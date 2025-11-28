„Solidarność jest naszym obowiązkiem”. Po 18 latach oczekiwań powołano zespołu ds. opracowania Polityki Architektonicznej Państwa

Karolina Krasny
Karolina Krasny
2025-11-28 16:12

28 listopada w Muzeum Architektury we Wrocławiu odbyła się inauguracja rządowego programu „Polityka Architektoniczna Państwa”. Minister Rozwoju i Technologii Michał Jaros powołał 35-osobowy zespół. Jego członkowie w kolejnych latach zajmą się opracowaniem dokumentu, który ma stać się „narzędziem, które poprawi jakość życia w Polsce”. Czy zainspirują się którąś z już działających, zagranicznych polityk?

Czekaliśmy na to 18 lat. Pierwszy głos pojawił się w 2007 roku

Polityka architektoniczna państwa to zestaw zasad i celów, które określają, jak państwo chce kształtować przestrzeń oraz jaką rolę przypisuje architekturze i urbanistyce. Wyznacza standardy jakości i kierunki rozwoju. Dzięki niej możliwe jest spójne i odpowiedzialne planowanie, które zapobiega chaosowi przestrzennemu i poprawia jakość życia mieszkańców.

Brak państwowej polityki architektonicznej staje się w Europie wyjątkiem, a nie normą. Polska należy dziś do zaledwie czterech państw, które nie posiadają takiego dokumentu, a tylko dwa z nich nie planują jego opracowania. Tymczasem już w 2007 r. - czyli osiemnaście lat temu - pojawił się pierwszy polski głos wskazujący na konieczność uregulowania polityki architektonicznej oraz zawodu architekta w zgodzie z prawem unijnym. Do dziś jednak nie powstał rządowy dokument spełniający te wymogi. Teraz sytuacja ma szansę się zmienić.

W ciągu ostatnich dwóch dekad powstało wiele opracowań i analiz dotyczących krajowej polityki architektonicznej, jednak temat ten dopiero w ostatnich miesiącach powrócił z większą intensywnością. W czerwcu 2025 r. w Gdańsku odbyła się konferencja Polityki Architektoniczne jako Europejski Standard (Architectural Policies as a European Standard), połączona ze spotkaniem Europejskich Dyrektorów ds. Polityk Architektonicznych. Zacieśniona podczas wydarzenia współpraca architektów z Ministerstwem Rozwoju i Technologii zaowocowała postulatem powołania specjalnego zespołu do spraw opracowania Polityki Architektonicznej Polski. Jego skład ogłoszono oficjalnie 28 listopada 2025 r. Inauguracja odbyła się w Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Inauguracja rządowego programu „Polityka Architektoniczna Państwa”, MA we Wrocławiu

i

Autor: Karolina Krasny Inauguracja rządowego programu „Polityka Architektoniczna Państwa”, MA we Wrocławiu

Lista członków zespołu ds. opracowania PAP

W skład powołanego zespołu weszli przedstawiciele środowisk związanych z architekturą, urbanistyką, budownictwem, ochroną zabytków oraz polityką przestrzenną. Reprezentują oni zarówno organizacje branżowe, samorządy zawodowe i terytorialne, jak i instytucje państwowe. Wśród nich są m.in. Izba Architektów RP i Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Towarzystwo Urbanistów Polskich, a także Główny Urząd Nadzoru Budowlanego oraz Unia Metropolii Polskich.

Do zespołu powołani zostali:

  1. prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa
  2. dr hab. inż. arch. Jerzy Wowczak, prof. UAFM
  3. prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka
  4. Małgorzata Galas-Bąba
  5. mgr inż. arch. Roland Jakub Stańczyk
  6. arch. Katarzyna Koszałka
  7. mgr Kamil Kowalski
  8. dr hab. inż. arch. Katarzyna Ujma-Wąsowicz, prof. PŚl
  9. mgr inż. Tomasz Radziewski
  10. dr hab. inż. Filip Pachla, prof. PK
  11. mgr inż. arch. Piotr Fokczyński
  12. mgr inż. arch. Piotr Gadomski
  13. mgr inż. arch. Ryszard Gruda
  14. mgr inż. arch. Bohdan Biś Lisowski
  15. prof. dr hab. inż. arch. Bolesław Stelmach
  16. mgr inż. arch. Marek Chrobak
  17. dr inż. arch. Przemysław Wolski
  18. dr hab. inż. arch. Agata Anna Gawlak, prof. PP
  19. prof. dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak
  20. dr hab. inż. arch. Patrycja Haupt, prof. PK
  21. mgr inż. Krzysztof Myszkowski
  22. prof. dr hab. Tadeusz Markowski
  23. dr inż. arch. Tomasz Majda
  24. prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens
  25. mgr inż. arch. Borysław Czarakcziew
  26. mgr inż. arch. Jolanta Przygońska
  27. mgr inż. arch. Grzegorz Chojnacki
  28. dr hab. Maciej J. Nowak, prof. ZUT
  29. dr inż. Adam Musiuk
  30. mgr inż. arch. Mateusz Świętorzecki
  31. mgr inż. arch. Kacper Matysiak
  32. prof. dr hab. inż. arch. Agata Bonenberg
  33. prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz
  34. dr inż. arch. Jerzy Grochulski, prof. PW
  35. Radosław Wnuk

"To nie będzie kolejny katalog intencji"

