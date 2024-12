Świąteczne prezenty dla miłośników dobrego dizajnu. Polecamy 14 oryginalnych zestawów

30 lat Architektury-murator. Gala w Bibliotece Narodowej, 21.11.2024 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

i Autor: materiały prasowe Wise Habit

Prezent minimalistyczny: szklanki Open Glass + podkładki Stonecut Puzzle

Duet szkła i marmuru, który sprawi radość miłośnikom minimalizmu. Ręcznie wykonane szklanki o tulipanowym kształcie i podkładki stworzone na wzór puzzli to kwintesencja prostej, ale wyrafinowanej formy.

Zestaw zawiera:

• Open Glass – ręcznie wykonany zestaw sześciu szklanek z barwionego szkła dmuchanego. Ich subtelny, tulipanowy kształt doskonale wydobywa aromaty i smaki serwowanych napojów. Idealny wybór do podawania wszelkiego rodzaju chłodnych drinków i napojów.

• Podkładki Stonecut Puzzle – wykonane z eleganckiego i trwałego marmuru, łączą funkcjonalność z estetyką. Mogą służyć jako pojedyncza podstawka pod kubek lub, po złożeniu czterech elementów, jako większa podstawka pod gorące naczynia. Doskonałe zarówno jako praktyczny dodatek, jak i stylowa dekoracja.

Cena: 1 116,00 zł 892,80 zł

www.wisehabit.com

i Autor: materiały prasowe Wise Habit

Prezent praktyczny: notatnik Nuuna + eko podstawka G. Flow

Zestaw prezentowy, który wspiera organizację myśli stworzony dla tych, którzy wierzą w moc notowania – analogowego i cyfrowego. Notatnik z papieru premium przechowa wspomnienia, przemyślenia i pomysły, a ekologiczna podstawka pod komputer uniesie nawet najcięższy laptop.

Zestaw zawiera:

• Notatnik Nuuna – każdy zeszyt ma indywidualną okładkę, która jest wykonana metodą sitodruku lub wzbogacona metalowymi tłoczeniami.

• Ekologiczna podstawka pod komputer G. Flow wykonana z jednego arkusza papieru z recyklingu. Jest wyjątkowo wytrzymała, dzięki czemu bez problemu uniesie nawet najcięższy laptop.

Cena: 250,00 zł 226,80 zł

www.wisehabit.com

i Autor: materiały prasowe Wise Habit

Prezent dla balansu: mata do ćwiczeń Hercule Studio + pasek Hercule Studio

Zestaw prezentowy, który pomaga zachować balans, ucieszy osoby, które codziennej równowagi poszukują w ruchu. Mata do ćwiczeń sprawdzi się do fitnessu, pilatesu, rozciągania, delikatnej gimnastyki i medytacji, a pasek pozwoli ją wygodnie przetransportować w dowolne miejsce.

Zestaw zawiera:

• Mata do ćwiczeń Hercule Studio to praktyczna i funkcjonalna mata treningowa zaprojektowana z myślą o Twojej wygodzie. Idealnie sprawdzi się podczas fitnessu, pilatesu, rozciągania, delikatnej gimnastyki oraz medytacji.

• Pasek do maty Hercule Studio jest uniwersalny i umożliwia wygodny transport mat o różnych średnicach, co czyni go praktycznym dodatkiem zarówno w domu, jak i w podróży.

Cena: 988,00 zł 790,20 zł

www.wisehabit.com

i Autor: materiały prasowe Wise Habit

Prezent dla witalności: mydło bursztynowe Merglow + balsam SKÓRA

Prezent, który pozwoli stworzyć naturalny rytuał pielęgnacyjny. Ręcznie robione mydło z proszkiem bursztynowym z Morza Bałtyckiego zapewni terapeutyczne działanie dla ciała i ducha, a balsam w sztyfcie stworzony na bazie naturalnych składników intensywnie nawilży i odżywi skórę. Zestaw prezentowy, który pozwala zatroszczyć się o siebie.

Zestaw zawiera:

• Ręcznie robione mydło bursztynowe Merglow z prawdziwym proszkiem bursztynowym z Morza Bałtyckiego. Odżywia i nawilża skórę, a organiczne olejki eteryczne zapewniają działanie terapeutyczne.

