Od dwóch lat widoczny jest stopniowy wzrost optymizmu w branży

Wiosna 2025 roku przynosi mieszane, choć generalnie stabilne nastroje wśród polskich architektów. Badanie sondażowe przeprowadzone przez BCMM, obejmujące reprezentatywną grupę 322 architektów, ujawnia, że większość z nich (57%) ocenia obecną sytuację rynkową swoich biur jako dobrą lub bardzo dobrą, tym samym utrzymując poziom z poprzedniej fali badania. Co istotne, od dwóch lat obserwuje się stopniowy wzrost optymizmu w branży, co sygnalizuje potencjalną poprawę koniunktury. Raport analizuje zarówno ogólną ocenę sytuacji rynkowej, jak i prognozy dotyczące popytu na usługi oraz kształtowania się cen w nadchodzącym roku.

Im większa pracownia, tym większy optymizm?

Wiosna 2025 roku przynosi stabilne nastroje wśród architektów, z ponad połową (57%) oceniających sytuację rynkową swoich biur pozytywnie. Wspomniany wyżej trend wzrostu optymizmu, obserwowany od dwóch lat, kontrastuje z niskim wskaźnikiem z wiosny 2023 roku (43%).

Istotna poprawa w ocenie sytuacji rynkowej widoczna jest w większych pracowniach (4+ architektów), gdzie optymizm wzrósł z 56% do 72%, co może wskazywać na ich większą odporność na wyzwania rynkowe lub lepsze wykorzystanie pojawiających się możliwości. Różnice w nastrojach w zależności od wielkości biura sugerują, że czynniki takie jak skala projektów i dostęp do zasobów mogą odgrywać kluczową rolę w postrzeganiu obecnej sytuacji rynkowej.

45% architektów zakłada utrzymanie się popytu na ich usługi

Prognozy dotyczące popytu na usługi architektów w 2025 roku charakteryzują się brakiem wyraźnego konsensusu, gdzie dominująca, choć nieznaczna, grupa (46%) spodziewa się utrzymania popytu na poziomie z 2024 roku. Jednocześnie, odsetek respondentów przewidujących wzrost (23%) jest niemal identyczny z odsetkiem prognozujących spadek (22%), co wskazuje na znaczną niepewność co do przyszłej koniunktury. Co istotne, rozkład tych prognoz jest zbliżony zarówno dla mniejszych, jak i większych biur, co sugeruje, że niezależnie od skali działalności, architekci podobnie oceniają potencjalne zmiany w zapotrzebowaniu na ich usługi.

Nastroje architektów cechuje umiarkowany optymizm

Prognozy dotyczące cen usług architektonicznych w 2025 roku są równie niejednoznaczne, co te dotyczące popytu, odzwierciedlając brak wyraźnych oczekiwań co do przyszłej sytuacji rynkowej. Choć relatywnie najwięcej respondentów (45%) spodziewa się utrzymania cen na poziomie z 2024 roku, to blisko 40% przewiduje ich wzrost, co może sugerować oczekiwania związane z inflacją lub rosnącymi kosztami prowadzenia działalności. Podobnie jak w przypadku prognoz popytu, rozkład opinii jest zbliżony dla biur o różnej wielkości. Jedyną różnicą jest odsetek architektów przewidujących spadek cen - w przypadku małych biur jest to aż 11,6%, dużych - 7%.

Nastroje architektów wiosną 2025 roku cechuje więc stabilizacja i umiarkowany optymizm, jednak niepewność co do przyszłego popytu i cen usług sugeruje ostrożne podejście do planowania strategicznego w nadchodzącym roku.