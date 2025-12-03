Lotnisko w Krakowie zbuduje nową stację uzdatniania wody

Krakowski Port Lotniczy im. Jana Pawła II w Balicach rozpoczął kolejną inwestycję infrastrukturalną w ramach większego programu inwestycyjnego. Choć tym razem nie jest to największa z planowanych budów, jednak jedna z ważniejszych. 2 grudnia podpisano umowę na budowę nowego budynku technicznego Stacji Uzdatniania Wody na Katowice Airport.

Jak podkreślają przedstawiciele lotniska, port lotniczy konsekwentnie realizuje inwestycje, które przygotowują go do największej modernizacji w historii. Po uruchomieniu Centralnego Miejsca Gromadzenia Odpadów - następnym elementem układanki infrastrukturalnej ma być właśnie nowy budynek Stacji Uzdatniania Wody.

MuratorPlus: Zazielenianie Katowice Airport Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W skali planowanej modernizacji Kraków Airport, to nie jest wielka inwestycja, ale to ważne ogniwo w realizacji całości procesu inwestycyjnego. Zapewnia infrastrukturę techniczną, która umożliwi sprawne rozpoczęcie kolejnych faz rozbudowy. Planowanej w najbliższym czasie rozbudowy terminalu w kierunku zachodnim, a w kolejnych etapach rozbudowy w kierunku wschodnim oraz przebudowy istniejącego terminalu - podkreślał Łukasz Strutyński, prezes zarządu Krakow Airport.

Nowoczesne technologie w nowym obiekcie na Katowice Airport

Jak informuje lotnisko, to inwestycja realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Jej wykonawca został Mostostal Warszawa SA. Koszt budowy to 8 883 989,57 zł.

Nowa stacja uzdatniania wody ma być odpowiedzią na rosnące potrzeby lotniska – od zwiększonego zapotrzebowania terminalu i obiektów operacyjnych, po obsługę poczekalni przedodlotowych Pre-Boarding Zone oraz przyszłego, powiększonego terminalu.

Techniczna Stacja Uzdatniania Wody będzie wyposażona w nowoczesne technologie, w tym panele fotowoltaiczne, a jej zadaniem będzie nie tylko uzdatnianie, lecz także czasowe magazynowanie i zmiękczanie wody doprowadzanej do infrastruktury lotniskowej.

Pisaliśmy też: Kraków Airport będzie miał nową drogę startową i ogromny terminal pasażerski

Nie tylko budowa nowego obiektu

Jak informuje wykonawca na miejscu powstanie nowy obiekt Stacji Uzdatniania Wody oraz zbiorniki wody pitnej. Firma przebuduje i przełoży infrastrukturę techniczną oraz zlikwiduje kolizje z istniejącą infrastrukturą lotniskową. Dodatkowo kompleksowo zagospodaruje teren. Wcześniej ta sama firma wybudowała już terminal cargo (99,9 mln zł, 5 600 m²). Trwają też prace nad Pre-Boarding Zone Non Schengen oraz Centralnym Miejscem Gromadzenia Odpadów.

W ramach prac przewidziano demontaż dotychczasowej stacji uzdatniania wody. Nowy obiekt powstanie tuż obok, zachowując spójną architekturę z obecnie funkcjonującą infrastrukturą.

Kraków Airport rozbuduje terminal pasażerski

Przypomnijmy też, że krakowski port lotniczy stoi przed jedną z największych inwestycji w swojej historii. To rozbudowa terminala pasażerskiego. 22 września został ogłoszony przetarg na wykonawcę tego ważnego zadania. Nowy terminal to dodatkowe 44 tys. metrów kwadratowych powierzchni. Będzie gotowy za cztery lata i ma obsłużyć nawet 19 mln pasażerów.

Nowy terminal pasażerski ma stanąć pomiędzy obecnym terminalem a drogą do wieży kontroli lotów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Wizualnie ma się specjalnie nie wyróżniać i być raczej kontynuacją i spójną częścią bryły obecnego terminalu.

A na lotnisku u sąsiadów: Światowe biura chcą projektować nowy terminal w Katowice Airport. To największe przedsięwzięcie w historii tego lotniska. Wiemy, kiedy początek budowy