• SKÓRA to wyjątkowy balsam w sztyfcie stworzony na bazie naturalnych składników, zapewniający intensywną pielęgnację, nawilżenie i ochronę skóry. Idealny dla osób ceniących aktywny tryb życia, naturalne składniki i wszechstronne zastosowanie.

Cena: 175,00 zł 139,68 zł

www.wisehabit.com

i Autor: materiały prasowe Wise Habit

Prezent Dizajnerski: podkładki Stonecut Puzzle + solniczka i pieprzniczka Cone

Zaprojektowany dla tych, którzy cenią dobre wzornictwo. Podkładki stworzone ze szlachetnego marmuru na wzór puzzli oraz solniczka i pieprzniczka wykonane z matowej porcelany to prezent, który łączy funkcjonalność z estetyką.

Zestaw zawiera:

• Podkładki Stonecut Puzzle, wykonane z eleganckiego i trwałego marmuru, łączą funkcjonalność z estetyką. Mogą służyć jako pojedyncza podstawka pod kubek lub, po złożeniu czterech elementów, jako większa podstawka pod gorące naczynia. Doskonałe zarówno jako praktyczny dodatek, jak i stylowa dekoracja.

• Salt & Pepper Cone – elegancki zestaw solniczki i pieprzniczki wykonany z matowej porcelany. Ich stożkowy kształt zapewnia precyzyjne dozowanie soli i pieprzu, a opatentowany mechanizm skutecznie zapobiega ich zbrylaniu.

Cena: 967,50 zł 774,00 zł

www.wisehabit.com

i Autor: materiały prasowe Wise Habit

Prezent dla pielęgnacji: kamień peelingujący Nature et Vous + podstawka Nature et Vous

Ręcznie wykonany zestaw, który inspiruje do świadomej pielęgnacji. Kamień peelingujący wykonany z czystej gliny z południa Francji posłuży do relaksujących masaży lub przygotowania skóry na przyjęcie olejków i kremów. Podstawka zapewni jego higieniczne przechowywanie.

Zestaw zawiera:

• Kamień Nature et Vous ręcznie wykonany z gliny pochodzącej z południa Francji to doskonały wybór do delikatnego złuszczania skóry i relaksacyjnych masaży.

• Podstawka na kamień do masażu wykonana z tego samego materiału, która zapewnia estetykę i wygodę przechowywania.

Cena: 115,00 zł 92,16 zł

www.wisehabit.com

i Autor: materiały prasowe Wise Habit

Prezent dla (wewnętrznego) dziecka: lalka Global Affairs + kredki Odujej

Zestaw prezentowy, który ożywia wyobraźnię dzieci i dorosłych. Ręcznie szydełkowana, bawełniana lalka inspirowana postacią Fridy Kahlo sprawdzi się jako zabawka lub dekoracja, a ręcznie tworzone kredki z woskiem pszczelim i pigmentami mineralnymi pobudzą kreatywność – niezależnie od wieku.

Zestaw zawiera:

• Lalka Global Affairs wykonana w 100% z bawełny, z wypełnieniem z poliestru pochodzącego z recyklingu. Ta wyjątkowa zabawka, inspirowana postacią Fridy Kahlo, została ręcznie wykonana na szydełku, a każdy jej detal został starannie dopracowany.

• Ręcznie robione kredki z woskiem pszczelim i pigmentami mineralnymi Odujej w odcieniach Mandarynki, Piasku, Oceanu, Lasu i Kamienia. Kredki autentycznie naśladują fakturę kamienia wulkanicznego, idealnie nadają się do pisania i rysowania.

Cena: 369,00 zł 280,80 zł

www.wisehabit.com

i Autor: materiały prasowe Wise Habit

Prezent kreatywny: koc Blend Throw + notatnik Nuuna

Idealny na seanse journalingu i sesje kreatywne w chłodne wieczory. Koc wykonany w 100% z naturalnej, najwyższej jakości wełny merynosów zapewni miękkość, ciepło i prozdrowotne właściwości. Notatnik z papieru premium przechowa wspomnienia, przemyślenia i pomysły.

Zestaw zawiera:

• Koc Blend Throw wykonany jest w 100% z naturalnej, najwyższej jakości wełny merynosów. Wełna posiada liczne właściwości prozdrowotne: jest antyseptyczna, oddychająca i wyjątkowo delikatna, dzięki czemu doskonale sprawdza się dla wrażliwej skóry dzieci oraz osób z alergiami.

