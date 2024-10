Apartamenty przy Warzelni JEMSów z międzynarodową nagrodą. To część Browarów Warszawskich

Biały dom dla 4-osobowej rodziny w Gdańsku. Wnętrze jest podzielone w bardzo przemyślany sposób. To projekt SuDe

Apartamenty przy warzelni jedną z polskich realizacji docenionych przez PULSE

W stolicy mija go wiele osób, wieczorami jest to popularne warszawskie miejsce z restauracjami. Znajduje się na Woli. Właśnie został doceniony w konkursie platformy PULSE w kategorii Architektura – budynek mieszkalny. To świetna okazja, żeby zwrócić szczególną uwagę na tę część Browarów Warszawskich. W "Architekturze-murator" opisywaliśmy tę inwestycję trzy lata temu i z przyjemnością przypominamy opinie naszych autorów.

Wśród innych polskich pracowni wyróżnionych w tym samym konkursie znajdziemy:

Insomnia Studio za Murawę 2, w tej samej kategorii

WXCA za Muzeum Wojska Polskiego , w kategorii budynków publicznych

, w kategorii budynków publicznych Robert Konieczny KWK Promes za galerię Plato , w kategorii rekonstrukcji

, w kategorii rekonstrukcji Projekt Praga, za wnętrza, za Taproom w Browarze Tenczynek

i Marię Jeglińską-Adamczewską, za projekt klamki.

PULSE to platforma poświęcona architekturze i projektowaniu z 5 krajów z naszego regionu – Austrii, Czech, Węgier, Polski i Słowacji.

Zobacz pełną listę realizacji wyróżnionych w konkursie:

Zaprojektowano je jako ikonę

Apartamenty przy Warzelni pełnią centralną rolę w kompleksie Browary Warszawskie. Wyróżniają się wysokością i kolorem, w zamierzeniu projektantów stanowiąc ikonę Browarów. Na swojej stronie internetowej pisali o projekcie:

"Zaproponowany przebieg linii zabudowy wynika bezpośrednio z zapisów planu zagospodarowania, od strony północnej domykając pierzeję ulicy i tworząc wnętrze urbanistyczne o charakterystycznej dla Warszawy skali. Uskakująca od strony południowej bryła budynku ukierunkowuje natomiast osie widokowe na zabytkową fasadę Laboratorium i Warzelnię. Zaprojektowane w parterach usługi i wyłożone lustrzanymi panelami przejście łączące najważniejsze elementy przestrzenne całego kompleksu, nadają obiektowi i jego otoczeniu miejski charakter. Jest to obiekt wolnostojący – nie posiada przydomowych ogródków, wobec czego przestrzeń wokół niego jest ogólnodostępna".

Ich najbliższe otoczenie w Browarach – ciągną – to:

kameralny plac po drugiej stronie ulicy,

zielony skwer za budynkiem

i bardziej oficjalny Plac Centralny z fontanną.

Odwołując się do starego, rozebranego budynku słodowni, w którego miejscu stanęły Apartamenty przy Warzelni, planowali odtworzenie uskokowego obrysu bryły budynku od południa. Także forma zwężonego jej zwieńczenia stanowi nawiązanie do historycznego poprzednika.

Charakterystyczna jest tez elewacja, "wykonana z rozwieranych paneli-okiennic, wypełnionych siatką aluminiową w kolorze miedzianym". W niedosłowny sposób odzwierciedla to wygląd zachowanej i stojącej obok zabytkowej Warzelni – jej surowość i barwę. Panelami-okiennicami można poruszać, więc ma ona zmienny wygląd.

Wewnątrz jest 76 mieszkań w pełnym wachlarzu metraży i trzy klatki schodowe, zaprojektowane "z niezwykłą starannością".

Nowi sąsiedzi starych budynków

Autor:

Zanim kilka lat temu JEMS Architekci przystąpili do projektowania terenu Browarów (produkcja piwa została przeniesiona do Warki), rozebrano niemal wszystkie stojące tu powojenne zabudowania. Pozostały cztery obiekty zabytkowe: Warzelnia, Laboratorium, część ceglanych piwnic i dawna fabrykancka willa Schielów." - przypominał Jerzy S. Majewski na łamach "A-m"

Apartamenty przy Warzelni wywodzą więc swą nazwę od sąsiadującego budynku zabytkowego (poddanego już renowacji).

Tak o nowym osiedlu, do którego należy Warzelnia pisali Piotr Lewicki Kazimierz Łatak ("A-m" 10/2001):

Po zakończeniu produkcji piwa skrawek terenu na Woli, między ulicami Krochmalną, Grzybowską i Wronią a istniejącą zabudową przy Żelaznej, obumierał. Część budynków rozebrano, te pozostawione niszczały. W 2015 roku miał miejsce inwestorski konkurs architektoniczny, w wyniku którego doszło do realizacji koncepcji pracowni JEMS Architekci".

Browary Warszawskie na Woli to osiedle spójne, lecz różnorodne

Całość powstałego założenia cechuje – by użyć określenia samych autorów projektu – "spójna różnorodność". Dzięki takiemu podejściu kwartał Browarów nabrał jednolitego charakteru. Jednocześnie uniknięto monotonii rozwiązań, która z uwagi na skalę projektu stanowiłaby wyraźny dysonans w tkance urbanistycznej Woli. Ta różnorodność została osiągnięta przez typowe dla pracowni JEMS fasadowe wariacje na temat wątku słup-belka. Wariacje w wykonaniu mistrzowskim, a więc pociągające pod względem formalnym i bez zarzutu jeśli chodzi o aspekty technologiczne.

Rozmaite materiały fasad budynków na osiedlu

Powstałe budynki mają fasady z różnych materiałów: od "zwykłego" tynku, gdzieniegdzie z dodatkiem piaskowca, przez elewacje z cegły czy betonowych prefabrykatów, po aluminium, inne metale i klasyczną przeszkloną ścianę kurtynową. Skala zabudowy jest zróżnicowana, wysokim gmachom towarzyszą obiekty średniego rozmiaru oraz pieczołowicie odrestaurowane pozostałości niewielkich, dawnych zabudowań industrialnych, willi fabrykanta i odkrytych sklepionych podziemnych składów piwa. Odsłonięcie tych piwnic, ich przeprucie i zamknięcie przeszklonymi witrynami spowodowało, że ogólnodostępna przestrzeń publiczna zyskała trzeci wymiar, a wprowadzone w paru miejscach otwarte schody łączące parter założenia z podziemiem czynią miejski krajobraz Browarów niezwykle malowniczym i pełnym gotowych kadrów aż proszących się o sfotografowanie.

– Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak ("Architektura-murator", nr 10/2001)

Przyziemia i "attyki" nadają wielkomiejskiego charakteru