MIASTOmovie - festiwal we Wrocławiu, edycja Zawody

MIASTOmovie odbędzie się między 25 a 29 września w Kinie Nowe Horyzonty i innych przestrzeniach Wrocławia. Edycja zatytułowana Zawody rzuci światło na osoby odpowiadające za powstawanie miast. Program przyjrzy się pracy nie tylko architektów czy urbanistek, lecz także urzędniczek, konstruktorów, konsultantek, kierowników budów, inżynierek, budowlańców czy badaczek. Zawody zaszyte są w tych procesach także w dwóch innych znaczeniach: jako towarzysząca pracy rywalizacja i jako synonim rozczarowania.

Na MIASTOmovie żaden film nie pozostaje bez komentarza - każdemu towarzyszy spotkanie, dyskusja, debata lub innego rodzaju okazja do rozmowy.

Debata Kogo nie widać w architekturze?

Tegoroczną edycję otworzy film Marzenia inżyniera (An Engineer Imagines) - hołd dla wybitnego konstruktora Petera Rice'a - pełnometrażowy debiut irlandzkiego fotografa architektury, Marcusa Robinsona. Przepiękna wizualnie produkcja zabiera widzów w podróż śladami ikon architektury, które nie miałyby szansy stanąć bez konstruktorskiego talentu Rice'a: Opery w Sydney, Centrum Pompidou, Piramidy Luwru. Marzenie inżyniera to opowieść o geniuszu, który zazwyczaj stał w cieniu swoich bardziej rozpoznawalnych, architektonicznych współpracowników. Fil stanie się pretekstem do zadania bardzo ważnego dla tej odsłony festiwalu pytania: kogo nie widać w architekturze? W dyskusji moderowanej przez redaktora naczelnego „Architektury-Murator”, Artura Celińskiego odpowiedzi na nie poszukają

Monika Konrad, zastępczyni dyrektora w stołecznym Biurze Architektury i Planowania

oraz Maciej Miłobędzki, współzałożyciel pracowni JEMS Architekci.

Plan na raj z Finlandii i rozmowa o procesach inwestycyjnych w Polsce, moderowana przez Igora Łysiuka

Kolejnego dnia (26 września, czwartek) dowiemy się, jak wyglądać może Plan na raj. Reżyserka Katii Juurus podąża w ślad za nietypowym wyzwaniem architektoniczno-urbanistycznym, rusza z kamerą z Finlandii do Nepalu, śledząc słynące z komercyjnych realizacji biuro Helin&Co, które otrzymuje zaproszenie do stworzenia nowego miasta w Dolinie Katmandu. Opowieść o procesie tworzenia w Finlandii nowego planu urbanistycznego dla nepalskiej stolicy, zainspiruje rozmowę o tym, jak procesy inwestycyjne, w tym wybór projektantów, wyglądają w Polsce: redaktor kwartalnika "RZUT", Igor Łysiuk zapyta praktyków i praktyczki, którzy konkursy architektoniczne znają od podszewki:

Monikę Arczyńską,

Wojciecha Mazana

i Ewę P. Porębską.

Dryfując - film o warunkach pracy robotników budowlanych; dyskusję prowadzi Kamil Trepka

W festiwalowy piątek (27 września) film Dryfując zabierze nas do Turcji, gdzie przyjrzymy się warunkom pracy robotników budowlanych - młodych Kurdów, którzy, pracując na budowach, marzą o zmianie swego losu (Boşlukta, reż. Somnur Vardar). O codzienności ich polskich kolegów po fachu porozmawiają po projekcji

socjolog pracy Adam Mrozowicki

i Dominika Janicka, architektka i kuratorka.

Rozmowę poprowadzi socjolog Kamil Trepka.

Weekend festiwalowy - cztery filmy i dyskusja zamykająca MIASTOmovie

W festiwalowy weekend czekają nas jeszcze 4 filmy i 4 towarzyszące im rozmowy. W sobotę (28 września) po jednym z dwóch w tym roku filmów fabularnych, Póki świeci słońce, zastanowimy się, jak aktywizm społeczny i kulturalny zmienia myślenie o zieleni w miastach (Tant que le soleil frappe). Film w reżyserii Philippe'a Petit to opowieść o Maksie (w tej roli znany z oscarowej Anatomii upadku Swann Arlaud) - architekcie krajobrazu, który musi reperować budżet przycinaniem drzew w marsylskich parkach, bo nie chce się godzić się na intratne zlecenia niszczące krajobraz jego miasta.

Jeszcze tego samego wieczoru poruszający seans dokumentu Bejrut. Po końcu świata sprowokuje dyskusję o roli miejskich storytellerów – historyków architektury, kuratorek miejskich wystaw, badaczy, popularyzatorek. Film (tytuł oryginalny: After the End of the World) w reżyserii Nadim Mishlawi bada, w jaki sposób fizyczne zmiany miasta wpływają na psychikę jego mieszkańców i mieszkanek oraz przedstawia strategie zachowywania historii i tradycji miejskich.

W niedzielę (29 września), podczas dnia zamykającego festiwal, porozmawiamy jeszcze o realiach pracy architektonicznej w przeszłości (po filmie Herman Hertzberger. Na własnej skórze) i tym, jak mogą one wyglądać w przyszłości (po seansie Architektki).

Herman Hertzberg to jeden z najważniejszych przedstawicieli strukturalizmu i 92-latek, który ma więcej energii niż niejeden 30-latek! W filmie Herman Hertzberger. Na własnej skórze (The Proof of the Pudding van Herman Hertzberger, reż. Patrick Minks, Jaap Veldhoen, Wouter Snip) poznajemy go w momencie, gdy z pasją i ciekawością angażuje się w proces przekształcania jednego z najsłynniejszych swoich projektów - Centraal Beheer, nietypowego biurowca w Apeldoorn z 1972 roku - w założenie mieszkalne.

Ostatni pokaz MIASTOmovie to znów fabuła: Architektka (Arkitekten), stworzona przez Kerren Lumer-Klabbers to historia efektów romansu architektury z logiką późnego kapitalizmu. Na szarych ulicach i ascetycznych wnętrzach Oslo przyszłości tytułowa bohaterka szuka odpowiedzi na pytanie: jak złamać status quo, pozostając wierną swoim ideałom?

Bezpłatne wydarzenia towarzyszące festiwalu MIASTOmovie

Dużo? Ale to przecież jeszcze nie koniec! MIASTOmovie to nie tylko spotkania w Kinie Nowe Horyzonty, ale i wiele innych wydarzeń rozsianych po całych Wrocławiu. Po jeszcze więcej festiwalowych wydarzeń zapraszamy do harmonogramu festiwalu. Bilety na pokazy filmowe już w sprzedaży, udział w wydarzeniach towarzyszących jest bezpłatny. Organizatorem festiwalu jest Wrocławska Fundacja Filmowa. Partnerem strategicznym jest firma OKRE Development. Zadanie dofinansowano z Gminy Wrocław.