Dwie nagrody i Grand Prix dla hali sportowo-widowiskowej projektu pracowni PL.Architekci

W miniony piątek w Poznaniu odbyła się gala wręczania Nagrody Architektonicznej Województwa Wielkopolskiego za 2024 rok. Nagrodę w dwóch kategoriach - za wnętrze i jako obiekt użyteczności publicznej - oraz Grand Prix otrzymał ten sam projekt, hali widowiskowo-sportowej, autorstwa pracowni PL.Architekci. (Pracownia ta została ponadto nagrodzona przez tegoroczną kapitułę konkursową za dom jednorodzinny - za projekt Drugie życie domu z lat 70.).

Uzasadnienie przyznania nagród dla projektu

Kapituła konkursowa, pod przewodnictwem Dariusz Hermana, we wspólnym uzasadnieniu dla obiektu (nagroda w kategorii Budynki użyteczności publicznej) i jego wnętrz (kategoria Wnętrza) chwaliła wpisanie obiektu hali w jej otoczenie, właściwą skalę budynku oraz skromność i elegancję bryły, a także to, że wnętrze ma odpowiednią formę do funkcji, jaką ma pełnić. Podkreślono, że projekt może stanowić wzór architektury klasy wręcz europejskiej.

Praktyczne rozwiązanie, dopracowane detale, osiowe widoki

Wspomniano zabieg zagłębienia części budynku poniżej terenu ziemi, umożliwiający idealne skomunikowanie wejść z trybunami i pochwalono dobór detali i barw, jak również właściwie zaplanowane osiowe widoki od wejścia i z okna na piętrze.

Uzasadnienie Grand Prix dla projektantów i inwestora

Uzasadniając zaś przyznanie Grand Prix, dodano, że Obiekt ten pokazuję, że wybór odpowiedniego, zdolnego i kreatywnego projektanta pozwala stworzyć architekturę zarówno bardzo funkcjonalną, jak i dobrze wkomponowaną w krajobraz oraz okoliczną zabudowę. Kapituła postanowiła nagrodą tą wyróżnić nie tylko samych autorów projektu, ale również Gminę, która zaufała architektom, co skutkowało stworzeniem tego wyjątkowego obiektu. W opinii Kapituły budynek stanowi przykład, że wyznacznikiem wysokiej jakości architektury nie jest wysoki budżet, a wysokie kompetencje projektantów.

Ważne jest dla mnie, by budynek nie tylko zachwycał, ale też rozwiązywał problemy, np. dysfunkcji, w które popada organizm miejski.

- mówił Dariusz Herman "Architekturze-murator" w wywiadzie z Mają Mozgą-Górecką sprzed czterech lat, gdy omawiał z nią konkurs Życie w architekturze. Wydaje się, że podobna filozofia znalazła też wyraz w tegorocznych wyborach kapituły konkursu na Wielkopolską Nagrodę Architektoniczną, której był przewodniczącym.

Potrzeba nowego obiektu w centrum Książa Wielkopolskiego

Książ Wielkopolski to małe (2700mieszkańców) miasteczko, a jednoczenie siedziba gminy Książ (8500 mieszkańców). Pomimo tego, że znajdował się w nim ośrodek szkolny, nie posiadł pełnowymiarowej sali sportowej ani innego miejsca, w którym można by było organizować wydarzenia kulturalne czy nawet większe imprezy sportowe w skali regionu (turnieje). Władzom Książa zależało na tym, żeby nowy obiekt wypełnił tę lukę, a równocześnie - żeby był zlokalizowany niemal w samym centrum miasteczka, a więc w rejonie, w którym znajdują się:

urząd miejski,

szkoła,

zabudowa mieszkalna jednorodzinna

i w bezpośrednim sąsiedztwie dużego zespołu przedszkolnego.

Działka, na której wybudowano halę i jej ograniczenia

Działka, na której miał stanąć przyszły budynek, była, jak piszą architekci, nieregularna, wciśnięta miedzy zabudowę o zróżnicowanym charakterze… i dodatkowo już z istniejącym budynkiem przedszkola… a co się z tym wiąże – szeregiem ograniczeń pożarowych. Jak piszą, to gabaryty sali gimnastycznej narzuciły tak naprawdę jedyną możliwą lokalizację na nieregularnej działce. Resztę (zarówno w rzucie jak i materiałach) określiły przepisy pożarowe i odległości od istniejącej zabudowy.

