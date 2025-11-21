MuratorPlus: Zazielenianie Katowice Airport Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Węglokoks sprzedaje udziały lotniska w Pyrzowicach

Węglokoks S.A. to dotąd największy udziałowiec GTL S.A. spółki zarządzającej Portem Lotniczym „Katowice” w Pyrzowicach. Ma 42,5 procent akcji GTL-u. Na mocy zawartej w piątek, 21 listopada umowy, po wcześniejszych wielomiesięcznych negocjacjach akcje Węglokoksu przejdą na własność samorządów Województwa Śląskiego (dotychczas 34,9 proc.) i Katowic (4,9 proc.).

Łączna cena akcji należących do węglowej spółki ma wynieść około 395,5 mln zł. Do Województwa Śląskiego ma trafić 62 proc., a do Katowic 38 proc. To oznacza, że po przeprowadzeniu transakcji samorząd Województwa Śląskiego będzie właścicielem 61,3 proc. akcji GTL, a Katowice 21,1 proc.

Dla Węglokoksu to decyzja zgodna ze strategią biznesową – środki uzyskane ze sprzedaży akcji zostaną przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych w tych obszarach działalności, które w dłuższej perspektywie dają największy potencjał wzrostu i budowania wartości Grupy Kapitałowej. Jednocześnie zależy nam, by zmiana właścicielska otworzyła przed GTL nowe możliwości inwestycyjne. Ambitny plan rozwoju lotniska wymaga znaczących nakładów i wsparcia Urzędu Marszałkowskiego oraz Miasta Katowice w realizacji tego projektu – mówi Tomasz Ślęzak, prezes zarządu Węglokoks S.A.

Województwo Śląskie z 61 procentami udziałów w GTL S.A.

Samorząd Województwa śląskiego od lat zabiegał o zmiany właścicielskie związane z Portem Lotniczym w Pyrzowicach. Jak twierdzi Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego, nabycie akcji GTL przez województwo i samorząd Katowic na pewno wzmocni wszystkie procesy inwestycyjne i rozwojowe lotniska.

- Zyskają na tym wszyscy. To dobry czas dla Pyrzowic i regionu – komentuje Wojciech Saługa.

Miasto Katowice - 21,1 procent akcji GTL S.A.

Miasto Katowice przystąpiło do Spółki w 1992 r. Katowice po raz ostatni uczestniczyły w podwyższeniu kapitału w Spółce w 2013 r., gdy objęły 8 923 akcje za kwotę blisko 2,8 mln zł. 23 stycznia br. Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę popierającą działania zmierzające do nabycia przez miasto Katowice od spółki Węglokoks S.A. akcji GTL.

- Po przeprowadzeniu transakcji Katowice będą miały 21 procent udziałów w spółce, co daje nam realny wpływ na jej rozwój – podkreślał Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Katowice Airport - to jedno z najważniejszych lotnisk w Polsce

Lotnisko Katowice w Pyrzowicach należy do największych lotnisk regionalnych w Polsce. W 2024 r. odprawiono na nim rekordowe 6,39 mln pasażerów. To krajowy lider w segmencie ruchu czarterowego i jedno z największych lotnisk cargo w Polsce. Jak mówi Artur Tomasik, prezes spółki GTL, zarządzającej lotniskiem, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i miasto Katowice nie tylko znacząco zwiększą swój udział w akcjonariacie GTL S.A., lecz także wezmą na siebie większą odpowiedzialność za rozwój katowickiego lotniska.

- Od dwóch lat konsekwentnie realizujemy największy w historii portu program rozbudowy infrastruktury o wartości 1,8 mld zł, który ma potrwać do 2032 roku. W planach mamy jeszcze wiele inwestycji, z których najważniejszą jest budowa głównego terminalu pasażerskiego – mówi Artur Tomasik, prezes zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.