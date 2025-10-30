Miedź i nowoczesność w sercu Łodzi

Projekt przebudowy zachował trójnawowy charakter dworca, integrując go z nowym tunelem łączącym aleję Włókniarzy z ulicą Unii Lubelskiej. Bryła budynku jest prosta, z dużymi przeszkleniami od strony placu przydworcowego i parkingu. Uwagę zwraca elewacja wykonana z oksydowanej miedzi. Wybór tego materiału podkreśla trwałość i historyczny kontekst budynku, nawiązując do pobliskich obiektów.

W centralnej nawie zamontowano nowoczesny świetlik, a wnętrze zdobią elementy z miedzi, korespondujące z kształtem świetlika.

Fragmenty historii odkryte na placu budowy

Podczas prac budowlanych odkryto fragmenty ceramicznych posadzek, będących pozostałościami po dawnym Dworcu Kaliskim z 1902 roku. Te cenne znaleziska zostały wyeksponowane w tunelu dworca, wraz z informacjami o ich historii, stanowiąc ciekawostkę dla podróżnych.

Wnętrza dworca Łódź Kaliska - co to się zmieniło?

Na parterze dworca znajdują się kasy biletowe, przestronna poczekalnia z miejscem dla dzieci oraz lokale komercyjne, w których będzie można znaleźć salonik prasowy i punkty gastronomiczne. PKP nadal poszukuje najemców na dwa lokale o powierzchniach 107 mkw. i 17,14 mkw., zapraszając do współpracy zarówno duże sieci, jak i lokalnych przedsiębiorców. W przyszłości na dworcu pojawią się także skrytki bagażowe, automaty z przekąskami i napojami, bankomat oraz biletomat. Piętra skrzydeł budynku przeznaczono na biura dla spółek kolejowych.

Dworzec przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Cały obiekt, wraz z otoczeniem, został przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zlikwidowano bariery architektoniczne i wprowadzono udogodnienia, takie jak ścieżki prowadzące, dotykowe plany dworca, tabliczki w alfabecie Braille’a oraz toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek wyposażono w nowoczesne instalacje, wyświetlacze przyjazdów i odjazdów pociągów, biletomaty oraz windy.

Rozwiązania ekologiczne - oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja, ładowarki

Modernizacja dworca to również inwestycja w ekologię i bezpieczeństwo. Dworzec wyposażono w nowoczesne systemy bezpieczeństwa oraz inteligentne systemy zarządzania budynkiem. W budynku zamontowano energooszczędne oświetlenie, ogrzewanie podłogowe oraz system wentylacji z klimatyzacją.

Zmieniło się również najbliższe otoczenie dworca. Powstał nowoczesny plac przydworcowy służący jako węzeł komunikacyjny, dostosowany do ruchu samochodów (z miejscem do ładowania samochodów elektrycznych), autobusów oraz rowerów wraz z dużą wiatą rowerową. Natomiast za budynkiem znalazł się parking dla pasażerów. Przy dworcu jest także postój taksówek.

Byliśmy na placu budowy dworca Łódź Kaliska. Oto nowy dworzec Łódź Kaliska. Na razie w budowie. Będzie niesamowity

Koszt przebudowy dworca Łódź Kaliska

Przebudowa dworca kosztowała 64 mln zł brutto i została dofinansowana z budżetu państwa.

Inwestorem były Polskie Koleje Państwowe S.A., wykonawcą prac budowlanych firma SKB LDR z Warszawy, a projekt przebudowy opracowała pracownia An Archi Group Sp. z o.o. z Gliwic. Dworzec został częściowo otwarty dla pasażerów w czerwcu 2024 roku.

Łódź Kaliska to ważny węzeł komunikacyjny

Stacja kolejowa Łódź Kaliska to ważny węzeł komunikacyjny dla miasta i regionu. Obsługuje pociągi aglomeracyjne, regionalne i dalekobieżne, w tym połączenia PKP Intercity do Szczecina, Krakowa czy Bielsko-Białej oraz pociągi regionalne POLREGIO, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Kolei Wielkopolskich do Sieradza, Zgierza, Kutna, Poznania czy Częstochowy. W 2024 roku stacja obsługiwała średnio 8,3 tys. pasażerów na dobę i zatrzymywało się na niej średnio 153 pociągi dziennie.

