Spis treści

before and after today’s glacier collapse that buried 90% of blatten, switzerland pic.twitter.com/fp17L3GYc9— ian bremmer (@ianbremmer) May 28, 2025

Charakterystyczne alpejskie domostwa obrócone w pył po katastrofie w Szwajcarii

90 procent mieszkańców malowniczej wioski Blatten nie ma już do czego wracać po osunięciu się fragmentów lodowca Birch. Raczej prędko nie wrócą tam też turyści. Jak poinformowały w oświadczeniu po katastrofie regionalne władze, osuwisko, oprócz zagłady domów mieszkalnych, pokryło również koryto pobliskiej rzeki Lonza. To może zwiastować kolejną katastrofę po spiętrzeniu się wody w zablokowanej rzece.

Breaking:A glacier collapse has buried the Swiss village of Blatten under mud. 💔The Lonza River is dammed and large parts of the town have been evacuated.Tragic — but thanks to early warnings from scientists, lives were likely saved.#Switzerland #Blatten #ClimateCrisis… pic.twitter.com/ryxn8NlALL— The Curious Quill (@PleasingRj) May 29, 2025

Blatten - wieś wpisana na listę światowego dziedzictwa kulturowego

Blatten to malownicza wioska, z charakterystycznymi dla Alp górskimi, drewnianymi domami. Leży w dolinie Lötschental w kantonie Valais w Szwajcarii. Wieś leży w obszarze chronionym Jungfrau-Aletsch, wpisanym na listę światowego dziedzictwa kulturowego.

28 maja miejscowość praktycznie przestała istnieć, kiedy to oderwał się fragment lodowca Birch, w cieniu którego leżała. Osuwisko dokonało zniszczeń na ogromną skalę.

Mieszkańcy nie ucierpieli, ale jedna osobę uważa się za zaginioną. 19 maja ewakuowano stamtąd prawie 300 osób, wraz ze zwierzętami gospodarskimi, po tym jak glacjolodzy ostrzegli przed możliwymi katastrofalnymi skutkami odwilży w tym regionie. To właśnie ona była przyczyną oderwania się fragmentu lodowca, który spowodował lawinę i zniszczył alpejską miejscowość.

Rząd pomoże, ale to teren wciąż zagrożony katastrofą

Stephane Ganzer, szef służb bezpieczeństwa w południowym regionie Valais powiedział dla portalu Euronews, że około 90 procent wioski zostało zasypane lub zniszczone.

Szwajcarski rząd i władze regionalne zapowiedziały pomoc dla mieszkańców, którzy stracili swoje domy i miejsca do życia.

Jak poinformowała BBC, rząd Szwajcarii obiecał już fundusze, które mają zapewnić mieszkańcom możliwość pozostania, jeśli nie w samej wiosce, to przynajmniej w okolicy. Nie wiadomo jednak, kiedy to nastąpi, bo specjaliści od zarządzania kryzysowego ostrzegają, ze mogą być możliwe dalsze ewakuacje z zagrożonych osuwiskami miejscowości w Alpach.

Massive Glacier Collapse in #Blatten of #Valais, #Switzerland 🇨🇭 (28.05.2025) 🚨Report "On the progression of climate catastrophes on Earth and their catastrophic consequences" https://t.co/tqpCNRbnki pic.twitter.com/PiBl99KIXc— Alex Terry (@AlexTerry17482) May 28, 2025

Dwa lata temu też ewakuowano całą wioskę w Szwajcarii

W 2023 roku ewakuowano mieszkańców wioski Brienz, we wschodniej części Szwajcarii. Wówczas także zaczęło się osuwać zbocze góry w pobliżu. Na szczęście wówczas wioska ze swoimi zabudowaniami ocalała.

Topnieją lodowce w Szwajcarii

Szwajcaria ma największą liczbę lodowców wśród wszystkich krajów europejskich. Jak informowały media, w 2023 r. lodowce straciły tam około 4 procent całkowitej objętości. Był to drugi co do wielkości spadek w ciągu jednego roku, po 6-procentowej redukcji w 2022 r.

Szwajcarscy glacjolodzy wielokrotnie wyrażali zaniepokojenie obserwowaną w ostatnich latach odwilżą, którą w dużej mierze przypisuje się globalnemu ociepleniu i która przyspieszyła topnienie lodowców.