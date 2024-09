Architektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zgłoszenia do najnowszej edycji konkursu Dobry Wzór

Do 9 października 2024 r. przyjmowane są zgłoszenia do konkursu wzorniczego dla produktów i usług dostępnych na polskim rynku. To doskonała okazja do zaprezentowania swoich koncepcji profesjonalnemu, interdyscyplinarnemu jury, które oceni innowacyjność, estetykę, funkcjonalność i jakość wdrażanych rozwiązań. W gronie ekspertów zasiadają specjaliści Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, uznani projektanci oraz przedstawiciele instytucji gospodarczych. Jak piszą organizatorzy: konkurs Dobry Wzór to nie tylko możliwość zyskania prestiżowego tytułu, ale także szansa na nawiązanie cennych kontaktów i promocję na szeroką skalę.

Nagroda imienia Wandy Telakowskiej i godła Dobry Wzór

IWP ufundował nagrodę im. prof. Wandy Telakowskiej w wysokości 10 000 zł. Zostanie ona przyznana przez jury jednemu z laureatów konkursu. Laureaci otrzymują godło Dobry Wzór. Ideą tego prestiżowego wyróżnienia jest pokazanie polskiego wzornictwa kształtującego rynek i promowanie najlepszego designu, zarówno wśród ekspertów w branży, jak i użytkowników oraz potencjalnych klientów.

Wybrani laureaci poprzednich edycji

Przez lata tytuł przyznawany przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego otrzymały między innymi: Pesa, Omnires, Lesovik, Kler, Tołpa, Bolesławiec, Paradyż czy Politechnika Warszawska. To tylko nieliczni nagrodzeni, którzy mogą pochwalić się warsztatem reprezentującym, zdaniem członków jury poprzednich edycji, wzornictwo na najwyższym poziomie.

Wystawa pokonkursowa w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego na Nowym Mieście w Warszawie i katalog konkursu

Finałowe projekty będą prezentowane na corocznej wystawie pokonkursowej w siedzibie Instytutu Wzornictwa Przemysłowego w Warszawie. Jak co roku powstanie także katalog Finalistów i Laureatów Konkursu Dobry Wzór 2024, który jest dodatkowym źródłem promocji dla nagrodzonych produktów i usług.

Zapraszamy producentów, projektantów oraz artystów do wzięcia udziału w konkursie wzorniczym z najdłuższą tradycją w Polsce. Jest to okazja do zaprezentowania swoich produktów w jednym z najciekawszych miejsc, będących kolebką współczesnego polskiego designu - pisze Instytut.

Siedziba IWP mieści się przy samym Nowym Mieście i Starówce, w miejscu często odwiedzanym rzez turystów i spacerowiczów. Wystawy są prezentowane w efektownych salach z dużymi przeszkleniami.

Skład jury konkursu

W jury konkursu zasiadają:

DANIEL KRASZEWSKI – KURATOR KONKURSU, PROJEKTANT, PRACOWNIK NAUKOWY INSTYTUTU WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 9 października 2024 roku przez formularz konkursowy dostępny na stronie:

Patroni i partnerzy tej edycji konkursu Dobry Wzór

DOBRY WZÓR jest dla mnie rezultatem połączenia dobrego rzemiosła z innowacją produktową. Dobrze też, gdy produkty rozwiązują problemy, a nie je tworzą – wtedy świat staje się lepszy.

- Michał Bonikowski, jeden z jurorów konkursu.