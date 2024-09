Apolin - najnowszy projekt opraw oświetleniowych duetu Marty Niemywskiej-Grynasz i Dawida Grynasza dla marki Kaspa

must have

Autorami kolekcji są Marta Niemywska-Grynasz i Dawid Grynasz - duet projektowy tworzący pracownię Grynasz Studio. Nawiązanie dialogu z polskimi projektantami lat powojennych znalazło swoje odzwierciedlenie w nazwie kolekcji, która nawiązuje do osoby Apolinarego Jana Gałeckiego - jednego z czołowych projektantów i konstruktorów działających w tamtym okresie w Polsce.

Jak mówi Dawid Grynasz - Apolin to opowieść o naszej projektowej tożsamości. Z entuzjazmem przyjęliśmy zaproszenie Beaty Bochińskiej do tego projektu. Gdy zapytała nas, czy mamy swojego ulubionego projektanta oświetlenia z lat 50. i 60. – ponieważ jednym z założeń projektu ma być nawiązanie do historii dizajnu – my od razu pomyśleliśmy o Apolinarym Gałeckim, którego lampy kolekcjonujemy już od kilku lat. Jednak ta kolekcja to również nasza projektowa odpowiedź na zagadnienia związane z dizajnem zrównoważonym. Lampy tworzące kolekcję Apolin wykonane są z wysokiej jakości materiałów. Produkowane są w Polsce, przy zachowaniu skróconych łańcuchów dostaw i wsparciu lokalnych wytwórców. Ich konstrukcja pozwala na konserwację poszczególnych komponentów. Lampy mają wymienne źródła światła. Ważny jest także w tym projekcie aspekt rytmu okołodobowego. W oprawach można regulować natężenie światła, a w lampach wiszących i kinkietach dodatkowo jego barwę. Dzięki temu rano możemy pobudzać się jaśniejszymi i chłodniejszymi kompozycjami, by wieczorem z kolei zmienić na cieplejsze i o mniejszym natężeniu, relaksujące nas światło.

W skład kolekcji wchodzą zarówno lampy wiszące, kinkiety, jak i lampy stołowe i przenośne, charakteryzujące się prostymi, geometrycznymi kształtami, fasetkowymi czaszami i zaokrąglonymi narożnikami. Pomimo, że lampy Apolin wykonane zostały z profilowanej stali nierdzewnej, oprawy mają lekką formę.

Jak podkreśla producent marka Kaspa - projektanci podeszli holistycznie do koncepcji oświetlenia wnętrz, oferując zarówno szeroką różnorodność lamp w kolekcji, jak i możliwość regulacji natężenia i temperatury barwowej światła (lampy wiszące i kinkiety sterowane są za pomocą pilota oraz aplikacji). Tym samym kolekcja Apolin uwzględnia założenia koncepcji oświetlenia okołodobowego, odpowiadającego na biologiczne potrzeby człowieka, które wynikają z naszego naturalnego rytmu dobowego.

Więcej o projektantach, dla których obok formy, funkcji czy też odpowiedzi na potrzeby rynku ważny jest dla nich także kontekst kulturowy, historyczny, i ekologiczny przeczytacie w jednym z wywiadów z serii Dizajn na zawsze, w którym publikujemy rozmowy najważniejszymi polskimi projektantami i dizajnerami.