• Notatnik Nuuna, który przechowuje wspomnienia, przemyślenia i pomysły. Każdy z nich posiada indywidualną okładkę, która jest wykonana metodą sitodruku lub wzbogacona metalowymi tłoczeniami.

Cena: 1 030,50 zł 878,40 zł

www.wisehabit.com

i Autor: materiały prasowe Wise Habit

Prezent dla niemowlaka: grzechotka Global Affairs + szampon i płyn Windy Woods

Stworzony z troski o potrzeby najmłodszych. Ręcznie szydełkowana, bawełniana grzechotka będzie bezpiecznym towarzyszem zabaw, a delikatny szampon i płyn w jednym zadba o wrażliwą dziecięcą skórę, zapewniając przyjemność kąpieli.

Zestaw zawiera:

• Grzechotka Global Affairs wykonana w 100% z bawełny, z wypełnieniem z poliestru pochodzącego z recyklingu. Ta wyjątkowa zabawka, inspirowana twórczością Yayoi Kusamy, została ręcznie wykonana na szydełku, a każdy jej detal został starannie dopracowany.

• Szampon i płyn do mycia ciała Windy Woods (2 w 1) to bezpieczny i skuteczny wybór do codziennej pielęgnacji dzieci. Delikatnie oczyszcza skórę i włosy, zapewniając komfort i przyjemność podczas kąpieli. Doskonale sprawdzi się również u dorosłych, zwłaszcza tych z wrażliwą skórą.

Cena: 98,00 zł 78,48 zł

www.wisehabit.com

i Autor: materiały prasowe Wise Habit

Prezent dla relaksu: lustro Woodturn + płyn do kąpieli Windy Woods

Zestaw prezentowy, który uzupełnia domową strefę wellness. Lustro z litego drewna, inspirowane monolitycznymi postaciami z Wysp Wielkanocnych, zapewni wygodę użytkowania i akcent rzeźbiarskiego designu. Naturalny płyn do kąpieli zadba o chwile przyjemności oraz bezpieczeństwo – skóry i środowiska.

Zestaw zawiera:

• Lustro Woodturn, inspirowane monolitycznymi rzeźbami z Wysp Wielkanocnych, wyróżnia się solidną konstrukcją z litego drewna. Dzięki niskiemu środkowi ciężkości doskonale balansuje i pozwala na swobodny obrót na blacie. Jego tafla wykonana jest z idealnie przezroczystego, białego szkła Clear Vision, które gwarantuje doskonałe odbicie i jest stosowane w profesjonalnych lustrach do makijażu.

• Płyn do kąpieli z Windy Woods skutecznie oczyszcza skórę, pomaga w jej odnowie i nawilżeniu, a także pozostawia subtelny zapach i długotrwałe uczucie świeżości na ciele. Oparty na organicznych składnikach, nie testowany na zwierzętach i bezpieczny dla każdego typu skóry. Wyprodukowany w Polsce z troską o przyszłe pokolenia.

Cena: 1 359,50 zł 1 087,20 zł

www.wisehabit.com

i Autor: materiały prasowe Wise Habit

Prezent dla domu i biura: koc Blend Throw + podstawka G. Flow

Zestaw prezentowy, który sprzyja zachowaniu równowagi między pracą a regeneracją. Opracowany, by wnieść komfort i harmonię do przestrzeni domu lub biura. Koc wykonany w 100% z naturalnej, najwyższej jakości wełny merynosów zapewni miękkość, ciepło i prozdrowotne właściwości. Ekologiczna podstawka pod komputer uniesie nawet najcięższy laptop.

Zestaw zawiera:

• Koc Blend Throw wykonany jest w 100% z naturalnej, najwyższej jakości wełny merynosów. Wełna posiada liczne właściwości prozdrowotne: jest antyseptyczna, oddychająca i wyjątkowo delikatna, dzięki czemu doskonale sprawdza się dla wrażliwej skóry dzieci oraz osób z alergiami.

• Ekologiczna podstawka pod komputer G. Flow wykonana z jednego arkusza papieru z recyklingu. Jest wyjątkowo wytrzymała, dzięki czemu bez problemu uniesie nawet najcięższy laptop.

