Spis treści
- Miedź i nowoczesność w sercu Łodzi
- Fragmenty historii odkryte na placu budowy
- Wnętrza dworca Łódź Kaliska - co to się zmieniło?
- Dworzec przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
- Rozwiązania ekologiczne - oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja, ładowarki
- Koszt przebudowy dworca Łódź Kaliska
- Łódź Kaliska to ważny węzeł komunikacyjny
Miedź i nowoczesność w sercu Łodzi
Projekt przebudowy zachował trójnawowy charakter dworca, integrując go z nowym tunelem łączącym aleję Włókniarzy z ulicą Unii Lubelskiej. Bryła budynku jest prosta, z dużymi przeszkleniami od strony placu przydworcowego i parkingu. Uwagę zwraca elewacja wykonana z oksydowanej miedzi. Wybór tego materiału podkreśla trwałość i historyczny kontekst budynku, nawiązując do pobliskich obiektów.
W centralnej nawie zamontowano nowoczesny świetlik, a wnętrze zdobią elementy z miedzi, korespondujące z kształtem świetlika.
Fragmenty historii odkryte na placu budowy
Podczas prac budowlanych odkryto fragmenty ceramicznych posadzek, będących pozostałościami po dawnym Dworcu Kaliskim z 1902 roku. Te cenne znaleziska zostały wyeksponowane w tunelu dworca, wraz z informacjami o ich historii, stanowiąc ciekawostkę dla podróżnych.
Wnętrza dworca Łódź Kaliska - co to się zmieniło?
Na parterze dworca znajdują się kasy biletowe, przestronna poczekalnia z miejscem dla dzieci oraz lokale komercyjne, w których będzie można znaleźć salonik prasowy i punkty gastronomiczne. PKP nadal poszukuje najemców na dwa lokale o powierzchniach 107 mkw. i 17,14 mkw., zapraszając do współpracy zarówno duże sieci, jak i lokalnych przedsiębiorców. W przyszłości na dworcu pojawią się także skrytki bagażowe, automaty z przekąskami i napojami, bankomat oraz biletomat. Piętra skrzydeł budynku przeznaczono na biura dla spółek kolejowych.
Dworzec przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Cały obiekt, wraz z otoczeniem, został przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zlikwidowano bariery architektoniczne i wprowadzono udogodnienia, takie jak ścieżki prowadzące, dotykowe plany dworca, tabliczki w alfabecie Braille’a oraz toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek wyposażono w nowoczesne instalacje, wyświetlacze przyjazdów i odjazdów pociągów, biletomaty oraz windy.
Rozwiązania ekologiczne - oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja, ładowarki
Modernizacja dworca to również inwestycja w ekologię i bezpieczeństwo. Dworzec wyposażono w nowoczesne systemy bezpieczeństwa oraz inteligentne systemy zarządzania budynkiem. W budynku zamontowano energooszczędne oświetlenie, ogrzewanie podłogowe oraz system wentylacji z klimatyzacją.
Zmieniło się również najbliższe otoczenie dworca. Powstał nowoczesny plac przydworcowy służący jako węzeł komunikacyjny, dostosowany do ruchu samochodów (z miejscem do ładowania samochodów elektrycznych), autobusów oraz rowerów wraz z dużą wiatą rowerową. Natomiast za budynkiem znalazł się parking dla pasażerów. Przy dworcu jest także postój taksówek.
Koszt przebudowy dworca Łódź Kaliska
Przebudowa dworca kosztowała 64 mln zł brutto i została dofinansowana z budżetu państwa.
Inwestorem były Polskie Koleje Państwowe S.A., wykonawcą prac budowlanych firma SKB LDR z Warszawy, a projekt przebudowy opracowała pracownia An Archi Group Sp. z o.o. z Gliwic. Dworzec został częściowo otwarty dla pasażerów w czerwcu 2024 roku.
Łódź Kaliska to ważny węzeł komunikacyjny
Stacja kolejowa Łódź Kaliska to ważny węzeł komunikacyjny dla miasta i regionu. Obsługuje pociągi aglomeracyjne, regionalne i dalekobieżne, w tym połączenia PKP Intercity do Szczecina, Krakowa czy Bielsko-Białej oraz pociągi regionalne POLREGIO, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Kolei Wielkopolskich do Sieradza, Zgierza, Kutna, Poznania czy Częstochowy. W 2024 roku stacja obsługiwała średnio 8,3 tys. pasażerów na dobę i zatrzymywało się na niej średnio 153 pociągi dziennie.