Targi Vivelo 2024 w Lublinie. Wasi ulubieni pisarze i twórcy już w weekend. Spotkania, autografy, wymiana książek

Targi Książki i Mediów VIVELO, których organizatorem jest spółka TIME SA, odbędą się w najbliższy weekend 7 i 8 września 2024 w Lublinie. Miejscem spotkania będą Targi Lublin przy ul. Dworcowej 11. To będą dwa dni spotkań z pisarzami i twórcami, okazja, by zdobyć autograf i porozmawiać z autorem oraz dowiedzieć się, co słychać w branży. Oto ceny biletów.