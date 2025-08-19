Życie w Architekturze 2025. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Projekt Thomas Phifer and Partners

Życie w Architekturze 2025. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Założenia Autorskie

W odróżnieniu do pionowo górującego nad otoczeniem Pałacu Kultury i Nauki, gmach warszawskiego MSN-u został zaplanowany horyzontalnie i składa się z dwóch form na planie prostokąta. Nad wykonaniem charakterystycznej białej betonowej fasady czuwali wykwalifikowani miejscowi fachowcy.

Architekci pracowni Thomas Phifer and Partners zaprojektowali bryłę budynku na podobieństwo świetlnej witryny. Jedność fasady przełamano na wysokości pierwszego piętra pasmem okien, które zapewniają dostęp światła do mieszczących się tam galerii. Wplecenie w sztukę tego miejsca światła tego miejsca okazało się niezwykle ważnym elementem koncepcji. Parter pełni rolę forum kultury, platformy zaangażowania, która daje mieszkańcom Warszawy większą sprawczość. To nowe centrum grawitacji w stolicy, mające zapraszać swoją otwartością. To przestrzeń spotkań, miejsce oddane ludziom, nowy plac miejski, a także miejsce dialogu osadzonego w życiu miasta.

Odwiedzający znajdą tu otwartą salę wykładową, otwartą galerię, z poziomu której artystki będą zabierać bezpośredni głos w dialogu kulturalnym Warszawy, a prócz tego monumentalną klatkę schodową, przestrzeń edukacyjną, kawiarnię oraz księgarnię. Wspomniana monumentalna klatka schodowa to serce muzeum. Jest zalana naturalnym światłem i stanowi przestrzeń społeczną, w której odbywa się zasadniczy ruch wewnątrz instytucji na jej osi pionowej. To wokół tej centralnej przestrzeni zorganizowane są wejścia do sal galerii, a jej wielkoformatowe okna zapraszają do środka widoki miasta. W każdej galerii znajdziemy drewniane pomieszczenie z ławką, stolikiem do czytania oraz oknem. Te pokoje są częścią doświadczenia artystycznego i miejscem, w którym odwiedzający mogą przystanąć, oddać się refleksji i kontemplacji. Galerie drugiego piętra są zalane naturalnym światłem wpadającym przez świetliki.

Życie w Architekturze 2025. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Autorzy

Autor projektu:

Thomas Phifer and Partners

Zespół autorski:

Za projekt budynku odpowiada pracownia architektoniczna Thomas Phifer and Partners z Nowego Jorku oraz pracownia APA Wojciechowski Sp. z o.o.

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Budynek Muzeum to połączenie funkcjonalności, nowoczesnej estetyki i szacunku dla kontekstu miasta. Budynek wyróżnia się prostą formą na planie dwóch prostokątów, harmonijnie wpisując się w otoczenie Pałacu Kultury i Nauki. Monumentalna, świetnie oświetlona klatka schodowa stanowi centralny element przestrzeni, a 4,5 tys. m² powierzchni wystawienniczych na sześciu kondygnacjach oferuje nowoczesne możliwości ekspozycyjne. MSN to symbol nowej jakości w przestrzeni publicznej stolicy, łączący sztukę, kulturę i architekturę.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i miasto stołeczne Warszawa

Generalny wykonawca: Warbud S.A.

Wykonawca konstrukcji: Buro Happold

Powierzchnia zabudowy: 4500 m2

Powierzchnia całkowita: 4500 m2

Kubatura: 4500 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2018/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Sponsorzy konkursu. Na zwycięzcę czeka 20 000 zł

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.