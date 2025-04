Spis treści

Warszawskie Centrum Aktywności Międzypokoleniowej jest w finale tegorocznej nagrody architektonicznej tygodnika "Polityka". Dlatego przypominamy tę realizację.

Jeden obiekt, cztery grupy społeczne. Budowę Centrum poprzedził długie konsultacje

Budynek CAM to unikalna próba połączenia różnych funkcji społecznych w jednej przestrzeni. Za projekt obiektu przy ulicy Korotyńskiego odpowiada xystudio – pracownia prowadzona przez Dorotę Sibińską, Filipa Domaszczyńskiego i Martę Nowosielską.

Zaprojektowanie budynku, który łączy w sobie cztery instytucje o odmiennych funkcjach było dużym wyzwaniem. W skład CAM wchodzą: placówka opiekuńczo-wychowawcza dla 14 podopiecznych, żłobek dla 150 dzieci, centrum aktywności międzypokoleniowej dla 100 osób wraz z domem dziennego pobytu, a także środowiskowy dom samopomocy dla 40 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kluczowe znaczenie miały trzymiesięczne konsultacje z przyszłymi użytkownikami, które pozwoliły architektom dopracować układ funkcjonalny. Różnorodne potrzeby każdej grupy wymagały precyzyjnych rozwiązań i kompromisów.

i Autor: Szymon Starnawski 8 | Bryła budynku CAM w kształcie litery C, otoczona placem z parkietem do tańca, placem zabaw, siłownią plenerową i boiskiem do gry w boule

Budynek "uśmiecha się" nie tylko do użytkowników

Rzut obiektu został dostosowany do obowiązującej linii zabudowy, tworząc swego rodzaju „uśmiech”, którego dziedziniec wypełnia zieleń i mała architektura. Powstały plac to miejsce stworzone z myślą o spotkaniach międzypokoleniowych. Główne wejścia do budynku zlokalizowano od strony wewnętrznego dziedzińca. W centralnej części placu znajduje się podest zwany „letnią sceną” i kawiarnia z ogródkiem.

Elewacje wykończono głównie płytami HPL i włókno-cementowymi. Dopełnieniem są prostopadłe żyletki zacieniające, które wykonano z elementów aluminiowych, lakierowanych na kolor zbliżony do elewacji. Na tarasach i dachach zaprojektowano zieleń w postaci dachów ekstensywnych, intensywnych, donic i trejaży.

i Autor: Filip Domaszczyński 14 | Plac zabaw przynależący do żłobka z wyraźnie widoczną różnicą poziomów terenu

Trzy koty i 14-metrowa jodła. Architekci CAM wykazali się troską

Architekturę obiektu dopełniają stare, wysokie drzewa, które CAM dostało w spadku po istniejącym budynku. Ochrona drzew wymagała od architektów precyzyjnych pomiarów i indywidualnego podejścia do każdego z ponad 200 okazów. Część z nich została usunięta z powodu złego stanu, a kilkanaście poddano specjalistycznym badaniom dendrologicznym. Zachowano m.in. 14-metrową jodłę dwubarwną, rosnącą zaledwie 2 metry od budynku – jej system korzeniowy zabezpieczono ekranami ochronnymi. Ocalono także grupę głogów przy żłobku, których gałęzie sięgają tarasów pierwszego piętra. Ze względu na zmiany w ukształtowaniu terenu konieczne było zastosowanie murów oporowych, jednak tam, gdzie rosły drzewa, zastąpiono je nasypami, co pozwoliło na ich integrację z nową przestrzenią.

Oprócz drzew, poprzedni budynek podarował nowej inwestycji także trzy koty, które zamieszkiwały piwnice istniejącego obiektu. Nowa inwestycja założyła wybudowanie „domu kota” - ocieplonego, wentylowanego i wbudowanego w skarpę pod placem zabaw.

i Autor: Filip Domaszczyński 16 | Plac zabaw dla mieszkańców placówki opiekuńczo-wychowawczej, z bezpośrednim dostępem z pokojów. Ruchome okiennice zapewniają prywatność

Wyzwanie goni wyzwanie. Jak architekci zadbali o dostępność budynku?

