Centralny Port Komunikacyjny to już przeszłość. Zastąpił go Port Polska

Centralny Port Komunikacyjny to już przeszłość. Od kilku dni ta gigantyczna inwestycja pod Baranowem nosi już nową nazwę – Port Polska. To symboliczny krok w kierunku realizacji jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce.

12 grudnia 2025 roku, podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk przedstawił postępy w projektowaniu i budowie nowego lotniska, linii kolejowych i towarzyszącej infrastruktury. Przedstawił też nową nazwę CPK. Choć megalotnisko będzie już identyfikowane pod nazwą Port Polska, to spółka zajmująca się od początku inwestycją nadal będzie się nazywała CPK. Ta nazwa się nie zmieni.

Powstanie bocznica kolejowa dla Portu Polska

Tymczasem, zanim na plac budowy terminala czy linii kolei dużych prędkości wjedzie ciężki sprzęt, na terenie Portu Polska ma powstać bocznica kolejowa.

Będzie kluczowa dla tej inwestycji, bo dzięki niej około 40 mln ton materiałów budowlanych zostanie dostarczonych na potrzeby budowy terminala i linii Kolei Dużych Prędkości (KDP) Warszawa – Łódź. Transport kolejowy pozwoli na dowóz grysów, kruszyw, spoiw hydraulicznych, asfaltu i stali. Skala inwestycji wyklucza poleganie na transporcie drogowym – stąd budowa bocznicy kolejowej. Po zakończeniu budowy portu lotniczego obiekt będzie pełnił rolę bocznicy na potrzeby lotniska.

Jak twierdzi Piotr Rachwalski, członek zarządu CPK do spraw Kolei, będzie to największy zbudowany od podstaw tego typu obiekt rozładunkowy w najbliższym sąsiedztwie Portu Polska.

Przewidujemy, że spełni swoją istotną rolę w trakcie budowy lotniska i linii kolejowej Warszawa – Łódź. Docelowo ta infrastruktura pójdzie po śladzie linii CMK Północ prowadzącej przez Płock i Włocławek do Trójmiasta. W związku z tym wykonawca bocznicy będzie musiał dostosować kluczowe elementy inwestycji do parametrów linii KDP – mówił Rachwalski.

Bocznica powstanie w formule "projektuj i buduj" do 2029 roku

Bocznica ma powstać na północny zachód od lotniska w formule „projektuj i buduj”. Wykonawca, konsorcjum firm Unibep i Track Tec Construction, przygotuje dokumentację projektową oraz pozyska uzgodnienia i decyzje łącznie z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Następnie zrealizuje roboty budowlane i uzyska pozwolenie na użytkowanie bocznicy – na odcinku od obszaru włączenia w istniejącą linię kolejową nr 3 do przyszłego terminala towarowego CPK. Na realizację wszystkich zadań zgodnie z harmonogramem będzie miał trzy lata od momentu podpisania umowy, której wartość to 143 mln zł brutto.

W kolejnym planowanym postępowaniu dotyczącym bocznicy Port Polska wspólne z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi wyłoni wykonawcę, który włączy obiekt w istniejącą linię kolejową nr 3 z Warszawy Zachodniej przez Łowicz, Kutno, Konin i Poznań.

Port Polska ma być dumą polskich lotnisk

Premier Donald Tusk, podczas wspomnianej konferencji prasowej, podkreslał, że kluczowym elementem dla Portu Polska jest umowa inwestycyjna z Polskimi Portami Lotniczymi (PPL), która zakłada objęcie przez PPL pakietu udziałów w spółce zarządzającej lotniskiem. Premier podkreślił, że zarządzanie tak strategicznym węzłem komunikacyjnym powinno pozostać w polskich rękach.

W kwestii budowy lotniska i jego otoczenia sporo się już dzieje. Złożono 19 wniosków o pozwolenia na budowę, w tym na fundamenty pod terminal pasażerski oraz dworzec kolejowy i autobusowy. To sygnał, że w najbliższych miesiącach rozpoczną się zasadnicze prace na terenie lotniska. Ogłoszono przetarg na wykonawcę lotniskowych rękawów pasażerskich, a dialog konkurencyjny na wykonawcę terminala pasażerskiego zgromadził pięć konsorcjów, w tym wiele z polskim kapitałem.

Koleje Dużych Prędkości – kręgosłup Portu Polska

Jeszcze w grudniu planowane jest ogłoszenie postępowania na budowę pierwszego odcinka Kolei Dużych Prędkości (KDP) na trasie Warszawa – Łódź, o wartości ponad 3 mld zł. W ramach przygotowań ogłoszony zostanie przetarg na prace archeologiczne dla całego odcinka „Y” między Warszawą a Łodzią.

Kolejnym istotnym elementem jest budowa 90 km dróg wokół lotniska, w tym węzła na autostradzie A2. Na ten cel przeznaczono około 2 mld zł.

Port Polska to nie tylko lotnisko

Port Polska to nie tylko lotnisko i koleje, ale również centrum logistyczne i Airport City. Inwestycja ma stworzyć nowoczesny system transportu, który połączy Polskę z Europą i światem. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak podkreślił, że projekt stawia na wygodę pasażera, skrócenie czasu przesiadek i wykorzystanie nowoczesnych technologii.

W mijającym roku ogłoszono postępowania przetargowe o wartości około 40 mld zł. Plany na 2026 rok są równie ambitne.