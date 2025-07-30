Życie w Architekturze 2025. CITY FORUM. Dorota Jarodzka-Śródka, Kazimierz Śródka

Życie w Architekturze 2025. CITY FORUM. Założenia Autorskie

Kompleks biurowy złożony z budynków City 1 i City 2 powstał na terenie zdegradowanym przez powódź (1997). Dzielnica określana jako "trójkąt bermudzki" nie była oczywistą lokalizacją dla zespołu biurowego klasy A. Budynki domykają pierzeję kwartału i kompozycyjnie uzupełniają perspektywę placu Społecznego przy bramie Przedmieścia Oławskiego. Uzupełnieniem kompozycji pierzei jest szklano-stalowa przegroda między budynkami, będąca bramą wejściową na dziedziniec ze zróżnicowaną gatunkowo zielenią niską i średniowysoką. Zastosowano tylko gatunki przystosowane do lokalnych warunków klimatycznych, powierzchnie przepuszczalne dla wody oraz w 100% biologicznie czynne. Wejścia do budynków z poziomu zero akcentują jego funkcję integracyjną.

Projekt wymagał szeregu działań mediacyjnych z lokalną społecznością, aby uwzględnić potrzeby dzielnicy. Współpraca z lokalnymi interesariuszami przyniosła korzyści wszystkim stronom. Dzięki kompleksowym konsultacjom z mieszkańcami powstałą przestrzeń, która uzupełniła otoczenie o nowe chodniki, zieleń i małą architekturę. Sąsiadująca z biurowcem szkoła zyskała boisko i plac zabaw, zrealizowano ogród miejski na terenie sąsiedniej wspólnoty mieszkaniowej, a inwestor mógł sprawnie przeprowadzić proces budowy. Projekt uwzględnia restrykcyjne wymogi ekologiczne. Biały dach w 97% odbija światło słoneczne i przeciwdziała efektowi miejskiej wyspy ciepła oraz oszczędza energię na chłodzenie budynków. Przyjęte rozwiązanie systemu wentylacyjnego to 30% więcej świeżego powietrza w odniesieniu do standardów rynkowych. Zastosowane przez projektantów otwierane (!) okna o niskim współczynniku przenikania ciepła i wysokowydajne centrale wentylacyjne znacząco obniżają zapotrzebowanie na energię. Budynki z sukcesem przeszły certyfikacje. City 1: LEED Core and Shell v.4 Gold, WELL Health-Safety. City 2: LEED Core and Shell v.4 Gold, LEED v.4.1. O+M: EB Recertifiation Platinum.

Życie w Architekturze 2025. CITY FORUM. Autorzy

Autor projektu:

Dorota Jarodzka-Śródka, Kazimierz Śródka

Zespół autorski:

Małgorzata Hendrich-Żugaj, Barbara Kura, Teresa Dorenda, Łukasz Cikacz, Dawid Urbaniak, Agnieszka Romaniec-Stahl, Gabriela Cader, Karolina Krawczyk-Stefańska.

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Oto kilka decyzji projektowych, które nie są widoczne, a mają istotne znaczenie.

Północna elewacja budynku City 1 została ścięta skośnie w kierunku wschodnim, co zapewnia pełną insolację przez trzy godziny dziennie. Dlaczego o tym piszemy? Takie rozwiązanie to ukłon w stronę użytkowników, bo nie ma formalnych wymogów dotyczących nasłonecznienia w obiektach biurowych. Dzięki temu rozwiązaniu projektowemu w budynku nie występują niedoświetlone przestrzenie biurowe, co stanowi wyjątkową cechę w tej kategorii obiektów.

City 1 ma certyfikat WELL Health Safety, który mierzy satysfakcję użytkownika przestrzeni, jej wpływu samopoczucie i zdrowie. Powierzchnia biurowa z dostępem do ciekawych widoków z okien na >80% powierzchni biurowej przekłada się na widoki podnoszące komfort pracy. Powietrze wentylacyjne jest dostarczane po jego uzdatnieniu, w tym także przez automatycznie regulowaną wilgotność, dostosowaną do potrzeb użytkownika.

Oświetlenie LED oparte na systemie DALI znacznie redukuje zużycie energii na oświetlenie obiektu - ilość światła sztucznego jest automatycznie dostosowywana do światła słonecznego dostarczanego przez portfenetrowe okna. Okna można otwierać, co bardzo doceniają użytkownicy. Pokrycie dachu białą papą daje 97% odbicie światła, przeciwdziała efektowi miejskiej wyspy ciepła i oszczędza energię na chłodzenie budynków. Przyjęte rozwiązanie systemu wentylacyjnego to 30% więcej świeżego powietrza w odniesieniu do standardów rynkowych.

Elewacja łączona szkło-ściana daje wyższy komfort termiczny oraz obniża nakłady realizacyjne i eksploatacyjne. Stalowo-szklana przegroda między budynkami jest buforem akustycznym od strony ruchliwej arterii i wydziela ogólnodostępny dziedziniec. Z tej przestrzeni korzystają pracownicy biur, uczniowie sąsiedniego liceum, interesanci zlokalizowanej tu Sali Obsługi Klienta NFZ, przechodnie i mieszkańcy pobliskich kamienic.

CITY FORUM. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: CITY FORUM, obiekt komercyjny

Inwestor: Grupa Archicom

Generalny wykonawca: Archicom Nieruchomości 5, Archicom Nieruchomości 14

Wykonawca konstrukcji: Opex

Powierzchnia zabudowy: 4 796,56 m2 ( bud. City 1: 2173,56 m2, bud. City 2: 2 623 m2)

Powierzchnia użytkowa: 22 121,3 m2 (w tym bud. City 1: 10 657,3 m2, bud. City 2: 11 464 m2)

Powierzchnia całkowita: 37 582 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 8 700 m2/107 161 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017-2020/2021

