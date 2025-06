Nowy Strzeszyn w Poznaniu. Spacer z Arturem Celińskim Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dołącz do naszej rozmowy i toastu z widokiem na centrum Warszawy

Jak żyć w architekturze? Jak w dzisiejszych, skomplikowanych czasach, budować zdrowe relacje pomiędzy przestrzenią, budynkiem i jego użytkownikami? Które z polskich realizacji podpowiadają nam dobre rozwiązania? Jakich kryteriów powinniśmy dziś używać do oceny architektury?

24 czerwca, godz. 19.00, Wolf Marszałkowska (2 piętro)

W debacie udział wezmą:

Dorota Sibińska – architektka, xystudio

Grzegorz Piątek – krytyk architektury i pisarz

Michał Ciesielski – Communication & Brand Director Saint-Gobain Solutions

Artur Celiński – redaktor naczelny „Architektura-murator” (prowadzenie)

Po dyskusji zapraszamy na toast na tarasie z widokiem na centrum Warszawy!

Debata odbywa się w ramach naboru do 10. edycji konkursu Życie w Architekturze, który potrwa do 30 czerwca. To najstarszy, organizowany nieprzerwanie od 1989 roku konkurs na najlepsze realizacje architektoniczne w Polsce — promujący nie monumentalność, lecz odpowiedzialność, funkcjonalność i społeczne znaczenie architektury.

Odchodzimy od pompatyczności architektury

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. Odchodzimy w nim od pompatyczności architektury, a zamiast tego podkreślamy jej społeczną funkcję, odpowiedzialność i oddziaływanie.

W 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE wybierzemy realizację z lata 2020-2024, które w najciekawszy sposób wskażą kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Zgłoszenia można wysyłać do końca czerwca 2025 roku. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophone, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł.

Poznaj szczegóły 10. edycji konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE!

W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji podcastowej, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Do 10. edycji konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE można zgłaszać realizacje oddane do użytkowania w latach 2020-2024. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