Minister Michał Jaros oraz Dyrektor Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji MRiT – Monika Wróblewska, zaprezentowali główne kierunki działań planowanych w najbliższych latach. Przede wszystkim, dokument polityki architektonicznej państwa ma uporządkować sposób kształtowania przestrzeni w Polsce, tak, aby różne decyzje - planistyczne, inwestycyjne, środowiskowe - zmierzały w jednym kierunku. Ma określić jak planować tereny zieleni, jak chronić krajobraz kulturowy i jak łączyć rozwój z potrzebami klimatycznymi. A także, jakie standardy jakości powinna spełniać przestrzeń publiczna. Solidarność jest naszym obowiązkiem - mówił Minister Jaros w swoim wystąpieniu. Dodał także:

To nie jest dokument dla architektów, jest tworzony przy pomocy i współpracy architektów, ale jego głównymi beneficjentami są samorządy, sektor prywatny, organizacje, ale przede wszystkim - obywatele.

Ważnym elementem projektu będzie skupienie się na ruralistyce: wskazanie, jak wykorzystać potencjał obszarów rolniczych do retencji wody, zwiększania bioróżnorodności czy ochrony regionalnej architektury. Dokument ma też opisać zasady tworzenia funkcjonalnych przestrzeni publicznych - takich, które ułatwiają codzienne spotkania, mieszanie funkcji i współużytkowanie, bo to właśnie sprzyja budowaniu lokalnych społeczności. Polityka architektoniczna ma dostarczyć rządowi i samorządom wspólnego zestawu narzędzi: wytycznych dla projektów publicznych, sposobów koordynacji między resortami, zasad oceny wpływu inwestycji na klimat, zdrowie i jakość życia. 

Padły też konkretne daty. Na drugą połowę lutego zaplanowano zebranie członków w Warszawie, podczas którego zostaną oni podzieleni na grupy robocze. Na maj zaplanowano oficjalne ogłoszenie głównych tez polityki architektonicznej. 

Inauguracja rządowego programu „Polityka Architektoniczna Państwa”, MA we Wrocławiu

i

Autor: Karolina Krasny Inauguracja rządowego programu „Polityka Architektoniczna Państwa”, MA we Wrocławiu

Czechy, Norwegia, Szwecja: Do kogo się zbliżymy?

W wielu państwach Europy dokumenty regulujące politykę architektoniczną firmuje zazwyczaj ministerstwo kultury, choć są też kraje, w których pod takim aktem widnieją podpisy przedstawicieli nawet kilkunastu różnych resortów. I choć w Polsce impuls do stworzenia polityki architektonicznej wyszedł z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, to - jak podkreśla Michał Jaros, wiceminister Rozwoju i Technologii - do współpracy nad projektem zostaną zaproszone wszystkie ministerstwa, które "mogą wnieść do niego wiedze i doświadczenie".

Na ten moment nie wiadomo, jakie będą główne tezy programu. W opublikowanym dwa miesiące temu wywiadzie Beaty Stobieckiej, który ukazał się na stronie Izby Architektów RP, architekci wskazują konkretne polityki państw mogące stać się inspiracją dla polskich rozwiązań. Borys Czarakcziew - jeden z powołanych do zespołu - wskazuje na Szwecję. Polska mogłaby czerpać przykłady skutecznej koordynacji między resortami, decentralizacji i wzmacniania roli samorządów. Czarakcziew podkreśla, że w Szwecji ponad 60 gmin prowadzi własne polityki architektoniczne. 

Bohdan Biś Lisowski wskazuje na Norwegię jako przykład państwa, które z powodzeniem połączyło politykę architektoniczną z budowaniem tożsamości narodowej. Norwegowie już w 2009 r. stworzyli strategię obejmującą również promocję rodzimej architektury na arenie międzynarodowej. To cenna wskazówka dla Polski - szczególnie w kontekście konieczności ochrony powojennego dziedzictwa, zagrożonego dziś presją ekonomiczną i degradacją.

Czechy. W 180 miastach zatrudnieni są lokalni architekci

Inspirowanie się polityką architektoniczną innych państw nie należy do rzadkości. Osamu Okamura, czasko-japoński architekt w rozmowie z Arturem Celińskim podkreślał:

W związku z tym, że wcześniej czuliśmy kompleksy w stosunku do tego, co oferowała swoim architektom i architektom Austria czy Niemcy, nasze władze zaprosiły reprezentacje tych krajów do współpracy przy opracowaniu pierwszej polityki architektonicznej Czeskiej Republiki.

Kontynuując temat czeskiej polityki architektonicznej, opowiadał:

Bardzo istotną kwestią było zwrócenie uwagi na to, co dzieje się w mniejszych miastach. (...) Potrzebowaliśmy ludzi, którzy będą pracowali z lokalnymi społecznościami – doradzali władzom, wzbogacali lokalną debatę o jakości architektury i jej znaczeniu dla jakości życia w szerszym kontekście.

Tymi doradcami mieli stać się lokalni architekci miejscy. Dziś mamy u nas ponad 600 miast i miasteczek. W około 180 z nich pracują miejscy architekci. Nie zawsze jest to praca na pełen etat, ale to i tak oznacza, że w prawie jednej trzeciej naszych miast jest ktoś, kto czuwa nad architekturą. Warto podkreślić, że opinia miejskiego architekta nie jest obowiązująca – to rodzaj sugestii, którą władze mogą, ale nie muszą wziąć pod uwagę.