Cena: 995,50 zł 878,40 zł

www.wisehabit.com

i Autor: materiały prasowe

Prezent dla dziecka: lalka Global Affairs i szampon Windy Woods

Wyselekcjonowany z uważnością na potrzeby dzieci zestaw prezentowy, który rozwija dziecięcą ciekawość.. Ręcznie szydełkowana, bawełniana lalka inspirowana postacią Vincenta van Gogha obudzi w najmłodszych ciekawość świata, a delikatny szampon i płyn w jednym zadba o wrażliwą dziecięcą skórę, zapewniając przyjemność kąpieli.

Zestaw zawiera:

• Lalka Global Affairs wykonana w 100% z bawełny, z wypełnieniem z poliestru pochodzącego z recyklingu. Ta wyjątkowa zabawka, inspirowana postacią Vincenta van Gogha, została ręcznie wykonana na szydełku, a każdy jej detal został starannie dopracowany.

• Szampon i płyn do mycia ciała Windy Woods (2 w 1) to bezpieczny i skuteczny wybór do codziennej pielęgnacji dzieci. Delikatnie oczyszcza skórę i włosy, zapewniając komfort i przyjemność podczas kąpieli. Doskonale sprawdzi się również u dorosłych, zwłaszcza tych z wrażliwą skórą.

Cena: 369,00 zł 295,20 zł

www.wisehabit.com

i Autor: materiały prasowe Wise Habit

Prezent dla szefa kuchni: deska kuchenna Solid + solniczka i pieprzniczka Cone

Przygotowany, by wesprzeć domowych mistrzów kuchni. Deska wykonana jest z jednego kawałka litego drewna bukowego, co zapewni jej termostabilność i trwałość. Solniczka i pieprzniczka z matowej porcelany mają opatentowany design, który umożliwi precyzyjne dozowanie przypraw.

Zestaw zawiera:

• Wyjątkowa deska kuchenna Solid Board jest wykonana z jednego kawałka litego drewna bukowego, co zapewnia jej termostabilność i trwałość. To jedyna tego rodzaju deska dostępna na rynku, łącząca funkcjonalność z naturalnym pięknem drewna.

• Salt & Pepper Cone to elegancki zestaw solniczki i pieprzniczki wykonany z matowej porcelany. Ich stożkowy kształt zapewnia precyzyjne dozowanie soli i pieprzu, a opatentowany mechanizm skutecznie zapobiega ich zbrylaniu.

Cena: 454,50 zł 363,60 zł

www.wisehabit.com

i Autor: materiały prasowe Wise Habit

Prezent ponadczasowy: taca Moln + świecznik Pond

Zestaw prezentowy wyselekcjonowany dla tych, którzy doceniają ponadczasowość dizajnu inspirowanego naturą. Forma minimalistycznej tacy z litego drewna nawiązuje do siły przyciągania księżyca, a świecznik z odlewu aluminiowego jest zaprojektowany tak, by jak woda odbijał światło świecy.

Zestaw zawiera:

• Elegancka taca Moln o minimalistycznym designie, inspirowana tajemniczą siłą przyciągania księżyca. Idealnie sprawdzi się do uporządkowanego i stylowego przechowywania drobiazgów codziennego użytku.

• Świecznik Pond z odlewu aluminiowego, zaprojektowany tak, aby subtelnie odbijać światło świecy. Tworzy efekt wzmocnionego płomienia, nawiązując do refleksów księżyca odbijających się na powierzchni wody.

Cena: 823,50 zł 626,40 zł

www.wisehabit.com

i Autor: materiały prasowe Wise Habit

Prezent kojący: koc Blend Throw + świecznik Pond

Zestaw prezentowy na chłodne zimowe wieczory. Koc wykonany w 100% z naturalnej, najwyższej jakości wełny merynosów zapewni miękkość, ciepło i prozdrowotne właściwości. Świecznik z odlewu aluminiowego stworzy efekt wzmocnionego płomienia, wzmacniając kojącą aurę.

Zestaw zawiera:

• Koc Blend Throw wykonany jest w 100% z naturalnej, najwyższej jakości wełny merynosów. Wełna posiada liczne właściwości prozdrowotne: jest antyseptyczna, oddychająca i wyjątkowo delikatna, dzięki czemu doskonale sprawdza się dla wrażliwej skóry dzieci oraz osób z alergiami.

• Świecznik Pond z odlewu aluminiowego, zaprojektowany tak, aby subtelnie odbijać światło świecy. Tworzy efekt wzmocnionego płomienia, nawiązując do refleksów księżyca odbijających się na powierzchni wody.

Cena: 1 138,50 zł 878,40 zł

www.wisehabit.com