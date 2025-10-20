Debata Architektury: "Umysł, ciało, natura i architektura" Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Teatr Słowackiego w Krakowie - cenny zabytek architektury teatralnej w Europie

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie działa od 1893 roku i jest jedną z najsłynniejszych i najbardziej zasłużonych polskich scen. Bo to tutaj swoją premierę miało np. „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Gmach, zaprojektowany przez Jana Zawiejskiego, jest zaliczany do najcenniejszych zabytków architektury teatralnej w Europie. Wnętrza zdobią freski wiedeńskiego artysty Antona Tucha oraz słynna kurtyna Henryka Siemiradzkiego. Obok sceny znajduje się zabytkowa garderoba wielkiego aktora Ludwika Solskiego. Od początku swego istnienia było to miejsce narodzin współczesnej polskiej reżyserii, scenografii, inscenizacji i aktorstwa. Teraz ten piękny obiekt przechodzi gruntowną modernizację. Prace potrwają jeszcze kilka lat.

Remont dachu Teatrum Słowackiego w Krakowie

Jednym z najważniejszych elementów, wartej około 50 milionów złotych modernizacji, jest remont dachu krakowskiego teatru. To będzie wielka zmiana, którą dostrzegą mieszkańcy stolicy Małopolski. Remont obejmuje wymianę pokrycia i poszycia, konserwację metalowych zwieńczeń kopuł oraz rekonstrukcję dekoracyjnych elementów architektonicznych, które zostały utracone w przeszłości.

To będzie spektakularna zmiana, którą już po część można zauważyć obserwując remont obiektu z lotu ptaka. Dach jest pokrywany mieniącą się w słońcu, miedzianą blachą. W ciągu następnych lat to złoto pokryje się, charakterystyczną, zieloną patyną. W ramach remontu wykonany zostanie remont konserwatorski elementów metalowych zwieńczenia kopuł.

To nie wszystko, bo po remoncie na dach wrócą kultowe maszkarony – które zniknęły stamtąd po remoncie w czasie okupacji.

Aktualny remont rozpoczął się w czerwcu 2025 roku. Dzięki zachowanym oryginalnym planom architekta Jana Zawiejskiego, będzie można odtworzyć pierwotny wygląd dachu i budynku. Wtórnie utracone elementy dekoracyjne zostaną zrekonstruowane.

Co istotne z punktu widzenia nowoczesnego budownictwa i zrównoważonego rozwoju, prace te będą realizowane zgodnie z wymogami termomodernizacji.

Remont Teatru im. J. Słowackiego to nie tylko remont dachu

Ale remont dachu to nie wszystko, co się zmieni po zakończonym remoncie teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Modernizacja obejmuje również infrastrukturę sceniczną, nowoczesne rozwiązania dla widzów, artystów i mieszkańców miasta. Ważnym elementem będzie z pewnością otwarcie Biblioteki Teatru – nowej przestrzeni edukacyjnej, archiwalnej i społecznej, wspierającej integrację i uczestnictwo w kulturze.

Biblioteka powstanie w dawnym budynku administracyjnym przy placu Św. Ducha 4. Dzięki nowoczesnej aranżacji przestrzeni i ekspozycji księgozbioru teatralnego, placówka zyska funkcję otwartego centrum wiedzy, dostępnego dla badaczy, widzów i pasjonatów teatru. Teatr wzbogaci się o nowy sprzęt sceniczny, oświetleniowy, multimedialny i akustyczny, a także zaplecze informatyczno-komputerowe. Inwestycja umożliwi nie tylko podniesienie jakości realizowanych wydarzeń, ale także zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Kompleksowy remont Teatru Słowackiego zakończy się w 2028 roku

W sumie cała inwestycja, poza remontem dachu, ma charakter kompleksowy. Obejmuje ona remont i unowocześnienie instalacji wodnokanalizacyjnej, hydrantowej oraz kanalizacji deszczowej, renowację i modernizację łazienek, kontynuację prac renowacyjno-konserwatorskich przy zewnętrznej elewacji południowej, wymianę odwodnienia oraz posadzki tarasu zewnętrznego, szeroko zakrojoną termomodernizację budynku, która przewiduje między innymi montaż systemów klimatyzacyjnych oraz modernizację stolarki drzwiowej i okiennej.

Cały remont teatru Słowackiego w Krakowie zakończy się w 2028 roku.

Skąd pieniądze na remont Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie?

Całkowity koszt remontu i modernizacji przekroczy 50 milionów złotych. Inwestycja jest wspierana przez szereg źródeł publicznych, co świadczy o jej strategicznym znaczeniu dla Małopolski.

Główne źródła finansowania to Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, który przeznaczył na ten cel ponad 30 milionów złotych, fundusze europejskie (FenIKS) – dotacja w wysokości 20 milionów złotych z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FenIKS). Społeczny Komitet Ochrony Zabytków w Krakowie (SKOZK): przekazał Teatrowi kwotę ponad 300 tysięcy złotych.