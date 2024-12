Dizajnerskie przedmioty a odpowiedzialne projektowanie. 9 nietuzinkowych prezentów na święta

30 lat Architektury-murator. Gala w Bibliotece Narodowej, 21.11.2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kinkiet Supermoon

Nowoczesny kinkiet ucieszy tych, którzy cenią wysoką jakość i prostotę formy. Oświetlenie łączące minimalistyczny dizajn z funkcjonalnością. Anodowana aluminiowa podstawa zapewnia wysoką odporność na korozję. Dzięki ładowaniu przez USB i możliwości przenoszenia, kinkiet ten można ustawić w dowolnym miejscu, dostosowując oświetlenie do własnych potrzeb. Lampa jest efektem współpracy projektanta Krystiana Kowalskiego, polskiej marki LABRA i Pieńskiej Huty Szkła „Łużyce”, w której powstają nietypowe szklane klosze.

Cena: 1058 zł

www.wisehabit.com

Repulp – kubek z owoców cytrusowych

Prezent, który inspiruje do świadomych wyborów na co dzień. Kubek wykonany z owoców cytrusowych stanie się ulubieńcem tych, którzy troszczą się o naturę. Nadający się do recyklingu, bio-pochodzący kubek wykonany z materiałów pozyskanych z owoców cytrusowych i odnawialnych źródeł. Powstaje na południu Francji, tworząc zrównoważoną pętlę produkcji i zachowując poszanowanie dla naszego środowiska naturalnego. Objęty dożywotnią gwarancją na wypadek pęknięcia.

Cena: 100 zł

www.wisehabit.com

Ręcznie wykonana misa Wicker Glass, tre product

Prezent, który wnosi do domu sztukę – użytkową. Unikatowa i ręcznie wykonana misa, która przemówi do wielbicieli nowoczesnego rzemiosła. Patera wykorzystuje tradycyjnie wyplataną wiklinę jako formę dla masy szklanej. Odwołuje do tradycyjnej, prawie zapomnianej techniki wytwórczej, wykorzystując ją w innowacyjnej formie. Nadaje się do eksponowania zarówno produktów spożywczych, jak i drobnych przedmiotów domowych. Projekt Agnieszka Bar.

Cena: 670,50 zł

www.wisehabit.com

Kredki ręcznie wykonane Mudle Crayon Mini, Odujej

Prezent, który rozwija kreatywność. Idealny do rysunku, jako ozdoba lub narzędzie eksperymentowania z kształtem i formą. Ręcznie wykonane kredki z użyciem wosku pszczelego i mineralnych pigmentów w odcieniach mandarynki, piasku, morza, lasu i kamienia. Kredki te autentycznie naśladują fakturę wulkanicznego kamienia, będąc wszechstronnym narzędziem do pisania i rysowania. zainspirowane lokalnym dziedzictwem wyspy Jeju. Naturalne i biodegradowalne.

Cena: 130 zł

www.wisehabit.com

Wegański plecak Hajo Mini, Ucon Acrobatics

Minimalistyczny, wegański plecak z recyklingu sprawi radość tym, którzy lubią być w ruchu. Funkcjonalny plecak o berlińskim dizajnie, wykonany z wodoodpornego materiału, który zapewnia ochronę przed wilgocią i deszczem. Dzięki możliwości zwijania góry, pojemność plecaka można powiększyć z 12 do 16 litrów, co jest bardzo praktyczne podczas podróży czy całodniowe wyjścia.

Cena: 450 zł

www.wisehabit.com

Śrubokręty PlusMinus, tre product

Prezent, który wspiera dbałość o przedmioty. Elegancko zaprojektowane narzędzie, które zachwyci miłośników przemyślanych gadżetów. Śrubokręt płaski i krzyżakowy, zamknięte w pięknie zaprojektowanej formie. Produkt, który przystosuje się do przestrzeni życiowej i roboczej użytkownika. Zastosowanie najwyższej jakości stali gwarantuje długowieczność. Grawerowane na uchwytach znaki plus oraz minus wskazują właściwy rodzaj końcówki narzędzia.

Cena: 445,50 zł

www.wisehabit.com

Autor:

Podstawka na mydło Rock celement, Marble Flow

Prezent, który łączy higienę z estetyką. Naturalna, ręcznie wykonana mydelniczka z fakturą skały sprzyja holistycznemu podejściu do pielęgnacji. Mydelniczka wykonana z ziemi okrzemkowej, gipsu i węgla bambusowego, co umożliwia wchłanianie wody i dezodorowanie. Jej kształt jest precyzyjnie dopracowany, co pozwala na wyeksponowanie warstw tekstury i charakterystyczne linie uskoków w narożnikach. Wyposażona w antypoślizgową silikonową podstawkę na spodzie, która chroni przed zarysowaniami.

Cena: 130 zł

www.wisehabit.com

Solniczka i Pieprzniczka z matowej porcelany Cone, tre product

Prezent, który dodaje smaku – potrawom i aranżacji. Solniczka i pieprzniczka z opatentowanym designem, który docenią domowi szefowie kuchni. Elegancki zestaw solniczki i pieprzniczki wykonany z matowej porcelany. Ich stożkowy kształt zapewnia precyzyjne dozowanie soli i pieprzu, a opatentowany mechanizm skutecznie zapobiega ich zbrylaniu. Produkt ręcznie wykonany w regionie Polski słynącym z produkcji porcelany.

Cena: 207 zł

www.wisehabit.com

Autor: materiały prasowe Wise Habit

Porcelanowa patera Hefty Disk, tre product

Prezent, który sprzyja celebracji posiłków. Patera z najwyższej jakości porcelany, którą ręcznie formowano i wypalano, nada elegancji spotkaniom przy stole. Owoc pracy projektantki, Marty Kotowskiej. Wykonana z najwyższej jakości, ręcznie formowanej i wypalanej porcelany, aby osiągnąć perfekcyjną strukturę i trwałość. Proces barwienia w masie nadaje jej głęboki odcień, a niepowlekana powierzchnia podkreśla naturalną estetykę materiału. Doskonałą harmonia między formą a funkcją.

Cena: 806 zł

www.wisehabit.com

