3,483 mld zł. Konsorcjum Artelia (wspierane m.in. przez Transprojekt Gdański) – 3,246 mld zł.

Jak zauważył Maciej Lasek, Pełnomocnik Rządu ds. CPK, sukces inwestycji będzie bezpośrednio uzależniony od interdyscyplinarnych kompetencji zarządzających. GIK będzie musiał skoordynować tysiące wątków projektowych i wykonawczych, co wymaga profesjonalizmu na najwyższym poziomie.

Od harmonogramu po certyfikację BREEAM

Rola, jaką odegra konsorcjum pod wodzą Hill International, wykracza daleko poza standardowy nadzór budowlany. Inżynier Kontraktu zapewni kompleksową obsługę inwestycji, w tym precyzyjne planowanie, ustalanie harmonogramów oraz integrację robót budowlanych z wieloma kontraktami cząstkowymi. Celem nadrzędnym jest oddanie lotniska w zakładanym terminie, przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny budżetowej.

Szczególny nacisk zostanie położony na dwa nowoczesne aspekty zarządzania:

Metodyka ORAT (Operational Readiness and Airport Transfer) - GIK będzie ściśle współpracował z konsultantem ds. ORAT, aby przygotować lotnisko do płynnego przejścia z fazy budowy do fazy operacyjnej. To standard stosowany na najnowocześniejszych lotniskach świata.

Certyfikacja BREEAM - projekt będzie realizowany zgodnie z restrykcyjnymi wymogami oceny wpływu na środowisko i społeczeństwo. Udział GIK w procesie certyfikacji to jasny sygnał, że nowe lotnisko krajowe ma być inwestycją zrównoważoną i ekologiczną.

Polska kadra i gigantyczne doświadczenie

Jednym z najbardziej rygorystycznych elementów postępowania były warunki dotyczące doświadczenia. Od oferentów wymagano wykazania się w ciągu ostatnich 15 lat co najmniej jednym kontraktem typu Project Management przy budowie lub rozbudowie lotniska o przepustowości minimum 20 mln pasażerów rocznie i wartości umowy co najmniej 2 mld euro netto.

Jednocześnie, niemal połowę uczestników przetargu stanowiły firmy działające w Polsce.

Jak twierdzi CPK, spółka wdrożyła mechanizmy promujące lokalnych ekspertów: kadra kierownicza musi wykazać się znajomością języka polskiego oraz doświadczeniem w nadzorze nad pracami realizowanymi na terenie Rzeczypospolitej. Dodatkowo wymagana była biegłość w pracy z polskim systemem Prawa zamówień publicznych.

Tunel średnicowy w Łodzi