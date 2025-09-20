Życie w Architekturze 2025. Hala Widowiskowo-Sportowa. PL.ARCHITEKCI, architekci Bartłomiej Bajon i Katarzyna Cynka – Bajon

Życie w Architekturze 2025. Hala Widowiskowo-Sportowa. Założenia Autorskie

Książ Wielkopolski to małe (2700mieszkańców) miasteczko ale bez pełnowymiarowej sali gimnastycznej dla szkoły i innego obiektu kulturalnego. Włodarzom zależało, by nowy obiekt wypełnił tę lukę swym bogatym programem, ale był zlokalizowany niemal w centrum miasteczka. Gabaryty sali gimnastycznej narzuciły jedyną możliwą lokalizację na nieregularnej działce. Resztę (zarówno w rzucie jak i materiałach) określiły przepisy pożarowe i odległości od istniejącej zabudowy. Podział na strefy pożarowe, zmieniająca się odległość od okien od istniejącego przedszkola a także zapewnienie mu odpowiedniego doświetlenia uformowały bryłę.

By budynek nie dominował nad okoliczną zabudową i się do niej dopasował postanowiliśmy również całą salę sportową zagłębić 1,5 metra poniżej terenu. Ten zabieg równocześnie umożliwił uformowanie trybun skomunikowanych z holem wejściowym. Całą górną część budynku obłożyliśmy poliwęglanem, który załamując na sobie odbicie wizualnie dodaje lekkości i „zlewa” budynek z niebem. Ze względu na wielkość gminy i finansowanie inwestycji projekt musiał być mocno budżetowy… ale zarówno włodarzom jak i nam cały czas zależało, by nie był to tylko „zwykły” budynek hali sportowej jakich wiele… ale by był on „jakiś” i oferował nową jakość w takich małych ośrodkach. Stąd użycie zwykłych ale pięknych - mimo że tanich - materiałów jak blacha trapezowa (z wysokim profilem) czy poliwęglanu. Nadają bryle szlachetności, lekkości i trwałości…

Konstrukcja stalowa sali nie tylko pełni swą funkcję nośną, ale od razu miała być elementem budującym i definiującym wnętrze. V – kształtne czarne wsporniki kratownicy dachu przełamują ortogonalność wnętrz i architektury. Tani, czarny modularny sufit akustyczny, zestawiony w duże prostokątne bloki, został rozdzielony pasami oświetlenia technicznego przy równoczesnym schowaniu wszystkich instalacji wentylacji. Rytmiczność sufitu, kolor i jego „porządek” miały nawiązywać do eleganckich sal widowiskowych.

Życie w Architekturze 2025. Hala Widowiskowo-Sportowa. Autorzy

Autor projektu:

PL.ARCHITEKCI, architektura i projekt wnętrz: Bartłomiej Bajon, Katarzyna Cynka – Bajon

Zespół autorski:

Zespół projektowy: Bartosz Stanek, Joanna Sypniewska, Karol Kremski konstrukcja: BSD KONSTRUKCJIE Jacek Kryske, Patryk Kasprzycki Instalacje: TMI Tomasz Murawa, SPPoprawa sp. z o.o.

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Jest to obiekt na miarę współczesnej architektury, zrealizowany w małej miejscowości z ograniczonym budżetem. Realizacja ta pokazuje, że da się stworzyć architekturę zarówno bardzo funkcjonalną jak i dobrze wkomponowaną w krajobraz oraz okoliczną zabudowę przy szeregu ograniczeń; że przy budżecie jakim dysponuje większość gmin na realizację tego typu obiektów, da się stworzyć ARCHITEKTURĘ a nie zwykły obiekt budowlany, jakich pełno w Polsce.

Nasz projekt to dowód i zachęta dla innych włodarzy, że nawet w małym ośrodku może powstać wartościowy budynek, z którego są dumni mieszkańcy.

Hala Widowiskowo-Sportowa. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Hala Widowiskowo-Sportowa, budynek użyteczności publicznej

Inwestor/generalny wykonawca: Gmina Książ Wielkopolski/Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Sp. z o.o.

Wykonawca konstrukcji: BSD Konstrukcje: Jacek Kryske, Patryk Kasprzycki

Powierzchnia zabudowy: 2 241 m2

Powierzchnia użytkowa: 2 388 m2

Powierzchnia całkowita: 2 804 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 13 600 m2/-

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019/2023