Zagłębienie budynku, ograniczony budżet, materiały

Podział na strefy pożarowe, zmieniająca się odległość od okien przedszkola, a także konieczność zapewnienia mu odpowiedniego doświetlenia uformowały bryłę.

Aby budynek nie zdominował okolicznej zabudowy, tylko się do niej dopasował postanowiliśmy również całą salę sportową zagłębić 1,5 metra poniżej terenu. Ten zabieg równocześnie umożliwił uformowanie trybun skomunikowanych z holem wejściowym.

Całą górną część budynku obłożyliśmy poliwęglanem, który załamując na sobie odbicie wizualnie dodaje lekkości i „zlewa” budynek z niebem. - kontynuują i dodają, że:

oprócz ograniczeń formalnych były też ograniczenia finansowe. Ze względu na wielkość gminy i finansowanie inwestycji projekt musiał być mocno budżetowy a sama budowa rozłożona na kilka lat…ale zarówno włodarzom, jak i nam, cały czas zależało, by nie był to tylko „zwykły” budynek hali sportowej jakich wiele… ale by był on „jakiś” i oferował nową jakość w takich małych ośrodkach. Stąd użycie zwykłych, ale pięknych - mimo że tanich - materiałów, takich jak blacha trapezowa (z wysokim profilem) czy poliwęglanu. Nadają bryle szlachetności, lekkości i trwałości… i tam gdzie potrzeba - odporności ogniowej.

Konstrukcja stalowa sali, wsporniki dachu, sufit

Stalowa konstrukcja sali nie tylko pełni funkcję nośną, ale stanowi również element budujący i definiujący wnętrze. V-kształtne, czarne wsporniki kratownicy dachu przełamują zaś ortogonalność wnętrz i architektury. Tani, czarny modularny sufit akustyczny, zestawiony w duże prostokątne bloki, został rozdzielony pasami oświetlenia technicznego przy równoczesnym schowaniu wszystkich instalacji wentylacji.

Elegancja sali widowiskowej, pobudzające kolory, najbliższe otoczenie

Rytmiczność sufitu, kolor i jego porządek miały nawiązywać do eleganckich sal widowiskowych, podobnie jak ścienne okładziny drewniane sali i holu. Ciemna kolorystyka wnętrza stanowi też opozycję wobec bieli architektury.

Ciemne kolory ośmielają, a co również jest ważne, to, że sala sportowa czy siłownia mają być wykorzystywane przez członków lokalnej społeczności w różnym wieku. Jedyny użyty tu mocny kolor poza czarnym to soczysta zieleń, która znajduje się zarówno na ścianach (jest to specjalna, błyszcząca farba), jak i jako kolor wykładzin sportowych. Kolor ten pobudza i stymuluje.

Ponadto, plac między przedszkolem a salą sportową wypełniają trójkątne strefy z niską roślinnością (ze względu na przebieg wielu sieci nie można było zasadzić drzew) oraz rampy dla rolkarzy i deskorolkarzy. Wspomniany plac jest też przedłużeniem wejścia do przedszkola. - tłumaczą PL.Architekci.

PODSTAWOWE DANE PROJEKTU

Nazwa obiektu: HALA WIDOWISKOWO – SPORTOWA

Pracownia: PL. ARCHITEKCI, ul. Długosza 13/12, 60-559 Poznań | 609 608 703

Architektura i projekt wnętrz: Bartłomiej Bajon, Katarzyna Cynka – Bajon

Zespół projektowy: Bartosz Stanek, Joanna Sypniewska, Karol Kremski

Konstrukcja: BSD KONSTRUKCJIE, Jacek Kryske, Patryk Kasprzycki

Instalacje: TMI Tomasz Murawa, SPPoprawa sp. z o.o.

Lokalizacja: Książ Wielkopolski

Zdjęcia: Przemysław Turlej

Powierzchnia działki: 13600 m2

Powierzchnia zabudowy: 2241 m2

Powierzchnia użytkowa: 2388 m2