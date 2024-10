Nazywają go pudłem lub bunkrem. Tymczasem nieskazitelna biel MSN jest jak wycięcie w śródmiejskim chaosie

Spacer po Galerii PLATO z Robertem Koniecznym Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Białe pudełko jak duży biały piksel

Nic dziwnego – nawet gotowy, budynek MSN wciąż jest „w budowie”. Nieskazitelna biel betonowych ścian sprawia, że chwilami widać tylko zarys. Jakby komputerowa tekstura się nie doczytała – są tylko gigantyczne, puste piksele.

Mam też inne powody, by nie wierzyć w jego istnienie. O epopei, jaką była budowa, piszę niewiele krócej, niż pracuję w zawodzie. Zaczęło się przypadkiem – kolega, który obstawiał temat, nie mógł iść na ogłoszenie wyników konkursu, więc redakcja wysłała mnie. Wpadłem w środek skandalu, nie pierwszego i – jak miało się okazać – nie ostatniego.

Nie będzie efektu Bilbao

W 2005 roku ogłoszono pierwszy konkurs. Anulowany mimo – a raczej dzięki – zainteresowaniu gwiazd architektury. Regulamin zgodny z ówczesnym prawem zamówień publicznych w zasadzie wykluczył udział zagranicznych pracowni, więc starchitekci demonstracyjnie się wycofali. Postępowanie anulowano, a nadzieja na efekt Bilbao prysnęła.

Zmiana przepisów i ogłoszenie wyników konkursu na muzeum

Trwałym pożytkiem były zmiany w przepisach. Między innymi dzięki nim, ogłoszony latem 2006 roku, drugi konkurs, choć zbojkotowany przez kilka znanych nazwisk, potoczył się sprawnie. W lutym 2007 r. nowa prezydentka Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, wraz z kończącym pracę dla miasta naczelnym architektem, Michałem Borowskim, ogłosili wyniki. Na telebimie pojawiła się beżowo-szara wizualizacja autorstwa człowieka, którego nazwisko nie mówiło nic większości zebranych, a przez lobby biurowca Focus przeszedł jęk zawodu. Chwilę później w kuluarach było już słychać, że werdykt nie zapadł jednogłośnie, a niedługo potem rada programowa muzeum zaapelowała do ministra kultury o… odstąpienie od realizacji zwycięskiej pracy. Do dymisji podali się dyrektor i przewodnicząca rady.

i Autor: Karol Kobos Pan Guma to rzeźba Pawła Althamera - nie chodzi o to, że jest w gumy; ma sprężynę, dzięki której kiwa się "niczym oryginał"

Warszawskie chmury wiszą nad projektem Szwajcara

O tym, że zbierają się nad nim chmury w kolorach jego własnej wizualizacji, nie wiedział jeszcze wtedy, specjalizujący się w projektowaniu minimalistycznych, betonowych domów, architekt ze Szwajcarii, Christian Kerez. Nie wiedział też, że najpierw pokocha Warszawę na tyle, że napisze książkę o jej architekturze i będzie ściągał tu studentów z Zurychu na spacery, i warsztaty, ani że potem z tą samą Warszawą będzie się ciągał po sądach. Raczej nie spodziewał się też, że będzie zmuszony zamknąć pracownię (stołeczny ratusz będzie twierdził, że to wybieg, by uniemożliwić odzyskanie milionów za projekt, którego nie skończył; Kerez – że pieniądze poszły na wynagrodzenia pracowników, którzy próbowali go pogodzić z coraz to nowymi pomysłami urzędników).

Mandat Christiana Kereza

A przecież były znaki. Pierwszego dnia w Warszawie, z samego rana Kerez wyszedł z hotelu Polonia na spotkanie z dziennikarzem, i fotografem, którzy czekali przed Pałacem Kultury i Nauki. Jak na człowieka z cywilizowanego kraju przystało, przez ulicę przeszedł tam, gdzie mu pasowało. Tyle, że ulicą były sześciopasmowe Aleje Jerozolimskie, którymi akurat przejeżdżał radiowóz.

Zderzenie kultur?

Mandat, który wtedy dostał, wydaje mi się idealną metaforą zderzenia szwajcarskiego architekta z polską rzeczywistością. Myślę, że nigdy nie zrozumiał, za co ukarała go policja, tak jak nigdy nie zrozumiał, dlaczego Warszawa zerwała z nim w 2012 roku.

