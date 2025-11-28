„ŻYCIE W ARCHITEKTURZE” o granicach otwartości architektury. Debata Architektury-murator Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Czekaliśmy na to 18 lat. Pierwszy głos pojawił się w 2007 roku

Polityka architektoniczna państwa to zestaw zasad i celów, które określają, jak państwo chce kształtować przestrzeń oraz jaką rolę przypisuje architekturze i urbanistyce. Wyznacza standardy jakości i kierunki rozwoju. Dzięki niej możliwe jest spójne i odpowiedzialne planowanie, które zapobiega chaosowi przestrzennemu i poprawia jakość życia mieszkańców.

Brak państwowej polityki architektonicznej staje się w Europie wyjątkiem, a nie normą. Polska należy dziś do zaledwie czterech państw, które nie posiadają takiego dokumentu, a tylko dwa z nich nie planują jego opracowania. Tymczasem już w 2007 r. - czyli osiemnaście lat temu - pojawił się pierwszy polski głos wskazujący na konieczność uregulowania polityki architektonicznej oraz zawodu architekta w zgodzie z prawem unijnym. Do dziś jednak nie powstał rządowy dokument spełniający te wymogi. Teraz sytuacja ma szansę się zmienić.

W ciągu ostatnich dwóch dekad powstało wiele opracowań i analiz dotyczących krajowej polityki architektonicznej, jednak temat ten dopiero w ostatnich miesiącach powrócił z większą intensywnością. W czerwcu 2025 r. w Gdańsku odbyła się konferencja Polityki Architektoniczne jako Europejski Standard (Architectural Policies as a European Standard), połączona ze spotkaniem Europejskich Dyrektorów ds. Polityk Architektonicznych. Zacieśniona podczas wydarzenia współpraca architektów z Ministerstwem Rozwoju i Technologii zaowocowała postulatem powołania specjalnego zespołu do spraw opracowania Polityki Architektonicznej Polski. Jego skład ogłoszono oficjalnie 28 listopada 2025 r. Inauguracja odbyła się w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Lista członków zespołu ds. opracowania PAP

W skład powołanego zespołu weszli przedstawiciele środowisk związanych z architekturą, urbanistyką, budownictwem, ochroną zabytków oraz polityką przestrzenną. Reprezentują oni zarówno organizacje branżowe, samorządy zawodowe i terytorialne, jak i instytucje państwowe. Wśród nich są m.in. Izba Architektów RP i Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Towarzystwo Urbanistów Polskich, a także Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz Unia Metropolii Polskich.

Do zespołu powołani zostali:

prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa dr hab. inż. arch. Jerzy Wowczak, prof. UAFM prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka Małgorzata Galas-Bąba mgr inż. arch. Roland Jakub Stańczyk arch. Katarzyna Koszałka mgr Kamil Kowalski dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, prof. PŚl mgr inż. Tomasz Radziewski dr hab. inż. Filip Pachla, prof. PK mgr inż. arch. Piotr Fokczyński mgr inż. arch. Piotr Gadomski mgr inż. arch. Ryszard Gruda mgr inż. arch. Bohdan Biś Lisowski prof. dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach mgr inż. arch. Marek Chrobak dr inż. arch. Przemysław Wolski dr hab. inż. arch. Agata Anna Gawlak, prof. PP prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK mgr inż. Krzysztof Myszkowski prof. dr hab. Tadeusz Markowski dr inż. arch. Tomasz Majda prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens mgr inż. arch. Borysław Czarakcziew mgr inż. arch. Jolanta Przygońska mgr inż. arch. Grzegorz Chojnacki dr hab. Maciej J. Nowak, prof. ZUT dr inż. Adam Musiuk mgr inż. arch. Mateusz Świętorzecki mgr inż. arch. Kacper Matysiak prof. dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz dr inż. arch. Jerzy Grochulski, prof. PW Radosław Wnuk

"To nie będzie kolejny katalog intencji"

Minister Michał Jaros oraz Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji MRiT – Monika Wróblewska, zaprezentowali główne kierunki działań planowanych w najbliższych latach. Przede wszystkim, dokument polityki architektonicznej państwa ma uporządkować sposób kształtowania przestrzeni w Polsce, tak, aby różne decyzje - planistyczne, inwestycyjne, środowiskowe - zmierzały w jednym kierunku. Ma określić jak planować tereny zieleni, jak chronić krajobraz kulturowy i jak łączyć rozwój z potrzebami klimatycznymi. A także, jakie standardy jakości powinna spełniać przestrzeń publiczna. Solidarność jest naszym obowiązkiem - mówił Minister Jaros w swoim wystąpieniu. Dodał także:

To nie jest dokument dla architektów, jest tworzony przy pomocy i współpracy architektów, ale jego głównymi beneficjentami są samorządy, sektor prywatny, organizacje, ale przede wszystkim - obywatele.

