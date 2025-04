Choć obok jeżdżą tramwaje, tu jest cisza. Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu. Box in the box

10 lat temu pierwszy raz zabrzmiała tu muzyka. Dziś Narodowe Forum Muzyki na dobre wrosło w krajobraz Wrocławia. - Aby wyeliminować przenoszenie dźwięków przez elementy konstrukcji, bryły wsparto na specjalnie zaprojektowanych wibroizolatorach z naturalnego kauczuku – opowiadał Dariusz Gryta. Budynek powstał według projektu Autorskiej Pracowni Architektury Kuryłowicz & Associates, za koncepcję wnętrz odpowiada Towarzystwo Projektowe. Przypominamy nasz materiał z 2015 roku, z roku otwarcia.