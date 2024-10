Spis treści

W sierpniu informowaliśmy o zbiórce porcelany organizowanej przez Tarnogórskie Centrum Kultury - w ramach projektu "Sąsiedzkie historie" miała z niej powstać nowa mozaika zdobiąca tylną fasadę TCK. Dziś mozaika jest już gotowa.

Projekt przygotowali: Marta Burian, Władysław Grzesica, Nina Gliszczyńska, Mirosław Gliszczyński, Anna Wicherek, Aleksandra Baś, Anna Gulan, Beata Smyła, Patrik Pasku oraz pracownicy Tarnogórskiego Centrum Kultury. Zapytaliśmy organizatorów o symbolikę kompozycji.

To opowieść o Tarnowskich Górach, o mieście, którego historia i teraźniejszość przeplatają się w sposób unikalny. To zetknięcie dwóch światów – tego nad powierzchnią i tego ukrytego głęboko pod ziemią, gdzie kryją się nieodkryte skarby. Te dwa światy spaja rytm serca, symbolizowany srebrnym tętnem – echem przeszłości i przyszłości miasta. Nasza mozaika stała się tętniącym symbolem wspólnoty, współpracy i kreatywności mieszkańców Tarnowskich Gór!

- wyjaśnia Tarnogórskie Centrum Kultury. Inspiracją dla stworzenia kompozycji były oczywiście dwie 50-letnie mozaiki z TCK, które przetrwały gruntowny remont budynku i na dobre wpisały się w pejzaż miasta.

Nową mozaikę można oglądać na tylnej elewacji TCK, przy ul. Jana III Sobieskiego 7.

Budynek Centrum powstał w 1973 roku jako Dom Kolejarza. Wtedy też powstała jego najbardziej rozpoznawalna mozaika przedstawiająca kolejarza, Ślązaczkę i muzyka tańczących w kręgu. Jej autorem jest Stefan Suberlak.

Druga mozaika, już mniej figuratywna, przedstawia abstrakcyjne postaci i zdobi klatkę schodową wewnątrz budynku. Wykonał ją tyski artysta, Jan Nowak. Budynek wraz z charakterystycznymi dekoracjami jest dziś ważnym punktem na mapie Tarnowskich Gór.

Dziś TCK jest nie tylko miejscem spotkań mieszkańców, ale i symbolem kulturalnego dziedzictwa miasta. Fasada Tarnogórskiego Centrum Kultury to nie tylko architektoniczny detal, ale ikona miejskiej przestrzeni, która przez lata wrosła w tkankę Tarnowskich Gór, stając się kluczowym punktem orientacyjnym. Dla mieszkańców miasta jest ona nieodłącznym elementem codziennego życia, przypominającym o bogatej historii i przemianach, które ukształtowały to miejsce. Co więcej, możemy poszczycić się, że nasza mozaika, jedna z nielicznych zachowanych, wciąż cieszy oczy i dodaje budynkowi artystycznego wyrazu.