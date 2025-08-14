Życie w Architekturze 2025. Nadbudowa kamienicy i rozbudowa oficyny wraz z modernizacją przestrzeni wspólnych i budową wind. MAG Architekci

Życie w Architekturze 2025. Nadbudowa kamienicy i rozbudowa oficyny wraz z modernizacją przestrzeni wspólnych i budową wind. Założenia Autorskie

Radna 11 to unikalna, wielowątkowa inwestycja w samym sercu Warszawskiego Powiśla. Projekt zakłada odbudowę, zniszczonej podczas II WŚ, prawej oficyny oraz wyjątkową nadbudowę nad zachowaną historyczną kamienicą wraz z modernizacją przestrzeni wspólnych i fasad.

Jej niepowtarzalny charakter nawiązuje do najpiękniejszego okresu rozwoju tej części nadbrzeżnej Warszawy. W 1905 rozpoczęła się budowa kamienicy. Budynek przetrwał II WŚ wypalony, odbudowany po 1948r. przez przedwojennego właściciela oraz nowych lokatorów. Nie odbudowano ostatniego mansardowego piętra, rozebrano południowe trakty oficyn. Podczas remontu w latach 60tych XXw. całkowicie usunięto oryginalne wyposażenie i wystrój wnętrz, tak iż obecnie o dawnej urodzie budynku świadczy jedynie zachowana secesyjna dekoracyjna fasada oraz balustrady schodów głównych. Przez ostatnie 2 lata (2020-2022r) prowadzono prace remontowo - budowlane.

Obrys projektowanej oficyny odpowiada gabarytom sprzed 1945r. Charakteryzuje ją przewężenie w stosunku do lica klatki schodowej prawej oficyny. Na elewacjach oficyny zastosowano wysokiej jakości materiały wykończeniowe w postaci ryflowanych płyt z piaskowca kolorystyką nawiązującą do sąsiedniego osiedla. Wertykalne przeszklenia portfenetrowe otwierają się widokowo w kierunku południowym na Elektrownię Powiśle, Stadion Narodowy i Most Świętokrzyski. Obszerne gzymsy rzucają latem cień i zabezpieczają elewację przed przegrzaniem. Dwukondygnacyjna nadbudowa wycofana kaskadowo z lica elewacji zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi ma być niewidoczna z poziomu ulicy. Natomiast z penthouse’ów wraz ze zlokalizowanymi na dachu tarasami roztacza się zapierający dech w piersiach widok na panoramę stolicy od Centrum po Stare Miasto i Mariensztat. Dziedziniec przed remontem stanowił zdegradowaną przestrzeń. Przywróciliśmy historyczne podwórko mieszkańcom, podnosząc jego walory zyskało nowy potencjał. Za główne cele postawiliśmy zbudowanie przestrzeni niwelującej anonimowość sąsiedzką.

Autor projektu:

MAG Architekci

Zespół autorski:

Marcin Grzyb

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Nowe atrium stało się wspólną przestrzenią mieszkańców. Wewnętrzne podwórko oddzielone od zgiełku miejskiego, wyciszone, z ograniczonym dostępem dla mieszkańców daje poczucie zaufania, przynależności i akceptacji, ze względu na brak barier architektonicznych i nowe możliwości dostępu do poszczególnych kondygnacji windami - bezpieczeństwa. Co roku znajdzie się wygospodarowane miejsce na choinkę, letni piknik sąsiedzki. To również kameralna strefa relaksu w zaciszu zieleni i słońca, parking rowerowy. To również miejsce zebrań wspólnoty.

Pozostawiliśmy oryginalne detale między innymi - drzwi do klatek schodowych poddając je pieczołowitej rekonstrukcji i modernizacji. W niszy ściennej przejazdu bramowego miejsce swoje ma figura Matki Boskiej. Sztuka sakralna poświęcona w Częstochowie przez mieszkańców ocalałej kamienicy stanowiła podczas okupacji bezpieczne miejsce modlitwy. Oryginalne stalowe balustrady z detalem secesyjnym głównej klatki zostały odrestaurowane wraz z drewnianymi pochwytami. Drzwi wewnętrze do mieszkań ujednolicono i wymieniono według oryginalnego pierwowzoru. Nowy wystrój klatek schodowych nawiązuje powściągliwym charakterem do najlepszych warszawskich wzorców okresu międzywojennego. Wprowadziliśmy jeszcze więcej zieleni. Pierwotnie w centralnym miejscu znajdował się klomb z drzewem. Odtworzyliśmy go obudowując podwyższonym murkiem będącym jednocześnie ławeczką w cieniu drzewa. Wzdłuż nowej elewacji oficyny posadziliśmy niskie płożące krzewy oraz wyższe kaskadowe drzewa ozdobne.

Starą i nową część kamienicy oddzielają wysokie na ponad 20m linki stalowe, po których piąć się będzie wino. Dzięki wybudowanym windom, dostęp z poziomu placu do poszczególnych kondygnacji zyskały osoby starsze i te poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Uzupełnione zostały brakujące detale oryginalnej dekoracji secesyjnej elewacji frontowej. Nowe drewniane okna odtworzone na bazie inwentaryzacji. Przywrócona została również historyczna barwa elewacji.

Nadbudowa kamienicy i rozbudowa oficyny wraz z modernizacją przestrzeni wspólnych i budową wind. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Nadbudowa kamienicy i rozbudowa oficyny wraz z modernizacją przestrzeni wspólnych i budową wind/budynek wielorodzinny

Inwestor: Matena sp. z o.o.

Generalny wykonawca/ wykonawca konstrukcji: Firma Budowlana Wojciech Chełchowski Barbara Chełchowska SC

Powierzchnia zabudowy: 463 m2

Powierzchnia użytkowa: 690 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 609 m2/11143 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2012/2022

