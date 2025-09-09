Życie w Architekturze 2025. Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - Korotyńskiego, xystudio

Życie w Architekturze 2025. Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - Korotyńskiego. Założenia Autorskie

CAM jest nowym miejscem na mapie Warszawy. Otulony parkiem kameralny obiekt, którego forma dostosowała się do otoczenia, a architektura do ludzkiej skali. W tej różnorodnej, przyjaznej bryle znalazły miejsce wszystkie grupy wiekowe. Dzięki współdziałaniu wszystkich zaangażowanych w proces udało się udostępnić cały teren dla mieszkańców, skomunikować go i sprawić, aby był dostępny, co stanowiło największe wyzwanie.

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Warszawie to obiekt, w którym znalazły miejsce cztery niezależne jednostki: placówka opiekuńczo-wychowawcza dla 14 podopiecznych, żłobek dla 150 dzieci, centrum aktywizacji wraz z domem dziennego pobytu dla ponad 100 seniorów, a także środowiskowy dom samopomocy dla 40 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Celem projektu i jego główną ideą była integracja wszystkich generacji. Sercem założenia stał się dziedziniec z kawiarnią tworzący miejsce spotkań dla użytkowników i mieszkańców. Działania integracyjne w CAM będą kontynuowane przez Izę Rutkowską - artystkę i edukatorkę społeczną, która na swoje barki wzięła projekt rzeźby wielopokoleniowej.

Bryła budynku, stojąca w granicach obowiązujących linii zabudowy, tworzy swego rodzaju „uśmiech” wypełniony zielenią i małą architekturą. Wewnętrzny plac z kawiarnią, po środku którego posadzony został dąb "Henryk", to miejsce spotkań międzypokoleniowych. Lokalizacja wejść od strony placu ma na celu ułatwienie nawiązania relacji między przyszłymi użytkownikami. Zależało nam na stworzeniu budynku czytelnego, z wyraźnie wydzielonymi placówkami.

Placówka opiekuńczo-wychowawcza (POW) została pokryta muralem autorstwa Marcina Czai, elewację żłobka zdobi kolumnada kolorowych kul z kinetycznymi elementami. Przez hol główny przelewa się zieleń aż do ulicy Korotyńskiego, podkreślając naturalne przejście.

Życie w Architekturze 2025. Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - Korotyńskiego. Autorzy

Autor projektu:

xystudio

Zespół autorski:

Filip Domaszczyński, Dorota Sibińska, Marta Nowosielska współpraca autorska: Natalia Komsta, Małgorzata Sikora, Marta Skoniecka, Łukasz Smolczewski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej to 6 placówka tego typu w Warszawie, jednak pierwsza o tak rozbudowanym programie i nietypowej architekturze. Architekturze, która po raz kolejny pokazała, że ma głos. Przyciąga, ciekawi, promuje nowe pomysły i rozwiązania, oferuje przyjazną, bezpieczną przestrzeń. Projektując to miejsce szczególną uwagę zwróciliśmy na istniejącą zieleń, która wyjątkowo mocno związana była ze wspomnieniami seniorów.

Wielu z nich to sąsiedzi, ale też pracownicy i wychowankowie stojącego tu od lat Państwowego Domu Dziecka nr 9. Koncepcja pozostawienia charakteru miejsca, drzew oraz niezwykłego zielonego kręgu jako miejsca do czytania bajek urzekła seniorów. Wielu z nich pamięta stare morwy, drzewa owocowe, które dziś odżyły tak jak ich wspomnienia. Udostępniony po latach teren jest pełen ludzi w różnym wieku, którzy już zakochali się w tym miejscu. Słyszymy to za każdym razem, gdy tam jesteśmy. Seniorzy są zachwyceni kawiarnią, sąsiedztwem i zielenią, ale o dziwo również architekturą, której poświęcają w rozmowach zaskakująco dużo uwagi.

Oprowadzania po budynku cieszyły się wielką popularnością, bywało, że przychodziła ponad setka osób. To miejsce żyje i łączy pokolenia. Dla nas architektura stworzyła przyjazną przestrzeń do współdziałania, jednak dla ludzi zaistniała, stała się zauważalna, stała się tematem rozmów i dyskusji.

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - Korotyńskiego. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - Korotyńskiego, Budynek użyteczności publicznej

Inwestor/generalny wykonawca: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta/Prk7 Nieruchomości sp. z o.o.

Wykonawca konstrukcji: Prk7 Nieruchomości sp. z o.o.

Powierzchnia zabudowy: 2526,14 m2

Powierzchnia użytkowa: 4144,44 m2

Powierzchnia całkowita: 5002,88 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 10121,00 m2/20185,07 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2024

