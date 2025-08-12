Życie w Architekturze 2025. Energoefektywne przedszkole w Regułach. M.O.C. Architekci

Życie w Architekturze 2025. Energoefektywne przedszkole w Regułach. Założenia Autorskie

Przedszkole jest pierwszym elementem planowanego, kompleksowego zespołu edukacyjnego. Jego projekt powstał w wyniku konkursu, a według jury „łączy powściągliwą, przyjazną architekturę z ekonomicznym budżetowaniem inwestycji”.

Plan budynku jest prosty – składa się z dwóch zazębiających się kwadratów. W jednym z nich znajdują się pięć sal, w tym jedna wielofunkcyjna, w drugim – cztery sale, kuchnia i niewielka jadalnia. Część wspólna to przeszklone, kwadratowe patio z dużą piaskownicą. Wszystkie pomieszczenia na parterze mają dostęp do otaczającego ogrodu, natomiast biura i pomieszczenia techniczne ulokowano na piętrze, co sprawiło, że w holu wejściowym konieczne było umieszczenie recepcji. Zróżnicowane nachylenie połaci dachowych nadaje im dynamiczny wygląd; część z nich pokryta jest panelami słonecznymi, inne – rozchodnikami.

Elewacje wykończono deskami modrzewiowymi, każda z nich składa się z trzech połączonych listew; częściowo tworzą one także drewniane ogrodzenie. Plac zabaw oferuje porośnięte trawą pagórki i drewniane zabawki. Budynek ogrzewany jest pompą ciepła, wspomaganą w razie potrzeby przez kotły gazowe.

Życie w Architekturze 2025. Energoefektywne przedszkole w Regułach. Autorzy

Autor projektu:

M.O.C. Architekci

Zespół autorski:

Architekci Ewa Janik, Błażej Janik Współpraca autorska: architekci Agata Jamer (architekt prowadzący), Agata Przybyła, Agata Wiatrek, Martyna Wyrwas, Małgorzata Karolak, Szymon Helicki Architektura wnętrz: M.O.C. Architekci Architektura krajobrazu: Hiko Pracownia

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

W dobie kryzysu klimatycznego na szczególne wyróżnienie zasługują działania, które przyczyniają się do redukcji wpływu środowiska zbudowanego na krajobraz naturalny. Zmniejszenie ilości zużywanej przy wznoszeniu i eksploatacji obiektów energii należy dziś do podstawowych działań, jakie powinny cechować twórczość architektoniczną.

Energoefektywne przedszkole w Regułach, zaprojektowane przez zespół architektów z pracowni M.O.C. w Katowicach, cechuje kompleksowe podejście do kwestii oszczędności energii, a także do innych aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Energoefektywne przedszkole w Regułach. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Energoefektywne przedszkole w Regułach, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Gmina Michałowice

Generalny wykonawca: Grupa Ekonenergia

Wykonawca konstrukcji: Firma inżynierska Statyk

Powierzchnia zabudowy: 1730 m2

Powierzchnia użytkowa: 2023 m2

Powierzchnia całkowita: 2220 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 8600 m2/11 090 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019-2020/2022

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophone, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.