Muzeum na wizytę kibiców

Pasmo porażek, jakim jawił się wtedy projekt MSN, nie nastrajało optymistycznie. Tym bardziej, że kończył się właśnie ostatni, wielki infrastrukturalny projekt w Polsce – Euro 2012. Muzeum też miało być zresztą gotowe na wizytę kibiców, a fakt, że nie udało się go nawet zaprojektować, boleśnie kontrastował z tym, jak sprawnie poszła budowa stadionów.

Czy to były stracone lata?

Wtedy byłem przekonany, że nikt nie będzie miał już siły robić trzeciego konkursu. Dziś myślę, że te lata nie były stracone.

Gdy Kerez wygrywał konkurs, mało kto interesował się architekturą tego miasta, o mechanizmach kształtujących jego przestrzeń nie mówiąc.

Debata na ten temat nie toczyła się jeszcze w social mediach, bo te dopiero raczkowały.

Spory o projekt MSN dały nam zresztą jeden z pierwszych warszawskich memów – wizualizację Kereza z doklejonym logo jednego z marketów (którą sam zainteresowany powiesił zresztą nad biurkiem w swojej pracowni).

Architektura trafia pod (nomen-omen) strzechy

Wydarzyło się wtedy coś ważnego – ludzie zaczęli spierać się o projekt, na spotkania z architektem waliły tłumy, prasa relacjonowała te dyskusje przez wiele tygodni. Trwalszym od mema dziedzictwem tego okresu jest jednak przede wszystkim samo MSN – nie budynek, tylko instytucja, która podjęła rękawicę i zaczęła organizować dyskusje o mieście. Z czasem wyewoluował z nich festiwal Warszawa w budowie, który przez 15 lat podtrzymywał ten dialog i poszerzał go. Mieszkalnictwo, afera reprywatyzacyjna, planowanie przestrzenne, powojenna odbudowa – wszystko to znalazło się w polu zainteresowania muzeum, a co za tym idzie, dotarło do publiczności, która inaczej mogłaby się tym w ogóle nie zainteresować.

Historia dyskusji o kształcie Warszawy - muzeum wrasta w miasto

Gdy słyszę dziś pytania po co nam w ogóle takie muzeum?, to pytam: gdzie byliście, gdy na zmieniające Warszawę wystawy ustawiały się kolejki? Gdy przychodząca na wystawy młodzież dowiadywała się tam, czym był dekret Bieruta?

Perypetie związane z budową siedziby i przeprowadzkami, i konieczność ciągłego eksperymentowania z tymczasowymi przestrzeniami wystawienniczymi okazały się dla MSN nieustającym źródłem inspiracji i mu pozwoliły wrosnąć w miasto. Oczywiście był też proces odwrotny – publiczność wydarzeń i dyskusji i, czujący się tam coraz bardziej u siebie, mieszkańcy obcowali ze sztuką współczesną, uczyli się jej języka i środków wyrazu. MSN inwestowało we własną publiczność.

Klocki Tetrisu trafiają na swoje miejsca

Trzeci konkurs przyniósł rozstrzygnięcie, projekt i… spokój. Może dlatego, że nikt już nie wierzył, nikt też za bardzo nie przeszkadzał? I oto pewnego dnia na placu Defilad wyrosły płoty. Pojawiły się betoniarki. Wyłoniły się ściany. Biała bryła.

Obwąchiwanie budynku. Miasto musi zrobić mu miejsce

W końcu podszedłem bliżej. Wszedłem za płot, dotknąłem, zobaczyłem na własne oczy spektakularną klatkę schodową, fotogeniczną tak, że już staje się jedną z ikon Warszawy. Obszedłem na około, zajrzałem w szpary. Piksele zaczynają wpadać na swoje miejsca, tekstura się doczytuje. Tu zasłania, tam odsłania. Gdzieś między głównym gmachem a kryjącą wejście do podziemnego kina wieżą, wystaje Pałac Kultury. Biała płaszczyzna zamyka perspektywę jakiejś ulicy. I kadruje miasto, które musi się trochę posunąć i na nowo poukładać.

Puste muzeum. Rama dla miasta

Kadrują je też wielkie okna, choć widoki ze środka dopiero przed nami. 25 października wejdziemy do muzeum, w którym nie będzie eksponatów. Swoje pięć minut w tej roli będzie miała Warszawa. Damy jej zaczepić się tam, gdzie będzie wystawała, albo będziemy szukać tam, gdzie się ukryje. Co jakiś czas, przekrzywiając głowę lub aparat fotograficzny, w tej czy innej szparze zobaczymy coś nowego - jakiś kadr, jakieś miejsce, jakąś inną niż dotąd perspektywę...

Po to zbudowaliśmy Muzeum Sztuki Nowoczesnej.