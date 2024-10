Architektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowy komercyjny biurowiec na Służewcu, obok budynków uniwersytetu

Lakeside to komercyjny biurowiec, którego architektura ma szanse stać się zalążkiem zmian w rejonie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego na Służewcu. W sąsiedztwie stojących tu budynków nowy biurowiec jest niczym przybysz z innej, wyżej zaawansowanej cywilizacji.

A już myślałem, że z przestrzenią w rejonie kampusu pomiędzy ulicą Smyczkową a parkiem nad stawem Służewieckim nic dobrego nie może się zdarzyć. Widok znad stawu przez wiele dekad tworzyły tzw. lipski. Budynki opracowane w 1969 roku w NRD przez VEB Metalleichtbaukombinat przysyłane były na plac budowy w „pakietach” przeznaczonych do montażu na miejscu. Ich system określano pojęciem „rozpakuj i złóż”. Lipski w latach 70. i 80. budowano w całej Polsce, Czechosłowacji i NRD. Są to obiekty

kilkupiętrowe,

trójtraktowe,

na rzucie wydłużonego prostokąta.

Ich ściany osłonowe na zewnątrz mają szklane „komórki” barwione emalią w różnych kolorach.

Na Służewcu dominował turkus.

Do dziś w rejonie kampusu UW na Służewcu przetrwał jeden z nich przy ulicy Szturmowej. Inne z czasem przebudowywano. Z reguły z wątpliwym efektem. W rezultacie jeszcze bardziej pogłębiano chaos przestrzenny pomiędzy Smyczkową a parkiem. U progu XXI wieku na komercyjny biurowiec przebudowano też lipsk stojący w miejscu obecnego Lakeside. Z enerdowskiego obiektu została jedynie konstrukcja. Równolegle do niego dostawiono nowy niski budynek z garażem. Niewiele to dało. Pomimo garażu cały teren wokół został wybrukowany kostką cementową i zamieniony w parking, bez źdźbła trawy. Jakiś czas później obok powstał wyższy biurowiec. Masywny i nudny, z perforowaną ścianą garażu w przyziemiu. Także ze wszystkich stron otoczony parkingiem i drogami dojazdowymi. Najefektowniej budynek ten prezentuje się z drugiego brzegu stawu, do połowy wysokości zasłonięty tatarakami.

Istotą budynku jest lekka, otwarta architektura wtapiająca się w zieleń. Potraktowana w sposób pejzażowy tworzy tu nową jakość

Projektanci z pracowni Grupa 5 Architekci przystępując do projektu na szczęście nie próbowali po raz drugi naprawiać tego, co jest nienaprawialne, czyli lipska. Ich projekt oznaczał w tym miejscu radykalną rewolucję.

Architektura otwarta, lekka, w zieleni

Istotą nowego budynku jest lekka, otwarta architektura wtapiająca się w zieleń. Potraktowana w sposób pejzażowy tworzy tu nową jakość. Obiekt składa się z dwóch części oznaczonych jako budynki A i B. Poza strefą podziemną spaja je łącznik na wysokości pierwszego i drugiego piętra oraz wspólny dziedziniec nakryty fantomem dachu w postaci ażurowej kratownicy. Dzieli aleja biegnąca przez budynek na osi południe-północ i wybiegająca na uliczkę Małkowskiego, stanowiącą bardziej przestrzeń pomiędzy blokami niż ulicę.

Autor:

Zgodnie z intencją projektantów Małkowskiego powinna stać się w przyszłości częścią pasażu przecinającego Lakeside i biegnącego w kierunku parku. Zieleń traktowana jest tu jako jego przedłużenie, w sposób miękki, naturalny, tak by za kilka lat rozrastać się w sposób zacierający granicę między meandrującymi chodnikami a ogrodem. Z kolei od strony stawu i parku, w miejscu dawnego parkingu, zaprojektowany został fragment bulwaru. Starannie dobrana zieleń nie ogranicza się jednak do tych miejsc. Niczym czarodziejski ogród otacza ona budynek ze wszystkich stron. Wdziera się na dziedziniec. Jest wszechobecna. Stanowi to ogromny kontrast w stosunku do sąsiedniego biurowca, gdzie pojęcie „park” odnosi się jedynie do rozgrzanego parkingu wokół budynku.

