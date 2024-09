Forum dostępności 2024. Trwa sprzedaż biletów w 'early bird price'

"Zobaczcie, co straciliśmy!". Wirtualna mozaika z Hotelu Forum trafiła na elewację Kina Kijów - będzie tu wyświetlana do stycznia

Forum Dostępności w Poznaniu - promocyjne ceny biletów

Trwa sprzedaż biletów na Forum Dostępności. 2 edycja konferencji odbędzie się w dniach 5-6 listopada 2024 roku w Poznaniu. Do 15 września obowiązują ceny promocyjne w kategorii biletowej Biznes.

Do kogo jest skierowane wydarzenie

To wyjątkowe wydarzenie stanowi istotny punkt w kalendarzu profesjonalistów związanych z architekturą i projektowaniem, przyciągając ekspertów z różnych sektorów. Wydarzenie jest skierowane do szerokiego grona odbiorców, w tym

architektów,

projektantów,

koordynatorów dostępności,

zarządców nieruchomości,

przedstawicieli branży deweloperskiej i budowlanej,

administracji publicznej

oraz instytucji zajmujących się wzornictwem przemysłowym.

Uczestnicy mają więc szansę nie tylko na zdobycie nowej wiedzy, ale także na nawiązanie cennych kontaktów biznesowych, które mogą zaowocować przyszłymi współpracami.

Tematyka drugiej edycji Forum Dostępności

Podczas drugiej edycji Forum Dostępności eksperci będą rozmawiać o tym jak najnowsze trendy w dostępności i projektowaniu uniwersalnym będą kształtować rzeczywistość i nasze życie oraz jak cyfryzacja, globalizacja, zmiany demograficzne i klimatyczne zmieniają architekturę, przestrzeń publiczną i przedmioty codziennego użytku.

Program wydarzenia w Poznaniu

W programie oprócz dyskusji panelowych znajdą się również wystąpienia specjalistów, a także case studies zrealizowanych projektów lub produktów. Uczestnicy będą mieli okazję wziąć udział w panelach dyskusyjnych, które skoncentrują się na kluczowych zagadnieniach dotyczących dostępności w różnych typach budynków, takich jak mieszkania, hotele czy obiekty najmu instytucjonalnego. Paneliści będą analizować najlepsze praktyki oraz innowacyjne rozwiązania, które mogą poprawić dostępność dla wszystkich użytkowników. Dodatkowo, w programie tegorocznego Forum Dostępności zaplanowane są tematy związane z ochroną zdrowia oraz bankami, które są istotnymi elementami codziennego życia obywateli.

Czytaj też:

Dostępność przestrzeni publicznych

W kontekście dostępu do przestrzeni publicznej pojawia się również pytanie o to, co znajduje się pomiędzy budynkami i kto odpowiada za dostępność chodników, przystanków, parków, skwerów i placów? Temat ten zostanie szeroko omówiony podczas sesji poświęconej infrastrukturalnym wyzwaniom. Prelegenci podzielą się swoimi doświadczeniami i wypracowanymi rozwiązaniami na rzecz integracji różnych elementów miejskiego krajobrazu, mając na uwadze potrzeby wszystkich użytkowników. Będzie to doskonała okazja do nawiązania współpracy pomiędzy różnymi instytucjami, samorządami oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się poprawą jakość życia w miastach.

Wydarzenia podczas poznańskiego Forum Dostępności

Dodatkowo w programie tegorocznego Forum Dostępności:

Business Accessibility. Czy biznes straci czy skorzysta na nowej ustawie o dostępności produktów i usług, która wejdzie w życie 28.06.2025?

Uniwersalnie o designie - jak w oparciu o potrzeby niszy stworzyć produkty dla wszystkich?

Uniwersalnie o architekturze w kulturze. Co muszą zrobić kina, teatry, muzea i sale widowiskowe i biblioteki, żeby kultura była naprawdę dostępna?

Rola badań i testów użytkowników produktów w procesie projektowym.

Neuro - różnorodność w biurze. Jak sprostać nowym wyzwaniom i potrzebom różnorodnych pracowników?

Rozwiązania technologicznie w służbie człowieka - czy wykorzystujemy potencjał technologii cyfrowej, aby zwiększyć dostępność, gier, urządzeń i rozwiązań?

Czy każdy może być "S"uperbohaterem_ką? eSg - Environmental, Social and Corporate Governance czyli środowisko naturalne, społeczeństwo i ład korporacyjny.

Zobacz dotykiem, poczuj, smakuj, usłysz. Zmysły w projektowaniu.

Forum jest platformą do prezentacji produktów

Forum Dostępności to wyjątkowe wydarzenie, które nie tylko skupia się na wiedzy teoretycznej, ale także stwarza platformę do prezentacji najnowszych produktów i rozwiązań z segmentu accessibility, smart access i universal design. W strefie wystawienniczej swoje produkty zaprezentują uznane marki, które specjalizują się w projektowaniu uniwersalnym. Wśród wystawców znajdą się producenci mebli biurowych oraz do użytku domowego, jak również firmy oferujące rozwiązania do łazienek, kuchni oraz produktów związanych z życiem codziennym, zabawą, sportem, pracą i przestrzenią publiczną - takich, z których mogą korzystać wszyscy użytkownicy.

Patroni Forum Dostępności w Poznaniu

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, IFMA Polska Chapter, Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Politechnika Poznańska, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Polska Rada Centrów Handlowych, Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, Polski Związek Firm Deweloperskich, Prezydent Miasta Poznania, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce, Związek Banków Polskich.

Szczegóły i bilety: www.forumdostepnosci.pl