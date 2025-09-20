Życie w Architekturze 2025. Dom w Parku Cietrzewia. Kruszewski Architekci, architekci Romuald Kruszewski, Adam Łabędź, Michał Komińczuk, Maciej Wróbel

Życie w Architekturze 2025. Dom w Parku Cietrzewia. Założenia Autorskie

Dom w Parku Cietrzewia w warszawskiej dzielnicy Włochy zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie 200 letniego zespołu stawów (glinianek) zajmujących powierzchnię 8 hektarów. Upadłe przed I wojną dwie cegielnie przez lata stały się ostoją dzikiej przyrody. Unikalny zielony kontekst tego miejsca był kluczowym argumentem dla projektowanej architektury. Żelbetowa konstrukcja budynku dużych rozpiętości eliminująca podpory pozwala osiągnąć efekt otwartych przestrzeni z dużymi przeszkleniami. Projekt zakładał stworzenie wizualnej i przestrzennej relacji wnętrza z zewnętrzem.

Pomimo dość ciasnej działki projekt wykorzystuje wszystkie jej atuty lokalizacyjne. Budynek organizuje się wzdłuż potężnej betonowej ściany zlokalizowanej na północnej stronie działki. Tam usytuowany jest główny ciąg komunikacyjny jednobiegowych schodów łączących wszystkie trzy poziomy. W centralnej części domu nad holem wejściowym mamy przestrzeń podwójnej wysokości doświetloną dużych wymiarów świetlikiem.

Od południowego wschodu salon zaprojektowany jako wolny plan otwiera się dużymi przeszkleniami na zadaszony taras zwrócony w kierunku parku i stawów. Wyniesiony poziom salonu i jego tarasów wydaje się unosić ponad trawami ogrodu i lustrem pobliskiej wody. Szata roślinna domu zsynchronizowana jest w swoim charakterze z wysokimi trawami i sitowiem rozlewisk. Ogród z założenia miał być przedłużeniem wewnętrznej przestrzeni domu, maksymalnie otwartej w kierunku parku. Granica między prywatnym ogrodem ,a parkiem celowo miała się zacierać.

Dzięki zaprojektowanej złożonej topografii terenu, budynek częścią podziemnej kondygnacji przeznaczonej na wypoczynek otwiera się na południowy, ukryty ogród. Od strony ulicy i głównego wejścia, dom ma bardzo powściągliwą w formie, geometryczną i niczym nie wyróżniającą się płaską fasadę. Zastany krajobraz dobrze widoczny z wnętrza domu jest głównym protagonistą zaprojektowanej architektury.

Życie w Architekturze 2025. Dom w Parku Cietrzewia. Autorzy

Autor projektu:

Kruszewski Architekci

Zespół autorski:

Romuald Kruszewski, Adam Łabędź, Michał Komińczuk, Maciej Wróbel

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Zaprojektowany dom w tej niezwykłej lokalizacji jest swego rodzaju hołdem złożonym przyrodzie tego miejsca. Kiedy po raz pierwszy oglądaliśmy działkę, która nas zachwyciła nie mogliśmy wyjść ze zdziwienia, że większość sąsiednich domów wydawała się kompletnie ignorować piękno tej okolicy.

Dom w Parku Cietrzewia. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Dom w Parku Cietrzewia, budynek jednorodzinny

Inwestor/generalny wykonawca: prywatny/DTM domy spółka jawna

Wykonawca konstrukcji: DTM domy spółka jawna

Powierzchnia zabudowy: 295,4 m2

Powierzchnia użytkowa: 545,11 m2

Powierzchnia całkowita: 698,05 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 1005,75 m2/3067,87 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2016/2020

