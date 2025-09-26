Spis treści
To już 13 edycja festiwalu Miastomovie. "Klątwy i uroki"
Na początku października Wrocław po raz kolejny stanie się przestrzenią rozmów o mieście, architekturze i wspólnocie. W dniach 1–5 października 2025 w kinie Nowe Horyzonty odbędzie się trzynasta edycja festiwalu MIASTOmovie, którego hasło przewodnie brzmi w tym roku „klątwy i uroki”. Organizatorzy – Wrocławska Fundacja Filmowa – wraz z partnerami instytucjonalnymi, takimi jak Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, SARP Wrocław czy liczne instytuty kultury, przygotowali program skupiony na krytycznym, ale i pełnym fascynacji spojrzeniu na miasto jako przestrzeń życia społecznego i politycznego.
Czytaj także: Znamy program Festiwalu sztuki nowych mediów Kinomural. 90 najlepszych artystów z 20 krajów!
Wydarzenie tradycyjnie łączy pokazy filmów dokumentalnych, dyskusje eksperckie i spotkania z publicznością, podczas których omawiane będą zarówno lokalne, jak i globalne wyzwania współczesnych metropolii. Od rekonstrukcji zabytków po socjalistyczne osiedla, od walki o zachowanie modernistycznego dziedzictwa po pytania o gentryfikację i partycypację – festiwal stawia pytania o to, jak architektura kształtuje społeczeństwo i odwrotnie.
Jakie filmy czekają na uczestników fesitwalu?
- Maurice i ja (Maurice and I, reż. Rick Harvie, Jane Mahoney, 2024, Nowa Zelandia)Film opowiada o duecie architektów, Milesie Warrenie i Maurice’u Mahoneyu, którzy zdefiniowali brutalistyczny krajobraz Christchurch. Ich dzieła niemal w całości zniszczyło trzęsienie ziemi w 2011 roku. Kamera śledzi walkę mieszkańców i ekspertów o uratowanie ikonicznego Ratusza, ukazując społeczną moc architektury i siłę wspólnoty
- Czandigarh. Utopia Le Corbusiera (Kraft der Utopie, reż. Karin Bucher, Thomas Karrer, 2023, Szwajcaria)Dokument przygląda się indyjskiej metropolii zaprojektowanej przez Le Corbusiera. Mieszkańcy opowiadają o blaskach i cieniach życia w mieście utopii – miejscu, które miało sprzyjać wspólnocie i kreatywności, a dziś mierzy się z przeludnieniem, zmianami klimatycznymi i symbolicznym ciężarem bycia ikoną
- Na zawsze w moim sercu. 27 pięter Alterli (27 Storeys – Alterlaa Forever, reż. Bianca Gleissinger, 2023, Niemcy/Austria)Portret słynnego wiedeńskiego kompleksu socjalnego Wohnpark Alterlaa, wzorcowego projektu Harry’ego Glücka. Reżyserka z humorem pokazuje szczęście mieszkańców żyjących w „mieście w mieście”, a jednocześnie odsłania ciemniejsze strony życia w tej niemal utopijnej enklawie
Czytaj także: "Miastomijanie. Historia i współczesność warszawskiego muralu"
- Drezno. Architektura a polityka (Where to With History?, reż. Hans Christian Post, 2020, Niemcy)Film analizuje, jak odbudowa historycznego centrum Drezna stała się tłem dla wzrostu nastrojów nacjonalistycznych. Reżyser pokazuje powiązania między polityką historyczną a rozwojem skrajnie prawicowych ruchów, stawiając pytania o to, jak architektura może być zawłaszczana ideologicznie
- Tu będzie miasto (Emergent City, reż. Kelly Anderson, Jay Arthur Sterrenberg, 2024, USA)Epopeja dokumentalna o walce mieszkańców nowojorskiego Sunset Park z gentryfikacją i deweloperami Industry City. Film ukazuje mechanizmy władzy, procesy decyzyjne i konsekwencje urbanistycznych przemian, jednocześnie pytając o miejsce demokracji i różnorodności w rozwoju miasta
- Dziesięć kwartałów. Dziedzictwo Bukaresztu (Cvartal, reż. Dan Radu Mihai, 2024, Rumunia)Dokument odwiedza socrealistyczne osiedla Bukaresztu, analizując ich funkcje społeczne i kulturotwórcze. Zderza propagandowe narracje z codziennością mieszkańców, ukazując, jak w przestrzeni tworzonej pod dyktando reżimu mogła rodzić się wspólnota i bliskość
- Budując Bastylię (Building Bastille, reż. Leif Kaldor, 2021, Kanada)Historia powstania Opery Bastylii w Paryżu – dzieła zleconego w ramach politycznej rywalizacji Mitterranda i Chiraca, a zaprojektowanego przez nieznanego wcześniej Carlosa Otta. Film pokazuje architekturę jako narzędzie władzy i ideologii, pełne zarówno klątw, jak i uroków