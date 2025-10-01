Życie w Architekturze 2025. LPP Fashion Lab. JEMS Architekci, Maciej Miłobędzki, Marcin Sadowski, Jerzy Szczepanik-Dzikowski

Życie w Architekturze 2025. LPP Fashion Lab. Założenia Autorskie

Projekt kompleksu został wyłoniony w konkursie zorganizowanym przez inwestora w 2015 r. Realizacja przebiega etapowo, a prezentowane budynki z placem wewnętrznym stanowią pierwsze dwa etapy. Nowe budynki powstały pomiędzy gmachem dawnej fabryki tytoniu a ceglanym zespołem budynków dawnej fabryki karabinów przy ul. Łąkowej.

Zlokalizowany w głębi działki dziedziniec wewnętrzny ma stanowić centralny punkt wokół którego realizowane mają być kolejne etapy budowy. Dziedziniec to zielona przestrzeń rekreacyjna z drzewami, trawiastymi pagórkami i siedziskami. Znajdująca się na dziedzińcu grupa indywidualnie zaprojektowanych lamp-parasoli, których klosze wyznaczają poziom podcieni i stropów parterów, łączy cały kompleks w spójną, dobrze zdefiniowaną całość.

Założeniem konkursowym było stworzenie przestronnej i elastycznej przestrzeni, nawiązującej charakterem do architektury przemysłowej, dostosowanej do potrzeb pracowni projektowania mody. Surowa faktura betonu, zastosowana zarówno na elewacjach, jak i we wnętrzach, stanowi bazę stylistyczną obiektów. Trzynawowe budynki o głębokości traktu 33 m mają wysokie kondygnacje (3,3 m w świetle) oraz okna o pełnej wysokości piętra. Struktura budowlana oparta na dużych rozpiętościach (11 x 6,6 m) sprzyja tworzeniu przestrzeni typu open space i pozwala na ich elastyczną aranżację. Uporządkowany rytm podciągów i szyn oświetleniowych zatopionych w betonowym stropie stanowi neutralne, jednolite tło dla różnorodnych, kolorowych tkanin i ubrań. W odsłoniętych stropach żelbetowych umieszczono instalacje chłodzące, co pozwala na pasywne chłodzenie powierzchni biurowych, eliminując konieczność stosowania klimatyzatorów i sufitów podwieszanych.

Podziały stolarki okiennej, głębokie glify i białe korki ceramiczne w miejscach otworów po ściągach nadają surowej, betonowej elewacji indywidualny charakter. Drobnowymiarowy wzór nawiązuje do ceglanych ścian sąsiednich budynków dawnej fabryki i elewacji drugiego budynku.

Życie w Architekturze 2025. LPP Fashion Lab. Autorzy

Autor projektu:

JEMS Architekci, Maciej Miłobędzki, Marcin Sadowski, Jerzy Szczepanik-Dzikowski

Zespół autorski:

JEMS Architekci, Zygmunt Borawski, Łukasz Kuciński, Katarzyna Kuźmińska, Maria Mermer, Grzegorz Moskała, Aleksandra Rusin, Anna Świderska, Nina Wójcicka, Architektura wnętrz: Studio 1:1, Architektura krajobrazu: Dziuban Papla AKP, Konstrukcja: Biuro Projektów Konstrukcji Budowlanych KiP

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

LPP Fashion Lab to nie tylko funkcjonalna siedziba kreatywnego zespołu projektantów – to także ważny głos w dyskusji o przyszłości miast, architektury i relacji między formą a funkcją. W czasach, gdy nowe realizacje często powielają gotowe schematy, ten projekt pokazuje, że można mówić językiem współczesności bez utraty zakorzenienia w miejscu i historii. Jest to przykład operowania surowym, rzadko wybieranym w tej części Gdańska materiałem – betonem – który dzięki świadomemu projektowaniu zyskuje elegancję, szlachetność i głęboki sens kontekstualny.

Budynek oferuje przestrzeń realnie służącą swoim użytkownikom, a jednocześnie posiadającą wyrazisty charakter. Realizacja ta udowadnia, że architektura może być elastyczna i wysoce użyteczna, nie rezygnując z własnej tożsamości. Projekt odpowiada na złożone potrzeby funkcjonalne, zachowując klarowność formy i poszanowanie dla historii miejsca. Pokazuje też, że architektura korporacyjna może być projektowana z myślą o ludziach – jako przestrzeń inspiracji, spotkania, rozwoju i współpracy.

LPP Fashion Lab. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: LPP Fashion Lab, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: LPP S.A

Generalny wykonawca: MOSTOSTAL Warszawa

Wykonawca konstrukcji: MAKAX

Powierzchnia zabudowy: 3 100 m2

Powierzchnia użytkowa: I etap 16 298 m2, II etap 9 338 m2

Powierzchnia całkowita: 26 325m2

Powierzchnia terenu: 14 417 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019/I etap – 2021, II etap – 2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.