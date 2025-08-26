Życie w Architekturze 2025. Kaplica Ostatniego Pożegnania. Jakub Turbasa & Bartłomiej Pyrzyk

Życie w Architekturze 2025. Kaplica Ostatniego Pożegnania. Założenia Autorskie

Projekt kaplicy zrealizowany został w bliskim sąsiedztwie barokowego założenia z bazyliką mniejszą pw. św. Mikołaja w Rychwałdzie koło Żywca. Zrodził się z pragnienia miejscowej wspólnoty i franciszkanów stworzenia odpowiedniego miejsca ostatniego pożegnania, jako kontynuacji odwiecznej, powoli przemijającej tradycji żegnania osób zmarłych w domach.

Prostota formy wywodzi się z archetypicznych, tradycyjnych brył kaplic z dachami dwuspadowymi, które pojawiają się także na terenie Żywiecczyzny. Architektura zwraca się w stronę korzeni budowania analogicznych obiektów sakralnych, lecz jest ich współczesną reinterpretacją. Cechuje ją dobór naturalnych materiałów takich jak drewno czy kamień, które „otwierają” człowieka poprzez jego zmysły (przez dotyk, zapach, akustykę oraz percepcję wzrokową) na głębsze poznanie, doświadczenie oraz wielowymiarowość przestrzeni.

Bryła składa się z dwóch części, które odpowiednio wyrażają funkcję związane z przestrzeniami sacrum oraz profanum. Pierwsza odnosi się do miejsca modlitwy - kaplicy, która wyrazistą formą czytelnie komunikuje swoje przeznaczenie. Druga, zaś przykryta zielenią, wyrasta z ziemi po delikatnym łuku, skrywając pomieszczenia towarzyszące (m.in. chłodnie, pomieszczania techniczne czy sanitarne).

Projekt kaplicy łączy dwie tradycje budowania chrześcijańskich obiektów sakralnych: koncepcję drogi, czyli zmierzania etapami ze świata profanum w kierunku miejsca sacrum oraz koncepcję miejsca, wyrażoną w układzie centralnym wspólnego gromadzenia się na modlitwie. Z uwagi na funkcję budowli (miejsce ostatniego pożegnania) w koncepcji projektowej wybrzmiewa wspomnienie ważnej dla chrześcijan tzw. drogi paschalnej, tj. ostatnich chwil życia Chrystusa - od pasji, poprzez śmierć, aż do zmartwychwstania. Zostało to wyrażone w architekturze m.in. poprzez symbole, geometrię, światło, cień, dobór materiałów, ikony, oraz rzeźby.

Życie w Architekturze 2025. Kaplica Ostatniego Pożegnania. Autorzy

Autor projektu:

Jakub Turbasa & Bartłomiej Pyrzyk

Zespół autorski:

Jakub Turbasa & Bartłomiej Pyrzyk

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Ze względu na wymienione wyżej "kluczowe cechy realizacji", jak również wyszczególnione informacje zawarte w "założeniach autorskich".

Kaplica Ostatniego Pożegnania. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Kaplica Ostatniego Pożegnania, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa w Rychwałdzie + oo. Franciszkanie

Generalny wykonawca: Marek Radecki Firma Remontowo-Budowlana + budowa systmem gospodarczym

Wykonawca konstrukcji: Projekt: Dariusz Beresiński - Slab Biuro Konstrukcji Inżynierskich; Wykonawca: Marek Radecki Firma Remontowo-Budowlana

Powierzchnia zabudowy: 140 m2

Powierzchnia użytkowa: 95 m2

Powierzchnia całkowita: 140 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 3 226 m2/394 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2015/2020