Ważnym elementem projektu będzie skupienie się na ruralistyce: wskazanie, jak wykorzystać potencjał obszarów rolniczych do retencji wody, zwiększania bioróżnorodności czy ochrony regionalnej architektury. Dokument ma też opisać zasady tworzenia funkcjonalnych przestrzeni publicznych - takich, które ułatwiają codzienne spotkania, mieszanie funkcji i współużytkowanie, bo to właśnie sprzyja budowaniu lokalnych społeczności. Polityka architektoniczna ma dostarczyć rządowi i samorządom wspólnego zestawu narzędzi: wytycznych dla projektów publicznych, sposobów koordynacji między resortami, zasad oceny wpływu inwestycji na klimat, zdrowie i jakość życia.

Padły też konkretne daty. Na drugą połowę lutego zaplanowano zebranie członków w Warszawie, podczas którego zostaną oni podzieleni na grupy robocze. Na maj zaplanowano oficjalne ogłoszenie głównych tez polityki architektonicznej.

Czechy, Norwegia, Szwecja: Do kogo się zbliżymy?

W wielu państwach Europy dokumenty regulujące politykę architektoniczną firmuje zazwyczaj ministerstwo kultury, choć są też kraje, w których pod takim aktem widnieją podpisy przedstawicieli nawet kilkunastu różnych resortów. I choć w Polsce impuls do stworzenia polityki architektonicznej wyszedł z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, to - jak podkreśla Michał Jaros, wiceminister Rozwoju i Technologii - do współpracy nad projektem zostaną zaproszone wszystkie ministerstwa, które "mogą wnieść do niego wiedze i doświadczenie".

Na ten moment nie wiadomo, jakie będą główne tezy programu. W opublikowanym dwa miesiące temu wywiadzie Beaty Stobieckiej, który ukazał się na stronie Izby Architektów RP, architekci wskazują konkretne polityki państw mogące stać się inspiracją dla polskich rozwiązań. Borys Czarakcziew - jeden z powołanych do zespołu - wskazuje na Szwecję. Polska mogłaby czerpać przykłady skutecznej koordynacji między resortami, decentralizacji i wzmacniania roli samorządów. Czarakcziew podkreśla, że w Szwecji ponad 60 gmin prowadzi własne polityki architektoniczne.

Czytaj także: Osamu Okamura: Po co Czechom architekt w każdym mieście? Opinia miejskiego architekta nie zawsze jest brana pod uwagę

Bohdan Biś Lisowski wskazuje na Norwegię jako przykład państwa, które z powodzeniem połączyło politykę architektoniczną z budowaniem tożsamości narodowej. Norwegowie już w 2009 r. stworzyli strategię obejmującą również promocję rodzimej architektury na arenie międzynarodowej. To cenna wskazówka dla Polski - szczególnie w kontekście konieczności ochrony powojennego dziedzictwa, zagrożonego dziś presją ekonomiczną i degradacją.

Czechy. W 180 miastach zatrudnieni są lokalni architekci

Inspirowanie się polityką architektoniczną innych państw nie należy do rzadkości. Osamu Okamura, czasko-japoński architekt w rozmowie z Arturem Celińskim podkreślał:

W związku z tym, że wcześniej czuliśmy kompleksy w stosunku do tego, co oferowała swoim architektom i architektom Austria czy Niemcy, nasze władze zaprosiły reprezentacje tych krajów do współpracy przy opracowaniu pierwszej polityki architektonicznej Czeskiej Republiki.

Kontynuując temat czeskiej polityki architektonicznej, opowiadał:

Bardzo istotną kwestią było zwrócenie uwagi na to, co dzieje się w mniejszych miastach. (...) Potrzebowaliśmy ludzi, którzy będą pracowali z lokalnymi społecznościami – doradzali władzom, wzbogacali lokalną debatę o jakości architektury i jej znaczeniu dla jakości życia w szerszym kontekście. Tymi doradcami mieli stać się lokalni architekci miejscy. Dziś mamy u nas ponad 600 miast i miasteczek. W około 180 z nich pracują miejscy architekci. Nie zawsze jest to praca na pełen etat, ale to i tak oznacza, że w prawie jednej trzeciej naszych miast jest ktoś, kto czuwa nad architekturą. Warto podkreślić, że opinia miejskiego architekta nie jest obowiązująca – to rodzaj sugestii, którą władze mogą, ale nie muszą wziąć pod uwagę.