i Autor: BBGK Architekci/ Materiały prasowe

Miastotwórczość czyli koncepcja przestrzeni publicznej zgodna z ideą miasta inkluzywnego

W samym sercu Górnego Mokotowa, na terenach dotychczas kojarzonych niemal wyłącznie z intensywnie eksploatowanym obszarem biurowym Warszawy – popularnie nazywanym Mordorem – sześć lat temu biuro BBGK Architekci rozpoczęło architektoniczno-urbanistyczną rewolucję. Mowa o projekcie Modern Mokotów, który stanowi jeden z najambitniejszych przykładów przekształcenia monofunkcyjnej przestrzeni biurowej w nowoczesną, zrównoważoną i samowystarczalną strukturę miejską.

W pierwszym etapie zaproponowaliśmy trzy budynki o odmiennym charakterze, które tworzą spójną, niezależną i funkcjonalną całość. Naszym założeniem było, aby w jednej z najlepiej skomunikowanych części stolicy – w rejonie ulic Wołoskiej, Domaniewskiej, Postępu i Marynarskiej – stworzyć projekt wpisany w wizję tzw. miasta 15-minutowego. Jest to koncepcja urbanistyczna, w której codzienne funkcje (mieszkanie, praca, edukacja, rekreacja, zakupy) znajdują się w zasięgu kwadransa pieszo lub rowerem.

Modern Mokotów (etapy A i B) został zaprojektowany przy współpracy z inwestorami – firmami Archicom oraz Echo Investment. W skład pierwszego etapu, którego zakończenie planowane jest w 2025 roku, wchodzą: dwa zespoły budynków mieszkalnych (etapy A i B), szkoła podstawowa, park linearny wzdłuż ulicy Wołoskiej, uzupełnienie parku linearnego Suwak oraz ulica po południowej stronie zespołu zabudowy – Fabryki Tewa. Co istotne, jest to pierwsza tego typu inwestycja w Polsce, w której prywatny deweloper realizuje koncepcję przestrzeni publicznej zgodnie z ideą miasta inkluzywnego.

Przekształcenie przestrzeni biurowej w dzielnicę mieszkaniową

Przez blisko sześć lat intensywnych prac koncepcyjnych projektanci oraz inwestorzy wspólnie wypracowali rozwiązania, które dzisiaj materializują się w przestrzeni Górnego Mokotowa. To wynik nie tylko kreatywnej pracy projektowej, ale również długofalowego dialogu o przyszłości miasta – o jego dostępności, wielofunkcyjności i jakości życia. W miejscu znanym jako centrum biurowe projektanci zaproponowali zrównoważoną, inkluzywną oraz przyjazną użytkownikom zabudowę mieszkaniową, powiązaną przestrzennie i funkcjonalnie z otaczającą strukturą dzielnicy. Zniesiono wyraźne granice – brak ogrodzeń, otwarte dziedzińce czy półpubliczne strefy sprawiają, że przestrzeń sprzyja integracji i poczuciu wspólnotowości.

i Autor: BBGK Architekci/ Materiały prasowe

Architektoniczna elegancja i funkcjonalność – etap A

W ramach etapu A, wzdłuż ulicy Wołoskiej, naprzeciwko Galerii Mokotów, powstał dziewięciokondygnacyjny budynek mieszkalny składający się z trzech połączonych brył. Dominuje tutaj elewacyjna prefabrykowana rama, która stanowi zamknięcie loggii mieszkań od strony wschodniej. Ramy zaprojektowane zostały przez firmę Stalko, a ich wykonawcą był Betard. Choć pierwotnie planowane jako hydrofobizowane, ostatecznie otrzymały jasno białe wykończenie, które nadaje im wizualną lekkość. Dominują tu ciepłe, jasne, kremowe oraz beżowe odcienie przełamane stalowymi i metalowymi akcentami w kolorze zwanym potocznie „brudnym szampańskim”.

Takie zestawienie powoduje, że obiekt jest nowoczesny, a jednocześnie przytulny (podobny charakter elewacji zachowuje też zachodnia część pierwszego etapu – budynek B2). Elewacje wykonano w systemie mika, z wyraźnym podziałem na strefę dolną oraz jaśniejszą część w odcieniu perłowym na wyższych kondygnacjach. Szczególnie interesującym elementem są glify okienne, które tworzą grę światła i cienia, podkreślając przestrzenność i dynamikę bryły etapu A.

