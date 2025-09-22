Życie w Architekturze 2025. ARCHE Klasztor Wrocław. Piotr Grochowski

Życie w Architekturze 2025. ARCHE Klasztor Wrocław. Założenia Autorskie

Inwestycja ARCHE Klasztor Wrocław obejmuje XIX wieczny, neogotycki gmach z cegły który zaadaptowaliśmy pod hotel, sąsiadujący z nim XX-wieczny budynek tynkowany z elementami ceglanymi, zwany Marianum, gdzie powstały mieszkania oraz trzy nowe apartamentowce. Obiekty otulone są zabytkowym parkiem, który otworzyliśmy dla mieszkańców Wrocławia.

Lewe skrzydło budynku pozostało odnowione pod użytek oryginalnych mieszkanek klasztoru – sióstr Franciszkanek. Kluczowym założeniem zarówno etapu projektowego jak i realizacji była minimalna ingerencja w oryginalną tkankę obiektu. Naszym celem nie było tworzenie jego nowej historii, zaś nawiązanie do czasów świetności obiektu. Bez zbędnego upiększania i kreowania na nowo. Tylko tam gdzie było to konieczne wzmocniliśmy konstrukcję i uzupełniliśmy ubytki. Balansowaliśmy między spełnieniem wymogów dla nowej funkcji, a idei ograniczenia modyfikacji. Nawet w tak złożonych kwestiach jak bezpieczeństwo pożarowe.

Całokształt działań odbywał się pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków. Elewacja została umyta a tam, gdzie było to potrzebne, punktowo usunięto wrastające rośliny, które sukcesywnie rozsadzały zabytkową fasadę. Wymiany wymagała cała struktura poszycia dachu, a także część więźby. Większość istniejących ścian wewnętrznych, posadzek oraz stropów jedynie oczyściliśmy. Odsłoniliśmy pierwotne piękno stosowanych materiałów takich jak cegła czy ceramika. Na ścianach klatek schodowych celowo pozostawiliśmy fragmenty kolorowych tynków, a odświeżone kamienne rzeźby umiejscowiliśmy na ich dawnych miejscach.

Wiele mebli oraz elementów identyfikacji wizualnej indywidualnie zaprojektowaliśmy odnosząc się do tych zastanych w budynku i dostępnej dokumentacji historycznej. Traktujemy budynek jako estetyczną całość, z zachowaniem detali architektonicznych bez tworzenia rekonstrukcji, dlatego wiele elementów oryginalnych zostało zachowanych surowo z widocznymi późniejszymi ingerencjami i przebudowami.

Życie w Architekturze 2025. ARCHE Klasztor Wrocław. Autorzy

Autor projektu:

ARCHE, Piotr Grochowski

Zespół autorski:

Katarzyna Grochowska, Justyna Szablińska-Pasik, Elżbieta Laszczka, Artur Jurek, Monika Peschke, Jacek Gęczelewski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

To co sprawia, że ARCHE Klasztor Wrocław zasłużył, aby zdobyć główną nagrodę, to efekt całokształtu filozofii ARCHE i działań autorów projektu. Na mapie Polski powstało kolejne miejsce, które zostało stworzone od ludzi dla ludzi. Otwarte i łączące w harmonii różne grupy społeczne, egalitarnie, bez podziałów.

Swój udział w projekcie i realizacji kompleksu mieli nie tylko zdolni projektanci i inżynierowie, ale również osoby z wykluczonych grup społecznych. W tym osoby z niepełnosprawnościami i więźniowie. Ich wkład stanowiła praca przy renowacji i odtwarzaniu mebli, elementów tekstylnych oraz dekoracji wnętrz. Kompleks klasztoru niegdyś będący synonimem zamknięcia dziś jest miejscem otwartym. Otwartym dla społeczności lokalnej oraz odwiedzających obiekt gości, bez naruszenia autonomiczności i funkcjonowania zakonu. Jego adaptacja pozwoliła stworzyć mnogość funkcji. Czyni to go unikatowym w skali całej Europy.

ARCHE Klasztor Wrocław. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: ARCHE Klasztor Wrocław, obiekt komercyjny

Inwestor/generalny wykonawca: ARCHE S.A./ARCHE S.A.

Wykonawca konstrukcji: ARCHE S.A.

Powierzchnia całkowita: 12 400 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020-2024/2024

