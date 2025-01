Spis treści

Winy Maas i Marcin Sapeta na 4 design Days

Wydarzeniem pierwszego dnia 4 Design Days było popołudniowe spotkanie z gośćmi specjalnymi:

Marcinem Sapetą, absolwentem Politechniki Śląskiej, który od 15 lat współpracuje z biurem Kengo Kuma and Associates - jest partnerem

Winy Maasem z MVRDV, współzałożycielem i głównym architekt biura, którego prezentacja wywołała prawdziwą furorę.

To wydarzenie, zorganizowane na 4DD przez stosunkowo nową fundację Ładnie, w którą zaangażowany jest Maciej Franta. Drugiego dnia podobne oczekiwania publiczność miała wobec wykładu z cyklu "Mistrzowie Architektury", na którym wystąpił Roger Riewe, partner zarządzający w Riegler Riewe Architekten. Na spotkaniu tym miał też wystąpić Robert Konieczny, ale nie dotarł. Wróćmy jednak do spotkania z architektami, których nie trzeba przedstawiać (na wszelki wypadek krótkie bio znajdziecie na końcu tekstu), i którzy do holu Międzynarodowego Centrum Kultury w czwartek przyciągnęli tłumy, nie baczące nawet na to, że spotkanie zaczęło się po godzinie 16 i po wielu intensywnych rozmowach i spotkaniach (inauguracja 4 Design Day 2025 miała przecież miejsce o godz. 10). Wykład i pytania trwały 2 godziny.

Partner biura Kengo Kuma & Associates w Katowicach

Marcin Sapeta, architekt, partner biura Kengo Kuma & Associates, gość 4 Design Days 2025 opowiadał nam o pracy w Japonii, wyzwaniach przed jakimi stają dziś architekci i planach pracowni. Przypominał fascynację Kengo Kumy Bruno Tautem i projekty - zarówno te, które powstały i wygrały w konkursach, jak i te, które nie zostały zrealizowane. Filozofia Kengo Kumy krąży wokół naturalnych materiałów, architektonicznych, lekkich struktur, gry ze światłem i flirtu z przestrzenią, otaczającą budynek. Prezentacja Marcina Sapoty była dynamiczna - jak sam przyznał - trochę w duchu tik-toka.

Marcin Sapeta to katowiczanin, absolwent Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Pracował w Polsce, potem w Hiszpanii. - Japonia, z jej niezwykłą kulturą i filozofią projektowania, od razu skradła moje serce - przyznaje architekt.

Założyciel MVRDV, Winy Maas na 4DD

Winy Maas to założyciel i główny architekt MVRDV od 1993; wielokrotnie nagradzany urbanista i projektant krajobrazu i charyzmatyczny mówca. To do jego nazwiska nawiązuje "M" w nazwie biura.

Jego wykład 15 lat temu totalnie zmienił moje podejście - zapowiedział gościa architekt Andrzej Truszczyński z TK Holding. - Jestem ciekawy, czy dziś zmieni wasze.

Maas na początku przypomniał, że architektura i architekt ciągle musi "nadążać". - Projektowanie i budowa trwa kilka lat. Dlatego od czasu powstania, budynki już są "old fashioned". Maas mówił o architekturze, urbanizmie. Bawiąc się z publicznością, pokazał m.in. proces rewitalizacji dawnych koszar armii amerykańskiej w Mannheim.

Fundacja Ładnie - co to za inicjatywa?

Ładnie to inicjatywa, która stawia sobie za cel dbałość o ład przestrzenny, a zadebiutowała właśnie na 4 Design Days 2025. Jak mówią jej założyciele: tworzy jakościowe wydarzenia, procesy oraz różnego rodzaju aktywności, koncentrujące się na poprawie świadomości społecznej w dziedzinie architektury i urbanistyki. Jednym ze współinicjatorów Ładnie jest arch. Maciej Franta, założyciel Franta Group Architects, a także Paweł Kobierzewski, Andrzej Truszczyński, Wojciech Fudala, Justyna Boduch oraz Jadwiga Małecka-Fick.