Warto wspomnieć o przemyślanej strefie wejściowej dla mieszkańców – unikalnej formie „żyletek” z perforowanej blachy w kolorystyce metalicznych elementów fasady, które akcentują nowoczesny język architektury, zarówno przy wejściu do części mieszkalnej, jak i usługowej. Centralnym punktem etapu A jest bramne przejście, prowadzące z ulicy Wołoskiej na wewnętrzny dziedziniec – półpubliczne patio, stanowiące przestrzeń integracji mieszkańców, a zarazem łącznik z etapem B. Całość tworzy spójną, harmonijną strukturę urbanistyczną, która aktywizuje przestrzeń i buduje tożsamość miejsca. Nasze biuro, przy współpracy z firmą RS Architektura Krajobrazu, zaprojektowało otoczenie z placem zabaw, miejscami na odpoczynek oraz zielenią.

i Autor: BBGK Architekci/ Materiały prasowe

Kontynuacja wizji i luksus w kameralnej skali – etap B

Etap B obejmuje dwa budynki – B1 oraz B2, zlokalizowane przy ulicy Fabryki Tewa – które harmonijnie rozwijają urbanistyczną ideę zapoczątkowaną w etapie A, zachowując spójność materiałową, kolorystyczną i przestrzenną. Blok B2, podobnie jak ten z wcześniejszego etapu, utrzymany jest w jasnej kolorystyce, ale odcieniem bazowym jest tutaj szary z dodatkiem elementów w kolorze ślusarki aluminiowej. Od strony siedziby Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów zaprojektowana została rama elewacyjna – krata 3D o odmiennej formie niż w budynku A, podkreślająca trzeci zabieg perspektywy. Nawiązaniem do ramy są balkony od strony wspólnego patio, w postaci żelbetowych kubików, uwydatniające rzeźbę budynku B2. Każde wejście zaakcentowane jest przez okładziny elewacyjne z blachy płaskiej oraz ryflowane płyty GRC w zimnym antracytowym odcieniu. Oryginalnym rozwiązaniem dla wszystkich etapów jest zaproponowana matryca z GRC z reliefem układu scalonego, która powtarza się w każdym wejściu wspólnym dla mieszkańców. To nawiązanie do przeszłości terenu inwestycji – fabryki półprzewodników.

Najbardziej charakterystycznym elementem pierwszego etapu założenia jest budynek B1 nazywany Apartamentami pod Kwitnącą Wiśnią. Na tle pozostałych budynków wyróżnia się kolorystycznie. Podstawę jego konstrukcji stanowią prefabrykaty barwione w masie, wykonane przez Klinikę Betonu. Ze względu na ich uszkodzenia i wykwity podczas realizacji, inwestor zdecydował się na kilkukrotne malowanie. Forma kompozycji wyróżnia się dzięki zastosowaniu nietypowego, rubinowego koloru stolarki. Na każdym piętrze balkony zostały podkreślone przez ramy i okładzinę Alucobond. Budynek ma siedem kondygnacji powtarzalnych, na ósmej prywatne tarasy wraz z ogrodami zimowymi, z których rozpościera się widok na południową część Warszawy oraz wspólne patio.

Ciekawym pomysłem jest zaproponowana przez nas ścieżka sąsiedzka, równoległa do parku linearnego, której założeniem jest połączenie wszystkich etapów realizacji. Stanowią one kontynuację kolejnych przekształceń w miasto w 15-minutowe.

i Autor: BBGK Architekci/ Materiały prasowe

Park linearny – zielone serce inwestycji

Integralnym elementem kompozycji przestrzennej założenia jest zaprojektowany przez nas park linearny – pas zieleni o powierzchni około 1,5 ha, zlokalizowany od strony ulicy Wołoskiej. Pełni on funkcję nie tylko rekreacyjną, ale też ekologiczną – oddziela przestrzeń mieszkalną od ulicznego zgiełku oraz łączy tereny kolejnych etapów inwestycji.Park zostanie rozciągnięty wzdłuż przyszłych faz budowy, zapewniając mieszkańcom dostęp do stref relaksu, placów zabaw, ścieżek spacerowych i małej architektury, a jednocześnie pełniąc funkcję „kręgosłupa” całej dzielnicy.

