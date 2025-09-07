Życie w Architekturze 2025. Face2Face Zespół biurowo-usługowy przy ul. Grundmana w Katowicach. Grupa 5 Architekci Dziedziejko Leszczyński Mycielski Zelent Grzelewski

Życie w Architekturze 2025. Face2Face Zespół biurowo-usługowy przy ul. Grundmana w Katowicach. Założenia Autorskie

Ideą projektu Face 2 Face jest stworzenie nowego miejsca na mapie biurowej Katowic, gdzie wysokiej klasy przestrzeń do pracy spotyka się z unikalną zieloną przestrzenią w samym sercu miasta.

Projektując na terenie poprzemysłowym, wzdłuż dużej głównej arterii komunikacyjnej Śląska - Trasy Średnicowej, podjęliśmy próbę zdefiniowania przestrzeni zrównoważonej, gdzie nowe budynki okalają ciche, rekreacyjne wnętrza umieszczone w sercu założenia. Dwie strefy: miejska oraz półprywatna przenikają do wnętrz budynków. Dziedziniec zaprojektowany jako ogród w centrum miasta otwiera się na lokale usługowe, przechodząc w przestrzeń miejską.

Drugim założeniem projektowym jest rozwiązanie samego obiektu w formie przestrzeni skrojonej na potrzeby i oczekiwania użytkowników. Podzielony na dwa etapy kampus F2F oferuje budynek średniowysoki w wycofanej części działki oraz budynek wysoki, stanowiący dominantę wysokościową wzdłuż Trasy Średnicowej, współtworzący panoramę współczesnych Katowic. Budynki w części średniowysokiej domykają wielofunkcyjny zielony dziedziniec, w części wysokiej otwierają się na wyjątkową panoramę centrum Katowic.

Elewacja budynku jest stonowana, z podziałem geometrycznym, jej okładzinę elewacji tworzą jasne spieki kwarcowe. Wykonana jest w oparciu o konsekwentną siatkę podziałów, z estymą dla detalu. Przestrzenność elewacji uzyskaliśmy ciemnymi glifami wnęk okiennych. Motywem przewodnim zagospodarowania terenu są pasy – pola o zróżnicowanym charakterze. Zagospodarowanie terenu podzielone jest na strefy funkcjonalne, każda z nich ma swój indywidualny charakter. Podział tematyczny obejmuje zielone górki z siedziskami, aroma pole jako obszar nasadzenia wielu odmian roślin, strefę relaksu w formie lustra wody i miejsca z hamakami zachęcającego w ciepłe dni do odpoczynku.

Życie w Architekturze 2025. Face2Face Zespół biurowo-usługowy przy ul. Grundmana w Katowicach. Autorzy

Autor projektu:

Architektura: Grupa 5 Architekci Dziedziejko Leszczyński Mycielski Zelent Grzelewski. Architektura wnętrz oraz zagospodarowania terenu: MAŁECCY Biuro Projektowe, Grupa 5 Architekci

Zespół autorski:

Architekci prowadzący: Rafal Grzelewski, Michał Leszczyński Współpraca autorska: Krzysztof Kamiński, Justyna Hamera, Krystian Jasiński, Artur Stygar

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Face2Face w Katowicach to przykład architektury odpowiedzialnej i wizjonerskiej, która redefiniuje pojęcie przestrzeni biurowej na Śląsku, w mieście postindustrialnym.

Inwestycja nie tylko wprowadza wysokiej klasy miejsce do pracy w centrum Katowic, ale przede wszystkim tworzy nową jakość miejskiego życia, łącząc funkcjonalność, zrównoważony rozwój i humanistyczne podejście do projektowania. Projekt rewitalizuje fragment miasta, nadaje mu nową tożsamość oraz realizuje ideę zielonego kampusu w samym sercu śląskiej aglomeracji.

Szczególne uznanie budzi sposób kształtowania relacji między architekturą a otoczeniem: dwie strefy – miejska i półpubliczna – przenikają się, tworząc przyjazną, dostępną i zróżnicowaną przestrzeń. Zielony dziedziniec, otwarty na miasto, nie jest wyłącznie estetycznym dodatkiem, ale pełni rolę miejskiego ogrodu, miejsca spotkań i odpoczynku.

Równowagę między skalą zabudowy a jakością przestrzeni użytkowej uzyskano poprzez kompozycję dwóch budynków: dominanty wysokościowej oraz niższej, kameralnej zabudowy. Ta świadoma gra skalą wpływa pozytywnie na panoramę Katowic, jednocześnie nie przytłaczając otoczenia. Architektura obiektu zachwyca detalem: elegancka elewacja z jasnych spieków kwarcowych, przestrzenność uzyskana przez ciemne glify i rygor kompozycyjny podkreślają ponadczasowy charakter założenia.

Inwestycja ta, nie tylko odpowiada na współczesne potrzeby użytkowników, ale też aktywnie buduje środowisko miejskie – zdrowe, zrównoważone i otwarte. Face2Face to przykład architektury, która tworząc przestrzeń, w której naprawdę chce się być, zasługuje na najwyższe wyróżnienie.

Face2Face Zespół biurowo-usługowy przy ul. Grundmana w Katowicach. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Face2Face Zespół biurowo-usługowy przy ul. Grundmana w Katowicach, obiekt komercyjny

Inwestor: Echo Investment „ Projekt-20”

Wykonawca konstrukcji: ARCAD Sp. z o.o. Sp. k.

Powierzchnia zabudowy: 6000 m2

Powierzchnia użytkowa: 70100 m2

Powierzchnia całkowita: 78500 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 23700 m2/275400 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2018/2020

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

