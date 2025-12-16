Debata Architektury: "Umysł, ciało, natura i architektura" Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Nowa-stara wizytówka Skierniewic

Piękna czerwona cegła wyróżnia skierniewicki dworzec. Po modernizacji i oczyszczeniu elewacji obiekt pokazał na powrót swoją dawną urodę. Skierniewice zyskały nową wizytówkę – odnowiony dworzec kolejowy, który po gruntownej modernizacji za 45 milionów złotych połączył historyczny urok z nowoczesnymi standardami obsługi podróżnych. Inwestycja Polskich Kolei Państwowych (PKP), zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Kartel według projektu pracowni PAKA Architekci, to przykład udanej rewitalizacji, która szanuje przeszłość, jednocześnie odpowiadając na współczesne potrzeby.

Historia zapisana w dworcowych murach

Dworzec w Skierniewicach ma bogatą historię, sięgającą 1845 roku, kiedy to powstał pierwszy gmach wraz z uruchomieniem Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Obecny budynek, wzniesiony w 1875 roku, przeszedł znaczącą przebudowę w latach 1919-1921, zyskując renesansowo-neobarokowy charakter. W 1954 roku hol kasowy ozdobiono socrealistycznymi sgraffitami autorstwa Mieszkowskich, które na szczęście udało się odnowić w trakcie obecnej modernizacji.

Zakończona inwestycja to doskonały przykład połączenia przeszłości z nowoczesnością podkreślał podczas otwarcia dworca po zakończeniu modernizacji, Alan Beroud, prezes zarządu PKP S.A.

Co się zmieniło na dworcu w Skierniewicach? Zakres prac

Przebudowa, która rozpoczęła się w drugiej połowie 2023 roku, prowadzona była pod nadzorem konserwatorskim. Bryła budynku pozostała niezmieniona, ale wymieniono pokrycie dachowe, stolarkę okienną i drzwiową, a elewacja została oczyszczona i scalona kolorystycznie. Przywrócono historyczne wejścia, dodano nowe od strony południowej i otwarto parter od strony kładki łączącej dworzec z osiedlem Widok.

Wnętrze dworca zostało gruntownie odnowione. Na parterze znajduje się przestronna poczekalnia z ławkami, elektronicznymi tablicami przyjazdów i odjazdów oraz gablotami z rozkładami jazdy. Na podróżnych czekają także kasy i toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Piętro i poddasze przeznaczono na lokale na wynajem, gdzie znajdą się m.in. cukiernia, zakład fotograficzny, szkoła tańca i kwiaciarnia.

Dworzec został w pełni przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, dzięki likwidacji barier architektonicznych, ścieżkom prowadzącym, oznaczeniom w alfabecie Braille’a i planom dotykowym. Inwestycja objęła również wdrożenie nowoczesnych systemów bezpieczeństwa i inteligentnego zarządzania budynkiem, a także zagospodarowanie otoczenia dworca – powstała wiata śmietnikowa, stojaki rowerowe i nowe oświetlenie.

i Autor: PKP S.A./ Materiały prasowe Dworzec w Skierniewicach po modernizacji

Ile kosztowała przebudowa dworca w Skierniewicach?

Przebudowa dworca w Skierniewicach kosztowała 45 mln zł brutto. Dokumentacja projektowa została dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, a prace budowlane są ujęte na liście projektów kierowanych do dofinansowania z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Środowisko i Klimat 2021-2027 (FEnIKS 2021-2027).

Skierniewice to ważny punkt na kolejowej mapie Polski

Stacja w Skierniewicach, położona przy linii kolejowej nr 1 Warszawa – Katowice, obsługuje pociągi aglomeracyjne, regionalne i dalekobieżne. Zatrzymują się tu pociągi PKP Intercity, POLREGIO, Kolei Mazowieckich i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, obsługując średnio 12,8 tys. pasażerów dziennie i 182 pociągi.

Dzięki zakończonej modernizacji, dworzec w Skierniewicach stał się nowoczesnym centrum podróży, ale także architektoniczną perłą, która łączy historię z przyszłością.