Konserwator rozpoczęła procedurę wpisu - aktualizacja

Jak poinformował Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią wszczął postępowanie ws. wpisu Spodka do rejestru zabytków.

Poniżej oryginalna część artykułu.

Rozbiórka części Spodka - konserwator zabytków reaguje

Po naszej publikacji na temat wyburzenia części katowickiego Spodka i braku wpisu ikony do rejestru zabytków, w mediach zawrzało. Lokalny serwis katowice24.info donosił, że miasto właśnie rozpisało przetarg na rozbiórkę i odbudowę schodów i tarasów ikony miasta. Powód: bardzo zły stan techniczny. Sprawę pogorszyła "termomodernizacja" tarasów, którą przeprowadzono ponad dekadę temu, izolując je od spodu. Niepełna ochrona konserwatorska hali zaskoczyła nawet część historyków architektury - wydawała się przecież oczywista. A jednak.

Choć spodek nie znajduje się w rejestrze, ujęto go w gminnej ewidencji zabytków. To oznacza, że wszelkie prace - zwłaszcza tak ekstremalne - muszą być najpierw skonsultowane z konserwatorem zabytków. Jak się okazuje, do biura WUOZ nie wpłynęło w tej sprawie żadne pismo. Anna Ostrowska, Śląska Wojewódzka Konserwator Zabytków, właśnie wydała w tej sprawie oświadczenie i zapowiedziała, że na dniach ruszy sprawę wpisu Spodka do rejestru zabytków:

Jednocześnie informuję, że w najbliższych dniach zostanie przez mnie wszczęte postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków historycznego zespołu zabudowy obejmującego halę Spodka oraz towarzyszącą mu zabudowę.

Wraz z rozpoczęciem postępowania, zarządca musi wstrzymać wszelkie prace. W obliczu rozpisanego przetargu i decyzji miasta wpis może mieć charakter interwencyjny, jeżeli konserwator uznała za konieczne zwiększenie ochrony ikonicznego budynku. Przypomnijmy, że kilka dni temu - pomimo braku konsultacji z konserwatorem - wokół tarasów Spodka pojawiło się ogrodzenie z banerami Katowickich Inwestycji zarządzającej zabytkiem.

Konserwator zapowiedziała, że zleciła wykonanie niezależnej analizy, by ustalić, czy rozbiórki schodów i tarasów - integralnej części Spodka - rzeczywiście nie da się uniknąć. Poniżej publikujemy oświadczenie Anny Ostrowskiej (za: BIP).

Oświadczenie Śląskiej Konserwator Zabytków ws. hali Spodek w Katowicach

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami o planowanej rozbiórce schodów i tarasów hali widowiskowo-sportowej Spodek w Katowicach, a następnie ich odtworzeniu wyjaśniam, że Spodek jest objęty ochroną wynikającą z faktu ujęcia go w gminnej ewidencji zabytków miasta Katowice, co oznacza, że pozwolenie na budowę lub rozbiórkę dotyczące tego obiektu wydaje się po uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Odmowa uzgodnienia wyklucza możliwość wydania takiego pozwolenia.

Do dziś nie otrzymałam wniosku o uzgodnienie pozwolenia na budowę dla ww. działań, tym samym nie mogę stwierdzić, czy planowane rozwiązanie zostanie przez mnie zaakceptowane. Jednocześnie zleciłam niezależnemu ekspertowi dokonanie oceny, czy możliwe jest dostosowanie schodów i tarasów Spodka, bez dokonywania ich rozbiórki, do stanu zgodnego z prawem i wymogami bezpieczeństwa z uwzględnieniem potrzeb związanych z funkcją zabytku, w szczególności organizacją imprez masowych.

Jednocześnie informuję, że w najbliższych dniach zostanie przez mnie wszczęte postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków historycznego zespołu zabudowy obejmującego halę Spodka oraz towarzyszącą mu zabudowę.

Anna Ostrowska

Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach