Biuro poprawiło ergonomie i akustykę, minimalizując ślad węglowy

Arup, globalny ekspert w dziedzinie zrównoważonej inżynierii, znany m.in. z Opery w Sydney, ekologicznej fabryki PepsiCo pod Środą Śląską czy Zielonej Wizji Warszawy, przedstawił szczegóły modernizacji swojego biura w krakowskim budynku Pascal (kompleks GTC, ul. Przybyszewskiego). To druga w Polsce realizacja biurowa firmy, oparta na zasadach zrównoważonego rozwoju – pierwsza, warszawska siedziba, zdobyła tytuł najlepszej małej przestrzeni biurowej roku na świecie w konkursie FRAME AWARDS 2023.

W Krakowie Arup postawił na poprawę akustyki, ergonomię i nowe funkcje, jednocześnie minimalizując ślad węglowy. W biurze pojawiły się okładziny akustyczne z recyklingowanego PET i korka, ekologiczne marmoleum na podłodze oraz rośliny w donicach z odzyskanego plastiku. Podczas prezentacji firma omówiła proces projektowy, analizę cyklu życia i decyzje, które pozwoliły zrealizować te założenia. Cytując Artura Czarneckiego, Krakow Office Leadera w Arup:

Zrównoważone biuro w Krakowie, było tworzone w duchu zasady 3 U: unikaj, używaj ponownie i utylizuj. Na zorganizowanej prezentacji biura pokazaliśmy, w jaki sposób udało nam się to połączyć i osiągnąć kluczowe dla nas cele renowacji umożliwiające poprawę komfortu pracy. Mamy nadzieję, że nasze doświadczenia pomogą innym tworzyć przyjazne biura z korzyścią dla otoczenia.

Jak powstawało zrównoważone biuro Arup w Krakowie?

Przed modernizacją krakowskiego biura Arup przeanalizował potrzeby zespołu oraz przewidywany rozwój firmy w najbliższych latach. Kluczowym etapem przygotowań była inwentaryzacja istniejącego wyposażenia, pozwalająca na ponowne wykorzystanie jak największej liczby elementów. Priorytetem było ograniczenie śladu węglowego – projektanci szczegółowo dobierali materiały, analizując ich certyfikaty EPD, pochodzenie, transport i straty montażowe.

Powstały rzuty aranżacji, projekty wnętrz i mebli, a także lista wyposażenia. Połowę mebli ruchomych udało się pozyskać z drugiego obiegu, a te, które nie pasowały do nowej koncepcji, trafiły na kiermasz dla pracowników. Katarzyna Dendura, Senior Project Manager w Arup, podkreśla:

Podczas tworzenia zrównoważonego biura estetyka przestrzeni jest ważna, jednak nie może ona przysłonić pro-środowiskowych celów. Przy dokonywaniu wyborów zawsze powinno się brać pod uwagę wpływ na otoczenie i zestawiać to z potrzebami. Właśnie dlatego staraliśmy się ograniczyć liczbę modyfikowanych elementów w krakowskiej siedzibie. Układ ścian zmieniliśmy w niewielkim zakresie, na suficie wymieliliśmy jedynie uszkodzone płyty, a instalację postanowiliśmy poddać regulacji, zamiast wymieniać urządzenia. Jednocześnie postawiliśmy na naturalne materiały, takie jak okładziny akustyczne pochodzące w 70 proc. z recyklingu czy wykładziny dywanowe z przędzy wykonane w 90 proc. z recyklingu.

Biuro dostosowano do modelu pracy zdalnej

Nowa przestrzeń biura Arup sprzyja zarówno pracy kreatywnej, jak i integracji zespołu. Strefa coworkingowa została zaprojektowana z myślą o różnorodnych potrzebach, w tym także osób z niepełnosprawnościami. Wprowadzono system rezerwacji miejsc, dostosowany do modelu pracy zdalnej, co pozwoliło wygospodarować dodatkową przestrzeń na open space i wspólne strefy pracy. Projektanci zrezygnowali z tradycyjnych szaf, zwiększając dostęp do naturalnego światła, a ich miejsce zajęły regały z roślinami pełniącymi funkcje prozdrowotne, estetyczne i akustyczne – w biurze znalazło się ich łącznie 240.

Renowacja, realizowana między majem a lipcem 2024 roku, to kolejny przykład wdrażania zrównoważonych rozwiązań w przestrzeniach biurowych. Projekt opracował interdyscyplinarny zespół Arup, a za wykonanie prac odpowiadała firma WB Projekt.