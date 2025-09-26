„ŻYCIE W ARCHITEKTURZE” o granicach otwartości architektury. Debata Architektury-murator Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

To już 13 edycja festiwalu Miastomovie. "Klątwy i uroki"

Na początku października Wrocław po raz kolejny stanie się przestrzenią rozmów o mieście, architekturze i wspólnocie. W dniach 1–5 października 2025 w kinie Nowe Horyzonty odbędzie się trzynasta edycja festiwalu MIASTOmovie, którego hasło przewodnie brzmi w tym roku „klątwy i uroki”. Organizatorzy – Wrocławska Fundacja Filmowa – wraz z partnerami instytucjonalnymi, takimi jak Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, SARP Wrocław czy liczne instytuty kultury, przygotowali program skupiony na krytycznym, ale i pełnym fascynacji spojrzeniu na miasto jako przestrzeń życia społecznego i politycznego.

Wydarzenie tradycyjnie łączy pokazy filmów dokumentalnych, dyskusje eksperckie i spotkania z publicznością, podczas których omawiane będą zarówno lokalne, jak i globalne wyzwania współczesnych metropolii. Od rekonstrukcji zabytków po socjalistyczne osiedla, od walki o zachowanie modernistycznego dziedzictwa po pytania o gentryfikację i partycypację – festiwal stawia pytania o to, jak architektura kształtuje społeczeństwo i odwrotnie.

Jakie filmy czekają na uczestników fesitwalu?

Maurice i ja (Maurice and I, reż. Rick Harvie, Jane Mahoney, 2024, Nowa Zelandia)Film opowiada o duecie architektów, Milesie Warrenie i Maurice’u Mahoneyu, którzy zdefiniowali brutalistyczny krajobraz Christchurch. Ich dzieła niemal w całości zniszczyło trzęsienie ziemi w 2011 roku. Kamera śledzi walkę mieszkańców i ekspertów o uratowanie ikonicznego Ratusza, ukazując społeczną moc architektury i siłę wspólnoty

(Kraft der Utopie, reż. Karin Bucher, Thomas Karrer, 2023, Szwajcaria)Dokument przygląda się indyjskiej metropolii zaprojektowanej przez Le Corbusiera. Mieszkańcy opowiadają o blaskach i cieniach życia w mieście utopii – miejscu, które miało sprzyjać wspólnocie i kreatywności, a dziś mierzy się z przeludnieniem, zmianami klimatycznymi i symbolicznym ciężarem bycia ikoną

(Where to With History?, reż. Hans Christian Post, 2020, Niemcy)Film analizuje, jak odbudowa historycznego centrum Drezna stała się tłem dla wzrostu nastrojów nacjonalistycznych. Reżyser pokazuje powiązania między polityką historyczną a rozwojem skrajnie prawicowych ruchów, stawiając pytania o to, jak architektura może być zawłaszczana ideologicznie