Kolejnym istotną trudnością było zapewnienie pełnej dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnościami przy zachowaniu czterech odrębnych wejść z poziomu terenu. Ograniczenia wynikały zarówno z układu istniejących drzew, jak i konieczności zaprojektowania alejek o minimalnym nachyleniu i wymaganej szerokości. Problemem były także dojścia spoza granic działki, które nie zostały objęte zakresem projektu.

Dzięki zaangażowaniu Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, udało się pozyskać środki na brakujące ciągi komunikacyjne i remont zniszczonych nawierzchni. Ostatecznie wszystkie główne wejścia znalazły się na jednym poziomie, powstał centralny plac oraz dwa przejścia przez budynek.

Połączenia między budynkiem CAM a okolicznym parkiem

Architektom zależało, aby budynek Centrum połączyć widokowo i przestrzennie z nietypowym, rozrzeźbionym parkiem w sposób jak najbardziej naturalny. W tym celu zdecydowali się na zaprojektowanie uskokowej elewacji piętrzącej się w stronę ulicy Sierpińskiego, która w przyszłości porośnie zielenią. Dzięki temu zieleń parku “przeleje się” do wnętrza. Budynek, w którym ulokowano żłobek, jest jednokondygnacyjny. Dzięki temu odsłonięto widok na park dla użytkowników pierwszej kondygnacji w innej części budynku. Tak o projekcie wypowiadała się Dorota Sibińska:

Obniżenie terenu placu zabaw sprawia wrażenie, że żłobek jest niezwykle niski, z wyższych partii parku możemy wręcz zajrzeć na dziedziniec wewnętrzny. Zależało nam na stworzeniu obiektu czytelnego, z wyraźnie wydzielonymi placówkami. POW został pokryty muralem autorstwa Marcina Czai, elewację żłobka zdobić będzie kolumnada kolorowych kul z kinetycznymi elementami. Przez hol główny przelewa się zieleń aż do ulicy Korotyńskiego, sugerując swobodne przejście.

Zachęcamy do lektury tekstu Centrum Aktywności Międzypokoleniowej w Warszawie autorstwa Doroty Sibińskiej, w którym znajduje się pełna wersja wypowiedzi architektki.

Anna Cudny: CAM to opowieść, której wstępem jest wybitna architektura

(...) Centrum Aktywności Międzypokoleniowej na warszawskiej Ochocie jest moim zdaniem obiektem znakomitym. Ciekawie osadzonym w otoczeniu pobliskiego parku Forty Korotyńskiego, zharmonizowanym z sąsiadującą z nim zabudową mieszkaniową, skomponowanym z brył tworzących zapraszające otwarcia i osłaniających tam, gdzie jest to wskazane. Wykonanym z materiałów wysokiej jakości, odpowiednio zróżnicowanym wysokościowo, z nadaną mu spójną, dominującą kolorystyką i charakterystycznymi akcentami.

(...) CAM to szansa na integrację wielokrotnie separowanych od siebie środowisk i stworzenie miejsca sieciującego mieszkańców z bliskiej i dalszej okolicy. To okazja do zaprojektowania i realizacji obiektu, który przez powiązanie różnorakich funkcji, własności, podmiotów administrujących i potrzeb wydawał się utopijny w realizacji – a jednak powstał. Xystudio włożyło w to miejsce pasję tworzenia ważnej, potrzebnej przestrzeni i wyjątkową wrażliwość przypisaną projektantom – na przyrodę, ludzi i zwierzęta.

