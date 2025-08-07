Życie w Architekturze 2025. Przedszkole i żłobek w Jemielnicy. CH+ architekci

Życie w Architekturze 2025. Przedszkole i żłobek w Jemielnicy. Założenia Autorskie

Zespół przedszkolno-żłobkowy w Jemielnicy powstał w oparciu o zwycięską koncepcję konkursową z 2018r. Duża, częściowo zadrzewiona działka oraz formuła konkursowa pozwoliły na uniknięcie powszechnych grzechów projektowych popełnianych względem przedszkoli tj. doraźnych adaptacji bez dostępu do rekreacji lub substandardowych klockowatych realizacji w formule zaprojektuj-zbuduj zamaskowanych ‘dziecięcym’ atrybutem – kakofonią kolorów z palety barw podstawowych.

Obiekt, rozbity w rzucie i elewacji na bryły, został wtórnie scalony drewniana okólną pergolą wytyczającą półotwarte przestrzenie ogródków – dekoracyjnego dla żłobka i planowanego w przyszłości na ogródek warzywny - przedszkolnego. Na pozostałej części działki pozostawiono naturalną szatę parkowo-łąkową z urządzeniami do zabawy. W środku obiektu, stosując charakterystyczne przesunięcie, ukształtowano oś wejściową zamkniętą przyjazną salą wielofunkcyjną służącą na co dzień jako stołówka.

W założeniach włodarzy miejsce to jest dedykowane także szczególnym wydarzeniom dla całej społeczności wsi i gminy. Przestrzenie i plany budowane przez elementy architektoniczne, jak i przy innych realizacjach naszego zespołu, eksploatują ideę kontinuum pomiędzy prywatnym/zamkniętym a publicznym /dostępnym. Sekwencja poszczególnych przestrzeni buduje narrację przy zbliżaniu się do obiektu wzdłuż ulicy Długiej. W założeniu ma to sprzyjać odczuciu intymności. Zadaszenia i pergola służą również jako łamacze światła i elementy ocieniające fasady budynku i oddziały dziecięce.

Życie w Architekturze 2025. Przedszkole i żłobek w Jemielnicy. Autorzy

Autor projektu:

CH+ architekci

Zespół autorski:

Agnieszka Chrzanowska, Wojtek Chrzanowski, Grzegorz Kaczmarowski, Mikołaj Smoleński, współpraca: Adam Warchoł, Maria Wawer

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Słysząc często o niedoinwestowaniu gmin wiejskich i o ich zapomnieniu na tle prężnie rozwijających się głównych aglomeracji kraju, inwestycja ta nabiera szczególnego znaczenia. Myśląc o przyszłym rozwoju przestrzeni pozamiejskich ze wszech miar zasługuje ona na wyróżnienie oraz nadanie jej rangi działania modelowego. Pomimo niedużej skali, budowa żłobka z przedszkolem była jednym z najbardziej znaczących wydarzeń dla życia Jemielnicy, a także bardzo dużym zobowiązaniem ekonomiczno-finansowym dla lokalnego budżetu.

Miejsce opieki nad dziećmi i miejsce ich rozwoju było jednak postrzegane i określane przez wszystkich zaangażowanych w proces jako coś szczególnie ważnego i jako fundament przyszłości i dobrobytu społeczności lokalnej. Na szczególne uznanie zasługuje więc odwaga i przedsiębiorczość samorządu lokalnego, który wykazał się otwartością, zaufaniem i wielką determinacją aby przeprowadzić wpierw niestandardową dla polskiej wsi procedurę konkursową, a potem proces projektowy i budowlany aż po pomyślny finał. Praca ta wymagała także ze strony projektantów empatii i współdziałania, tak aby finalnie przyjęte i utrzymane rozwiązania architektoniczno-techniczne z jednej strony mieściły się w możliwościach finansowych gminy, a z drugiej strony stanowiły o jakości obiektu i miejsca oraz o aspiracjach rozwojowych samorządu.

Realizacja zespołu przyczyniła się w kluczowy sposób do otrzymania przez gminę „Złotej” nagrody w konkursie o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi 2024r. gdzie podkreślono umiejętność zarówno pielęgnowania dziedzictwa i tożsamości jak również wizji budowy przyszłości gminy.

Przedszkole i żłobek w Jemielnicy. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Przedszkole i żłobek w Jemielnicy, budynek użyteczności publicznej

Inwestor/generalny wykonawca: Gmina Jemielnica/Baumar

Wykonawca konstrukcji: Baumar

Powierzchnia zabudowy: 1364 m2

Powierzchnia użytkowa: 1391,9 m2

Powierzchnia całkowita: 1652,4 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 6020 m2/6124,00 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019-2020/2021

