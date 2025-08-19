Życie w Architekturze 2025. Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym. Założenia Autorskie

Budynek (C) został zaprojektowany na terenach dawnej fabryki ołówków w Pruszkowie i postawiono go w miejscu dawno nie używanego a później wyburzonego budynku produkcyjnego i jest częścią osiedla „Grafitowe” · Czasy świetności fabryki minęły a okoliczne tereny były przez lata zaniedbaną, niebezpieczną częścią miasta. Bezpośrednia bliskość stacji kolejowej PKP stanowiła jednak magnes a atrakcyjność lokalizacji pozwoliła firmie EBB na wykupienie terenów po dawnej fabryce i na wybudowanie wcześniejszych etapów osiedla "Grafitowe". W bezpośrednim sąsiedztwie naszego budynku znajdują się dwa historyczne, ceglane budynki produkcyjne (budynek A i B) będące pod ochroną konserwatorską. Budynki te są obecnie przebudowywane zgodnie z drugą częścią projektu i razem z budynkiem C tworzą swoistą całość.

Budynek C jest nowoczesną miejską kamienicą wybudowaną w układzie korytarzowym z jedną klatką schodową. Budynek ma kształt odwróconej litery L której dłuższa część usytuowana jest wzdłuż pierzei chronionej ulicy Ołówkowej. Zespół budynków A, B i C stanowi bramę i wizytówkę całego osiedla, w założeniu ma spajać tkankę historyczną z nowymi budynkami wcześniejszych etapów osiedla.

Elewacja od strony ul. Ołówkowej oraz fragment elewacji od strony północnej wykończone są płytkami z cegły klinkierowej. Na pozostałych elewacjach projektowany jest tynk a nadproża otworów okiennych wykończono klinkierem. Miejscowa dominanta (mieszkania z antresolami) wykończona blachą tytanowo cynkową kładzioną na rąbek stojący nawiązującą do projektowanego pokrycia dachów budynków historycznych A i B. Materiały wykończeniowe budynku zharmonizowano z wykończeniem istniejących budynków A i B (cegła i tynk) tak aby budynek stanowił komplementarną część osiedla Grafitowe i współgrał z budynkami historycznymi.

Życie w Architekturze 2025. Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym. Autorzy

Autor projektu:

AZT Architekci Sp. z o. o.

Zespół autorski:

Zbigniew Tomaszczyk, Marcin Ojrzyński, Krzysztof Ziółkowski, Elżbieta Andraka

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

udane uzupełnienie pierzei ulicznej,

urbanistyczne domknięcie całego założenia powstałego na terenach pofabrycznych

tworzenie miasta - pozytywna zmiana charakteru "złego i niebezpiecznego”fragmentu dzielnicy

nowoczesność z szacunkiem do historii

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami i garażem podziemnym, budynek wielorodzinny

Inwestor: EBB Nieruchomości Sp. z o. o.

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: EBB Nieruchomości Sp. z o. o.

Powierzchnia zabudowy: 879,12 m2

Powierzchnia całkowita: 5413,09 m2

Kubatura: 17775,32 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.