To również sposobność udowodnienia, że projektowanie niedomknięte, dopuszczające do współtworzenia dzieła przyszłych użytkowników może odbywać się z radością i oczekiwaniem na to, co nastąpi, bez strachu o efekt tejże partycypacji. To wreszcie nadzieja na dom – dla nastolatków nieposiadających własnego, dla dzieci spędzających tu czas, kiedy ich rodzice są w pracy, dla osób, których wyjście z własnych mieszkań jest wyzwaniem, oraz dla seniorów doświadczonych już w wieloletnim tworzeniu domów własnych, mogących budować nowe relacje na osobistym fundamencie. Centrum Aktywności Międzypokoleniowej to opowieść, która zyskała wstęp w postaci wybitnej architektury i z pewnością dopowie swoją historię.

i Autor: Filip Domaszczyński 13 | Kinetyczny element dekoracyjny i identyfikacyjny żłobka

Kika Zdziarska: Niektóre zabiegi potęgują wrażenie kolażu budynków, które funkcjonują w oddzieleniu

(...) Budynek CAM nie przytłacza skalą i harmonijnie współgra z otoczeniem, pomimo powierzchni ponad 2500 metrów kwadratowych. Architekci podkreślają, że to jedna z najlepiej wpisujących się w kontekst spośród ich realizacji, która latem niemal znika w zieleni. Przeszklenia w budynku rozmieszczono w sposób przemyślany, tworząc ciekawe widoki na zachowane drzewa i nowe nasadzenia. Na kontakt z zielenią i połączenie wnętrza z zewnętrzem pozwalają również tarasy. Od strony południowej powierzchnia przeszkleń jest ograniczona, aby zapobiec przegrzewaniu budynku.

(...) Choć część zewnętrzna sprzyja międzypokoleniowym kontaktom, w zaproponowanym układzie brakuje wewnętrznych przestrzeni wspólnych przeznaczonych do spontanicznych interakcji i zaplanowanych aktywności międzypokoleniowych. Wyraźny podział budynku, zapewniający całkowitą niezależność każdej z grup użytkowników, ogranicza możliwości spotkania we współdzielonych przestrzeniach. Architekci zdecydowali się dodatkowo podkreślić ten podział na cztery niezależne części na elewacjach budynku.

Największa przestrzeń, przeznaczona na dzienny dom opieki dla seniorów, wykończona jest płytami HPL w ciepłym kolorze. Kontrastowo odcina się od nich czarna bryła, w której umieszczone są biura organizacji pozarządowych. Zastosowanie luster i kolorowych kul na zewnętrznych ścianach żłobka oraz muralu Marcina Czai na ścianach placówki opiekuńczo-wychowawczej to zabiegi, które wyraźnie identyfikują te części budynku, oddzielając je wizualnie. Pogłębia to wrażenie kolażu kilku budynków złączonych w jedną bryłę, ale funkcjonujących w oddzieleniu. Być może na decyzje projektowe, które priorytetyzują potrzebę prywatności nad dążeniem do integracji, miał również wpływ charakterystyczny dla Polski niski poziom zaufania społecznego.

Metryczka

____________________

Centrum Aktywności Międzypokoleniowej – Korotyńskiego Warszawa, ul. Korotyńskiego 13

Autorzy: xystudio, architekci Filip Domaszczyński, Marta Nowosielska, Dorota Sibińska

Współpraca autorska: architekci Natalia Komsta, Małgorzata Sikora, Marta Skoniecka, Łukasz Smolczewski

Architektura wnętrz: xystudio

Konstrukcja: Gama Robert Gruza, Artur Więckus

Generalny wykonawca: Prk7 Nieruchomości

Mural: Marcin Czaja

Inwestor: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

Powierzchnia terenu: 10 121 m2

Powierzchnia zabudowy: 2526,14 m2

Powierzchnia użytkowa: 4144,44 m2

Powierzchnia całkowita: 5002,88 m2

Kubatura brutto: 20 185,07 m3

Projekt: 2020

Realizacja: 2024

Koszt inwestycji: 37 000 000 zł brutto

____________________