Budynek z podcieniami, do oglądania ze wszystkich stron

Sama bryła Lakeside zaprojektowana została z myślą o eksponowaniu elewacji ze wszystkich czterech stron. Jak opowiada Piotr Bzdel, architektom zależało, aby stworzyć rodzaj pierzei od strony stawu. Równie ważna jest także elewacja północna od ulicy Małkowskiego. W chwili, gdy powstanie tam pasaż, będzie ona odgrywać rolę bramy do parku. Ściany przyziemia są wycofane, tworząc rodzaj podcieni. Wyżej bryły zdają się tworzyć po trzy dwukondygnacyjne prostopadłościany, nawzajem cofnięte i wysunięte niczym stos kontenerów. To rozwiązanie, które architekci stosowali już kilka lat temu w kameralnym biurowcu u zbiegu ulic Koszykowej i Pięknej, w innym kontekście i w innej skali. Efekt jest bardzo dobry. Takie ukształtowanie bryły nadaje całości wrażenie dynamiki, ruchu, zaś potężnym bryłom – lekkości. Rytm elewacji od wschodu, zachodu i południa kształtują okna-żyletki obłożone jasnymi panelami. Dodatkowo wprowadzają światłocień.

Przestrzenie wspólne w środku - beton, drewno orzechowe i brzozowe, lastriko

W budynku architekci zaprojektowali wnętrza powierzchni wspólnych. Są to dwa hole części A i B (opracowane w odbiciu lustrzanym) oraz hole windowe. Wykonano je z umiarem niepozbawionym elegancji. Podstawowy materiał to na ścianach czarny beton oraz panele z drewna – ciemny orzech w jednym holu i jasna brzoza w drugim. Znakomity efekt daje starannie wykonana posadzka z lastriko. Rozwiązania zastosowane w holach znajdują kontynuację w strefach windowych. Największą zaletą nowego budynku jest rewolucyjne w tym miejscu podejście do przestrzeni, kreowanie jej na nowo i zarazem wpisanie w unikatową zieleń doliny potoku Służewieckiego. Należy mieć nadzieję, że znakomicie zaprojektowany Lakeside wyznaczy kierunek zmian w tej części Służewca.

Starannie dobrana zieleń otacza budynek ze wszystkich stron, wdziera się na dziedziniec. Jest wszechobecna. Stanowi to ogromny kontrast w stosunku do sąsiedniego biurowca, gdzie pojęcie „park” odnosi się jedynie do rozgrzanego parkingu wokół budynku

Podstawowe dane projektu

Budynek biurowo-usługowy Lakeside Warszawa, Szturmowa 2

Autorzy: Grupa 5 Architekci, architekci Roman Dziedziejko, Michał Leszczyński, Krzysztof Mycielski, Rafał Zelent, Rafał Grzelewski (architekt prowadzący), Piotr Bzdel (architekt prowadzący), Martyna Kuryłowicz, Mateusz Mazurowski, Mateusz Gawron, Anna Zagorec

Projekt techniczny fasad: Studio Profil

Konstrukcja: BWL-Projekt

Instalacje Sanitarne: WSP Polska

Architektura Krajobrazu: RS Architektura Krajobrazu

Projekt Drogowy: A&D

Inwestor: Atenor Poland

Powierzchnia zabudowy: 4451 m2

Powierzchnia najmu (GLA): 23 193 m2

Powierzchnia całkowita: 43 771 m2

Powierzchnia całkowita nadziemna: 25 515 m2

Kubatura nadziemna: 101 334 m2

Wysokość budynku: 31,30 m

Wysokość zabudowy: 35 m

Liczba kondygnacji nadziemnych: 8

Liczba kondygnacji podziemnych: 3

Liczba miejsc parkingowych: 482 (478 w garażu podziemnym)

Projekt: 2018-2020

Realizacja: 2020-2023

Nie podano kosztu inwestycji