Edukacja jako fundament lokalnej wspólnoty – budynek szkoły podstawowej

Ważnym elementem założenia jest projekt i realizacja nowoczesnej szkoły podstawowej, która – jako pierwsza w Polsce – powstaje w ramach inwestycji deweloperskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i przestrzeni publicznych. Inicjatywa ta wpisuje się w ideę miasta kompaktowego, gdzie placówka staje się nie tylko miejscem edukacji, lecz także lokalnym centrum życia społecznego.

Budynek zaprojektowany przez pracownię WWAA został zaplanowany z myślą o wysokim komforcie użytkowania, ergonomii przestrzeni, dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz dostosowany do nowoczesnych metod nauczania. Wyróżnia się dużymi przeszkleniami, jasnymi wnętrzami, rekreacyjnymi strefami wewnątrz i na zewnątrz. Znajdą się tu m.in. wielofunkcyjna sala gimnastyczna, pracownie warsztatowe oraz przestrzenie wspólne sprzyjające współpracy i aktywizacji uczniów.

Co istotne – szkoła w Modern Mokotów nie została zaprojektowana jako oddzielony kompleks – przeciwnie, będzie integralną częścią dzielnicy, otwartą na lokalną społeczność także poza godzinami lekcyjnymi. Przewidziano dostępność boisk i terenów zielonych dla mieszkańców oraz możliwość organizacji wydarzeń kulturalnych i sąsiedzkich. To model, który redefiniuje relację między edukacją a tkanką miejską.

i Autor: BBGK Architekci/ Materiały prasowe

Mobilność, dostępność i zrównoważone miasto

Modern Mokotów stanowi przykład realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w praktyce. Projekt w dużym stopniu bazuje na idei mobilności pieszej i rowerowej, ograniczając ruch samochodowy na korzyść komunikacji zbiorowej i ekologicznych środków transportu. W bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji znajduje się kilka przystanków autobusowych i tramwajowych oraz stacje metra Wierzbno i Wilanowska, co ułatwia szybkie przemieszczanie się po całej aglomeracji warszawskiej.Projektanci zadbali również o odpowiednią infrastrukturę dla rowerzystów – przewidziano liczne stojaki na pojazdy, ścieżki pieszo-rowerowe, a w budynkach oraz na terenie znalazły się rowerownie i miejsca na hulajnogi elektryczne. Przemyślana lokalizacja w połączeniu z wysokim wskaźnikiem dostępu do usług sprawiają, że mieszkańcy nie są zmuszeni do codziennego korzystania z samochodu – to ważny krok w kierunku dekarbonizacji miast.

Parkingi podziemne zostały ograniczone do niezbędnego minimum i usytuowane w taki sposób, by nie zaburzały układu obszarów wspólnych ani nie dominowały nad przestrzenią publiczną. Zamiast asfaltu, parkingów naziemnych i barier – mamy zieleń, elementy małej architektury oraz ścieżki spacerowe.

Wspólnota, integracja i tożsamość miejsca

Zaproponowane założenie nie jest tylko zespołem budynków – to projekt społeczny, który od początku powstawał z myślą o budowaniu lokalnej tożsamości i wspólnoty mieszkańców. Dziedzińce, półpubliczne patia, otwarte place i zielone wnętrza kwartałów nie są przypadkowym układem urbanistycznym, ale zaplanowaną strategią wspierającą integrację społeczną.Wielofunkcyjność przestrzeni ma na celu zbliżenie do siebie mieszkańców różnych pokoleń i grup społecznych. Rodziny z dziećmi znajdą tu place zabaw i zieloną przestrzeń edukacyjną, osoby starsze – wygodne miejsca do odpoczynku lub rozmów, a single czy pary – atmosferę miejskiego relaksu z kawą i książką w ręku. Jednocześnie architekci nie zapomnieli o komforcie mieszkańców – każdy z budynków zaprojektowano z dbałością o klimat akustyczny, dostęp światła dziennego oraz balkon lub loggię, co pozwala na indywidualne korzystanie z przestrzeni w rytmie życia mieszkańców.