Zielona przyszłość budownictwa – wyzwania dla branży

Spis treści

ARCHI-STRADA to jedno z kluczowych wydarzeń towarzyszących targom BUDMA, poświęcone zielonej architekturze i designie, łączące ekologiczne rozwiązania z estetyką i funkcjonalnością. Podczas wydarzenia uczestnicy będą mogli zdobyć wiedzę prosto od uznanych architektów, renomowanych biur i pracowni (m.in. Grupa5 Architekci, APA Wojciechowski Architekci, studio GAB, GWPA Biuro Architektoniczne czy mech.build), a także wziąć udział w networkingu w gronie projektantów, inwestorów i producentów.

W trakcie Forum Designu i Architektury przyjrzymy się tematyce drewna, jako ekologicznego surowca, który może zapewnić zrównoważoną przyszłość budownictwa i architektury. Będzie to okazja do wysłuchania inspirujących prelekcji, a także wziąć udział w interdyscyplinarnych debatach o transformacji przestrzeni i odpowiedzialności w projektowaniu m.in. dotyczących restaurowania zabytkowych i historycznych form, adaptowania drewnianych zabytków do nowych funkcji, a także kosztach utrwalania drewnianego dziedzictwa, czy też tworzenia projektów świadomie w oparciu o najkorzystniejsze rozwiązania techniczne.

Spotkania z ekspertami

Na scenie Archi-Strady, w pawilonie 5, pojawią się znane i cenione w środowisku architektów osobowości. W dniu otwarcia wydarzenia (11.02) wystąpi Mateusz Mastalski, pełniący rolę design directora w pracowni Henning Larsen Architects, odpowiedzialnej za projekt pierwszego kopenhaskiego osiedla opartego w całości na konstrukcjach drewnianych. Nasz gość przybliży tematykę zrównoważonego designu i zastosowania drewna w architekturze, dzieląc się bogatym doświadczeniem nabytym w pracy z tym surowcem. Możliwość ponownego spotkania z ekspertem pojawi się także w trzeci dzień ARCHI-STRADY (tj. 13.02) w ramach finału konkursu ZAMIESZKANIE oraz debaty, organizowanej przez redakcję magazynu „Architektura i Biznes”.

Drugi dzień wydarzenia (12.02) uświetni obecność Asko Takali, partnera w helsińskim biurze architektonicznym Sivén & Takala, który jako prezes Fińskiego Stowarzyszenia Architektów, reprezentuje znaczącą część skandynawskiego środowiska architektów. Wśród najsłynniejszych budynków zaprojektowanych przez jego biuro znajdują się projekty związane z drewnem, takie jak Juvakoti Old People's Home w Juva, Karviaistie Special School w Helsinkach, Ekoviikki Ecological Housing w Helsinkach, czy Lilla Åleryd Housing w Linköping.

Na czytelników literatury branżowej czeka wyjątkowe spotkanie z Robertem Koniecznym wokół książki „budynki + idee”, zorganizowane we współpracy z księgarnią Bookarest. To autor publikacji, ale przede wszystkim architekt z dorobkiem wielu wybitnych budynków zdobywających najważniejsze zagraniczne nagrody, w tym: Arki Koniecznego w Brennej (najlepszy dom na świecie w konkursie Wallpaper Design Awards w 2017 roku), muzeum Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie (najlepszy budynek na świecie na World Architecture Festival 2016 w Berlinie oraz najlepsza przestrzeń publiczna w Europie przyznana przez CCCB w Barcelonie w 2016 roku). Jego Galeria Sztuki Współczesnej Plato w Ostrawie została w 2024 roku jednym z pięciu najlepszych budynków Europy wg fundacji Mies van der Rohe powołanej przez Unię Europejską. W czasie trwania ARCHI-STRADY będzie można zakupić własny egzemplarz książki z podpisem autora na stoisku księgarni Bookarest.

Obserwujemy rozwój branży

ARCHI-STRADA to także ważne wydarzenie z perspektywy dydaktycznej – na scenie pojawią się młodzi, uzdolnieni twórcy prac w konkursie „Szkice Architektoniczne. Drewno w architekturze”, którzy niebawem rozpoczną swoją zawodową przyszłość. Laureaci – studenci i uczniowie – zaprezentują swoją twórczość. Po wręczeniu nagród odbędzie się dyskusja z udziałem Patrona Honorowego, arch. Wojciecha Hildebrandta.

Ciekawą perspektywę pokaże w swoim wystąpieniu Jakub Głaz, dostrzegający znaczący wpływ obecności architektek na rozwój branży, która bywa umniejszana i ignorowana przez zmaskulinizowane środowisko. W swojej herstorycznej prelekcji przedstawi dorobek architektek na przełomie minionego stulecia.

W programie targów BUDMA na szczególną uwagę zasługuje także konferencja „Drewno budowlanym materiałem przyszłości”, organizowana przez Stowarzyszenie Energooszczędne Domy Gotowe. Odbędzie się ona w ramach projektu PREFTEC – Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji,.

O najwyższy poziom merytoryczny dbają patroni honorowi i merytoryczni: Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Architektów Polskich – Oddział w Poznaniu oraz Wydawnictwo Architektura & Biznes.

Z kolei partnerami medialnymi są ogólnopolski miesięcznik „Architektura & Biznes” i portal internetowy www.architekturaibiznes.pl, Architektura.info, księgarnia Bookarest, Biznes&Ekologia, Builder, Decoration&Design, miesięcznik „Forum Branżowe” i serwis www.ForumBranzowe.com, Living Room, Living Room Luksus, projekt Mood for Wood, MAGAZIF.com, Murator, Murator Plus, Murator Architektura, Sztuka-architektury.pl, miesięcznik TERAZ DOM Sempres - agencja marketingowa, Zawód: Architekt.

Partnerem strategicznym jest firma FAKRO.

Zapraszamy!

Więcej: www.archi-strada.pl

Co? ARCHI-STRADA zielona architektura & design

Gdzie? Międzynarodowe Targi Poznańskie

Kiedy? 11-14 lutego 2025

i Autor: BUDMA

