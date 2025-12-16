Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

i Autor: STONE/ Materiały prasowe

Kamień, jeden z najbardziej cenionych materiałów

Kamień naturalny od wieków pozostaje jednym z najbardziej cenionych materiałów architektonicznych. Dziś, dzięki nowoczesnym technologiom obróbki, zyskuje zupełnie nowe możliwości projektowe. Już w dniach 17–19 lutego 2026 roku w Warszawie odbędzie się Międzynarodowe Targi Kamienia i Maszyn Kamieniarskich STONE POLAND 2026 – wydarzenie, które łączy architekturę, design i zaawansowaną technologię.

115 wystawców z 8 krajów

Na 20 000 m² powierzchni wystawienniczej swoją ofertę zaprezentuje ponad 115 wystawców z 8 krajów, prezentując zarówno surowce, jak i nowoczesne systemy montażu, technologie CNC, rozwiązania do precyzyjnej obróbki oraz renowacji kamienia. Zainteresowanie wydarzeniem jest bardzo duże – prawie wszystkie stoiska zostały już sprzedane, co potwierdza znaczenie targów jako platformy dialogu pomiędzy projektantami a wykonawcami.

STONE POLAND 2026 to przestrzeń dedykowana architektom, urbanistom, projektantom wnętrz, deweloperom oraz firmom realizacyjnym, którzy poszukują trwałych, estetycznych i odpowiedzialnych materiałów do inwestycji mieszkaniowych, komercyjnych i publicznych. Targi umożliwią bezpośredni kontakt z producentami i technologami, co sprzyja podejmowaniu świadomych decyzji projektowych.

Konkurs „Mistrz Piaskowania” – rzemiosło w służbie architektury

Istotnym punktem programu będzie Konkurs „Mistrz Piaskowania”, organizowany przez firmę ABRA – Mistrz Piaskowania. Konkurs skierowany jest do specjalistów posiadających doświadczenie w piaskowaniu i znajomość pracy na piaskarkach bezpyłowych. Nagrodą główną będzie profesjonalna piaskarka o wartości 14 760 zł brutto, a uczestnicy, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca, otrzymają dodatkowo rolki folii do piaskowania oraz dyplomy Mistrza Piaskowania.

Rejestracja na targi jest bezpłatna. Zarejestruj się tu:

Rejestracja na wydarzenie

Zobacz też: Dom z elewacją z kamienia. Zdjęcia