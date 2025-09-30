Życie w Architekturze 2025. Perfumiarnia. JEMS Architekci, architekci Marcin Sadowski, Tomasz Napieralski

Życie w Architekturze 2025. Perfumiarnia. Założenia Autorskie

Perfumiarnia to zespół luksusowych domów mieszkalnych, który w sposób subtelny i świadomy wpisuje się w kontekst śródmieścia Poznania – miejsca o głębokim znaczeniu historycznym, kulturowym i krajobrazowym. Projekt JEMS Architekci powstał w sąsiedztwie zabytkowego Parku Wilsona i XIX-wiecznej tkanki miejskiej. Założeniem było stworzenie architektury, która nie tylko szanuje charakter miejsca, ale twórczo go rozwija - nie poprzez rekonstrukcję, lecz współczesną interpretację tradycji.

Układ urbanistyczny - sześć kameralnych domów zestawionych w pary - nawiązuje do historycznej skali dzielnicy Johowa i dawnych poznańskich kamienic. Złożona geometria i wertykalny rytm fasad wpisują się w miejski kontekst i krajobraz zieleni. Elewacja, w której rytmiczne loggie przechodzą w pofalowane, miękkie kształty tarasów z żaluzjami, oddaje ideę przenikania architektury i natury - budynki nie dominują nad parkiem, lecz tworzą z nim spójną kompozycję. Kluczowym założeniem było uczynienie natury integralną częścią doświadczenia mieszkańców - nie tylko poprzez widok na zieleń, ale poprzez obecność drzew i światła w każdej przestrzeni.

Luksus wyraża się tu w jakości doświadczenia przestrzeni – jej świetle, rytmie i relacji z zielenią. Elementy takie jak kurtyny z metalowej siatki, dopracowane klatki schodowe i indywidualnie opracowana geometria fasad to wyraz dążenia do stworzenia architektury codziennej, ale pełnej znaczeń i emocji.

Życie w Architekturze 2025. Perfumiarnia. Autorzy

Autor projektu:

JEMS Architekci, architekci Marcin Sadowski, Tomasz Napieralski

Zespół autorski:

Architekci Jan Damięcki, Justyna Kościańska, Anna Kowalik, Kacper Kuczyński, Katarzyna Kuźmińska, Katarzyna Piotrowska, Hubert Przybyszewski, Izabela Wencel, Nina Wójcicka.

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Perfumiarnia to projekt, który wyróżnia umiejętnością subtelnego wpisania nowej zabudowy w historyczny i przyrodniczy kontekst. Nie dominuje, nie narzuca się – wchodzi z miastem w rozmowę. Projekt udowadnia, że nowoczesna architektura mieszkaniowa może jednocześnie być ekspresyjna, wyrafinowana i wrażliwa społecznie.

Budynki, choć luksusowe, nie izolują się od otoczenia – są otwarte na park, korzystają z jego zasobów, stają się jego przedłużeniem. Mieszkańcy zyskują nie tylko estetyczne doświadczenie przestrzeni, ale też lepszą jakość życia: światło, kontakt z naturą, ciszę w centrum miasta. Kurtynowe żaluzje nie tylko pełnią funkcję ochronną i estetyczną – są także narzędziem kadrowania widoku, pozwalają „zamieszkiwać” przestrzeń w sposób zmysłowy i refleksyjny.

Wiele rozwiązań powstało w wyniku bezpośredniej współpracy architektów z wykonawcami, w procesie twórczym, a nie tylko projektowym. To architektura, która opowiada historię miejsca, odwołuje się do tradycji miejskiej secesji, a jednocześnie wnosi do niej nową jakość. Perfumiarnia to przykład projektowania, które tworzy przestrzeń realnie sprzyjającą dobremu życiu.

Perfumiarnia. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Perfumiarnia, budynek wielorodzinny

Inwestor: Garvest Sp. z o.o.

Generalny wykonawca/Wykonawca konstrukcji: Projprzem Budownictwo sp zoo

Powierzchnia zabudowy: 3 100 m2

Powierzchnia użytkowa: 12 500 m2

Powierzchnia całkowita: 26 325 m2

Powierzchnia terenu: 28 780 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2023

