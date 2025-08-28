Gołębiewski największym hotelem w Polsce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tauron, energetyczny koncern, robi krok milowy w kierunku zielonej energii. Spółka finalizuje budowę jednej z największych farm wiatrowych w Polsce – Miejska Górka w Wielkopolsce. Fundamenty pod wszystkie 53 turbiny są już gotowe, a inwestycja ma szansę zrewolucjonizować regionalny i krajowy rynek energetyczny. Co sprawia, że ten projekt jest tak wyjątkowy?

Miejska Górka – potężna dawka zielonej energii

Farma wiatrowa Miejska Górka, zlokalizowana w gminie o tej samej nazwie, to imponujące przedsięwzięcie. Po uruchomieniu w 2027 roku, farma osiągnie moc blisko 200 MW. To wystarczy, by zasilić aż 200 000 gospodarstw domowych!

- Miejska Górka to prawie 200 MW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii, które włączymy do naszego portfela. Cieszy nas, że flagowy projekt Taurona nabiera rozpędu. To największa farma wiatrowa w Grupie i zarazem jedna z największych tego typu inwestycji w Polsce. Oddanie Miejskiej Górki do eksploatacji będzie niezwykle ważnym krokiem dla krajowej transformacji energetycznej, który istotnie zbliży nas do osiągnięcia neutralności klimatycznej – podkreśla Michał Orłowski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju.

Imponujące parametry turbin wiatrowych Nordex

Sercem farmy wiatrowej Miejska Górka będą 53 nowoczesne turbiny wiatrowe firmy Nordex, każda o mocy 3,6 MW. To nie tylko moc, ale i rozmiar robi wrażenie. Wieże wiatrowe będą miały wysokość aż 134 metrów. Takie parametry pozwolą na efektywne wykorzystanie potencjału wietrznego regionu.

Lokalizacja Miejskiej Górki nie jest przypadkowa – wybrano ją ze względu na korzystne warunki terenowe i wietrzne, które pozwolą na efektywną i stabilną produkcję energii odnawialnej. Farma powstaje głównie na terenach rolniczych o płaskim ukształtowaniu, co znacząco ułatwia zarówno proces budowy, jak i późniejszą eksploatację. Elektrownia będzie przyłączona do krajowej sieci przesyłowej PSE w stacji Leszno-Gronowo (220 kV).

Logistyczne wyzwanie i transformacja Wielkopolski

Budowa farmy wiatrowej to nie tylko instalacja turbin. To także ogromne wyzwanie logistyczne i infrastrukturalne. Tauron musiał zbudować:

wewnętrzne drogi dojazdowe i place montażowe o łącznej powierzchni około 490 000 m²,

ponad 120 km linii kablowych średniego napięcia (SN),

45 km linii wysokiego napięcia (WN),

2 stacje elektroenergetyczne: GPO Miejska Górka 110/33 kV oraz STR Miejska Górka 220/110 kV.

Realizacja projektu wiąże się także z blisko 690 transportami ponadgabarytowymi, co wymagało ścisłej koordynacji i współpracy z lokalnymi służbami oraz mieszkańcami.

Koncern stawia na OZE – ambitne plany na przyszłość

Farma Wiatrowa Miejska Górka to tylko jeden z elementów strategii firmy, która zakłada sprawiedliwą transformację energetyczną i osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2040 roku. Do 2030 roku Tauron planuje dysponować 2,5 GW mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych i fotowoltaicznych, a w 2035 roku – mocą 4,1 GW. Dodatkowo, strategia obejmuje magazyny energii o mocy 700 MW do 2030 roku.

Obecnie Tauron posiada 14 farm wiatrowych o łącznej mocy 538 MW oraz 4 farmy fotowoltaiczne o łącznej mocy 111 MW. Oprócz Miejskiej Górki, w realizacji są kolejne projekty OZE, w tym farmy wiatrowe Nowa Brzeźnica i Sieradz oraz farmy fotowoltaiczne Postomino i Bałków.