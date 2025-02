Spis treści

Architektura-murator. Podcast 30/30 Piotr Grochowski. Architekt, który bywa przedsiębiorcą

Architekt czy przedsiębiorca? O znajdowaniu swojego miejsca w rodzinnej firmie

W trakcie wywiadu Piotr Grochowski podkreśla, że choć czuje się przede wszystkim architektem, to rola przedsiębiorcy jest dla niego nieodłącznym elementem pracy. Z perspektywy inwestora nauczył się uwzględniać budżet, harmonogram i realne możliwości realizacji projektu.

Grochowski przyznaje, że często zmuszony jest do rezygnacji z ambitnych wizji na rzecz kompromisów, które pozwalają doprowadzić inwestycję do końca. Zwraca uwagę, że wielu architektów tłumaczy swoje ograniczenia decyzjami inwestorów, podczas gdy on stara się patrzeć na projekt całościowo. Podkreśla też, że praca w rodzinnej firmie daje mu większy wpływ na proces decyzyjny, choć wiąże się to również z dodatkowymi wyzwaniami.

Proste rozwiązania, które mogą ograniczyć ślad węglowy

Piotr Grochowski zauważa, że młode pokolenie architektów cechuje duża świadomość ekologiczna i chęć zmiany, ale brakuje im sprawczości w przekładaniu idei na konkretne rozwiązania. Podkreśla, że wielu młodych projektantów chce min. działać w duchu architektury cyrkularnej, wykorzystywać materiały odnawialne czy dbać o środowisko, jednak często kończy się to na poziomie koncepcji.

Wskazuje, że nawet proste rozwiązania, jak modułowość czy prefabrykacja drewniana, mogą znacząco wpłynąć na ograniczenie śladu węglowego, ale wymagają konsekwencji i umiejętności dostosowania ich do realiów rynkowych. Z jego perspektywy kluczowe jest także myślenie o istniejącym terenie – zamiast skupiać się wyłącznie na nowej zabudowie, warto rozważyć, jak można zachować i wkomponować w projekt zastaną zieleń czy elementy krajobrazu.

Od obserwacji dziadka, po projekt Cukrowni Żnin

Piotr Grochowski w rozmowie podkreśla, że odzyskiwanie materiałów to nie tylko kwestia oszczędności, ale także świadomego podejścia do projektowania. Zwraca uwagę na aspekt estetyczny i unikalny charakter używanych elementów. Opowiada o swoich doświadczeniach z dzieciństwa, kiedy obserwując swojego dziadka, który z kawałków różnych desek potrafił zrobić skrzynię, stół czy siedzisko, zrozumiał, że materiały można przetwarzać i ponownie wykorzystywać.

To podejście przeniósł później na większe projekty, takie jak Cukrownia Żnin, gdzie stworzył „market budowlany” pełen odzyskanych elementów. Zaznacza, że traktuje je jako wartościowy surowiec, a nie odpady. Jednocześnie przyznaje, że wiąże się to z wyzwaniami, takimi jak brak atestów czy konieczność dostosowania materiałów do wymogów budowlanych. Podkreśla jednak, że w codziennym życiu otaczamy się przedmiotami, które nigdy nie miały atestów, a mimo to funkcjonują bez zarzutu – siedzimy na kilkudziesięcioletnich krzesłach, chodzimy po brukowanej nawierzchni, która nie przeszła współczesnych testów jakości.

Architektura-murator. Podcast 30/30

