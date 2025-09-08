Forum Dostępności - dlaczego warto wziąć w nim udział?

Forum co roku przyciąga koordynatorów ds. dostępności, architektów, projektantów, przedstawicieli administracji, biznesu i NGO, a także ekspertów z wielu dziedzin. To przestrzeń, w której wyznacza się kierunki rozwoju funkcjonalnych i dostępnych przestrzeni.

Tegoroczna edycja to wyjątkowa okazja do:

wymiany wiedzy,

networkingu i nawiązywania kontaktów z liderami rynku,

poznania innowacyjnych rozwiązań bez barier.

Forum to również miejsce, gdzie buduje się realne rozwiązania odpowiadające potrzebom współczesnych użytkowników, niezależnie od ich sprawności, wieku czy sytuacji życiowej.

Wybrane tematy programu Forum Dostępności 2025:

Design, który odbiera i przywraca godność Jak technologia zmienia życie seniorów i pracę opiekunów? Przykład domu opieki „Pogodna Jesień” w Opolu oraz badania Politechniki Opolskiej nad wykorzystaniem VR do aktywizacji mieszkańców.

Moc Rewitalizacji! Czy możliwy jest dialog między konserwatorami, architektami i inwestorami? Jak zachować tożsamość miejsca, wprowadzając nowe funkcje i dostępność w obiektach zabytkowych?

Neurościema Neuroróżnorodność w miejscu pracy – jak uniknąć pułapki pozorów i odpowiadać na realne potrzeby pracowników z różnymi neurotypami?

Wyzwania biznesu w zakresie dostępności Koszty, czas, procesy. Dlaczego dostępność to strategiczne wyzwanie, a nie tylko wymóg? Jak wygląda realne wdrażanie dostępnych produktów i usług?

Business Accessibility Wpływ nowych regulacji (ustawa z 28 czerwca 2025 r.) na konkurencyjność i innowacje. Głos praktyków i liderów rynku – o trialogu między biznesem, ekspertami i nadzorcami.

Nowe warunki techniczne – rewolucja czy rewelacja? Planowane zmiany w przepisach – m.in. obowiązkowe windy, nowe zasady ewakuacji, wymogi dla mieszkań. Jak rynek ocenia projekt?

Goood czy WELL? Co to znaczy dobra architektura? Czy estetyka idzie w parze z dostępnością? Czy ikony architektury są inkluzywne?

Polski Akt Dostępności – pierwsze podsumowania Po 6 miesiącach obowiązywania ustawy: co działa, co wymaga korekty i co czeka rynek w najbliższych latach?

Dostępność w e-commerce Szansa dla klientów czy wyzwanie dla logistyki? Jak nowe prawo zmienia handel elektroniczny?

AI i technologie wspierające Czy sztuczna inteligencja to szansa na świat bez barier? Jak rozwijać i finansować dostępne innowacje?

Zagubieni między półkami Jak projektować przestrzenie handlowe, które nie przytłaczają? Nawigacja, komunikacja, inkluzywność w retailu.

i Autor: Forum Dostępności/ Materiały prasowe

Strefa wystawiennicza - dostępność w praktyce

Integralną częścią Forum będzie strefa wystawiennicza, gdzie firmy, instytucje i startupy zaprezentują najlepsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania z obszaru accessibility, smart access i universal design.

To przestrzeń dedykowana firmom, instytucjom i startupom, które chcą dotrzeć do świadomego i profesjonalnego odbiorcy: projektantów, zarządców nieruchomości, decydentów, przedstawicieli administracji oraz inwestorów.

Organizatorzy zachęcają do współtworzenia wydarzenia – to szansa, by pokazać swoją ofertę w kontekście nowych przepisów i dynamicznie rozwijającego się rynku.

Szczegóły, rejestracja oraz formularz zgłoszeniowy dla wystawców dostępne są na stronie wydarzenia: www.forumdostepnosci.pl

Forum Dostępności 2025: data i bilety

Forum Dostępności 2025 odbędzie się w Poznaniu w dniach 17–18 listopada 2025. To dwudniowe wydarzenie pełne inspirujących wykładów, warsztatów i spotkań networkingowych z ekspertami oraz liderami rynku dostępności i projektowania uniwersalnego.

Rejestracja już trwa – miejsca są ograniczone, dlatego warto zaplanować swój udział z wyprzedzeniem.

Do 30 września 2025 obowiązują promocyjne ceny biletów. To ostatni moment, aby skorzystać z niższej opłaty i zagwarantować sobie udział w najbardziej atrakcyjnej cenie.

Rejestracja i sprzedaż biletów